Audi potvrdilo zásadní čistku v nabídce, jakkoli dostupné modely se stanou minulostí

To, o čem se dosud jen spekulovalo, je nyní oficiálně potvrzenou realitou. Audi končí s modely, které si až překvapivě dobře našly své místo na trhu. Jeho nejlevnější nabídkou se stane vůz, který se se základní cenou stěží dostane pod 1 milion Kč.

Psal se rok 2009 a Audi poprvé ukázalo sériovou podobu modelu A1. Bylo to troufalé, neboť prémiová auta se prodávají tím hůře, do čím nižšího segmentu je pošlete. Audi už ale jednou takto riskovalo, když přišlo s modelem A3. A postupem času se ukázalo, že to byl správný krok. Přesto se „navoněné Polo” - protože A1 technicky nebylo a není ničím jiným - znovu nezdálo být dobrým nápadem, čas ale vyvedl pochybovače z omylu.

Hned během prvního celého roku v prodeji si A1 našla jen v Evropě skoro 100 tisíc zákazníků, což je na tak drahé supermini úctyhodné číslo. Navíc si svou pozici prakticky drželo až do roku 2019, tedy i po příchodu druhé generace, která si tehdy našla skoro 78 tisíc evropských kupců. S ohledem na stále větší oblibu crossoverů všeho druhu znovu klobouk dolů. Poslední dva roky byly pochopitelně horší, okolo 60 tisíc prodaných rozmarných malých aut s cenou od 581 tisíc Kč (prodaných uprostřed pandemie za stavu nedostatku komponentů) a jakési výrobní preference dražších modelů pořád není ani trochu zlé.

Podobným příběhem je model Q2, tedy nejmenší SUV značky, které dorazilo v roce 2016. I ono vypadalo příliš malé a příliš levné, také to si ale našlo cestu ke slušné řádce zákazníků. Prodeje se za dobu jeho existence vyšplhaly jen v Evropě až na více než 81 tisíc vozů za rok a i komplikovaný loňský rok znamenal 55 tisíc dodaných aut. Audi není zase takový moloch, loni prodalo celosvětově 1,6 milionu aut, takže tyto dva modely se na celkovém odbytu (protože svět není jen Evropa a Q2 se daří třeba i v Číně, loni si našlo přes 52 tisíc kupců jen tam) podílí z více jak 10 procent. Leckdo by tedy mohl očekávat, že mají svou budoucnost jistou. Jenže ony mají jistou jen smrt.

Standardní tržní mechanismy v prostředí stále více ovládaném regulacemi Evropské unie znamenají stále méně, a tak poptávka po určitých typech aut není tím, čím by se automobilky primárně řídily. Pravidla zejména Evropské unie ve výsledku znamenají buď nutnost investovat stále více peněz do anti-emisních systémů jednoho každého prodaného auta, nebo s nimi přejít na elektrický pohon. To v obou případech znamená vysoké náklady navíc, které logicky vytlačují cokoli menšího a levnějšího z trhu. Prostě A1 nebo Q2 (od 718 900 Kč) mohou být za své ceny úspěšné, pokud byste je ale měli osadit buď anti-emisními systémy za 100 tisíc nebo z nich udělat elektromobily za milion, Audi se bojí (a zřejmě právem), že už je koupí minimum lidí. A tak s nimi raději skončí zcela.

Potvrdil to sám šéf Audi Markus Duesmann v rozhovoru pro australský Drive, jakkoli to podává pozitivně: „Pokud jde o vstupní úroveň, A3 nebo jeho nástupce bude pravděpodobně základním modelem. Takže ano, mohu potvrdit, že od segmentu A3 výše budeme nabízet řadu modelů,” uvedl Duesmann. Otazníky totiž donedávna visely i nad budoucností A3, neboť i ta je výše popsanou optikou na hranici ekonomické schůdnosti. Reálně se tedy hovořilo o tom, že výhledově nejlevnější Audi může být A4, nakonec to tak ale nebude. S A1 a Q2 je ale každopádně konec, aktuální generace budou těmi posledními a kdy přesně se za nimi zavře voda, ukáže jen čas.

Nová A3 (či jinak pojmenovaný nástupce stejné třídy) by pak měla dorazit v druhé polovině dekády jako čistě elektrické auto. Pokud vezmeme v potaz, že tento vůz dnes startuje skoro na 700 tisících Kč, pak je téměř nemožné, že by s elektrickým pohonem přišel na méně než 1 milion korun. Jakkoli dostupná Audi se zkrátka brzy stanou minulostí. Pokud se tedy minulostí nestanou jakkoli dostupná auta vůbec. Stejný problém jako Audi bude dříve nebo později řešit každý a může snadno dojít ke stejnému závěru.

Přijde nám to zvrácené, vývoj má přece přinášet lepší řešení pro všechny, ne horší řešení jen pro vyvolené. Bohužel nyní kráčíme druhým zmíněným směrem a ani Audi s tím očividně nehodlá bojovat, naopak se k této doktríně hrdě hlásí.

Audi A1 to má spočítané, i když se nikdy neprodávalo špatně. Nezapadá ale do schématu automobilového světa, jak si jej představuje Brusel, a tak zkrátka musí skončit. Foto: Audi



Model Q2 čeká stejný osud, je příliš malý a levný na to, aby i jako elektromobil mohl být rozumně prodejný. Foto: Audi



Spekulovalo se i konci A3, to nakonec v nabídce zůstane. Bude ale nejlevnějším modelem značky, který - podle všeho jen s elektrickým pohonem - stěží bude jakkoli levný. Foto: Audi

Zdroj: Drive, Data o prodejích: JATO Dynamics

Petr Miler

