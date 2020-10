Audi rozjelo způsob, jak vás dál nechat platit za pořízení auta, i když je už vaše 8.10.2020 | Petr Miler

/ Foto: Audi

Pro automobilku je to chytrá cesta, jak vydělat peníze navíc, ani zákazníci se ale zlobit nejspíše nebudou. Čtyři kruhy kráčí ve šlépějích svých německých soupeřů a zatím na tomto poli nabízí nejvíc.

V posledních letech se v Německu stává módou snažit se vytáhnout z kapes zákazníků peníze za pořízení auta i poté, co jim ho výrobce prodá. Řeč není o servisech, ale skutečně o samotném automobilu a jeho výbavě, kterou je možné dokupovat také v momentě, kdy jste si svůj vůz dávno převzali, ale v průběhu jeho používání zjistili, že vám některá věc schází.

Tímto směrem se jako první vydal před dvěma léty Mercedes a loni se naplno přidalo i BMW. A protože co dělají dvě z německých prémiovek, musí dělat i ta třetí, přidalo se nyní prakticky s tímtéž Audi. A jak rovněž bývá zvykem, posouvá možnosti tohoto řešení ještě o kousek dále.

V principu jde stále o to samé a vše si můžeme jednoduše vysvětlit třeba příkladu vyhřívaných sedadel. Topnou spirálou jsou dnes často osazena i auta, která funkci vyhřívání nemají, protože vyrábět několik druhů sedadel v závislosti na specifikaci vozu je nákladné z hlediska produkce i logistiky. Může se tak stát, že vaše auto fyzicky disponuje možností vyhřívaných sedadel, i když jste tuto možno možnost při konfiguraci nezaškrtli, vy ji ale k dispozici nemáte, protože ji nemáte jak spustit.

S kroky Audi a spol. tak zákazníci dodatečně dostávají možnost si vyhřívání přikoupit, aniž by museli vyrazit do servisu. Prostě si tuto funkci dodatečně aktivují a v menu palubního systému s dotykovým displejem jim přibude dříve nedostupná možnost. To je také jeden z důvodů, proč se výrobci v dotykovém ovládání všeho v posledních letech tak vyžívají - fyzické tlačítko výhřevu sedadel na středový panel přes internet dodatečně nedostanete, novou funkci do palubního menu snadno.

Zrovna vyhřívání sedadel Audi dodatečně nenabízí, princip je ale totožný u všech dostupných prvků. Pro současné modely A4, A5, A6, A7, Q5, Q7, Q8 a E-Tron tak firma dává možnost dodatečného přikoupení rozličných jiných funkcí, například pro E-Tron jde i o povýšení standardních LED-světel na matricová s automatickým osvětlováním části silnice podle provozu na ní. To je poměrně zásadní krok vpřed, běžně se jedná o výbavu navíc za desítky tisíc Kč. Dalšími možnostmi je třeba dokoupení navigace MMI Plus nebo tzv. Audi Smartphone Interface. V zásadě jde či do budoucna půjde o cokoli, co je v různých autech fyzicky stejné a fungování ovlivňuje pouze softwarové řízení.

Přidání nových funkcí probíhá přes portál myAudi, kdy je po dokončení objednávacího procesu do auta zaslán zašifrovaný datový balíček, který funkce auta rozšíří. Dostupné jsou pak po dalším nastartování. Co je zajímavé a nové oproti konkurenčním značkám, Audi nabízí měsíční zkušební období, během nějž se můžete rozhodnout, zda o funkci skutečně stojíte, nebo nikoli. To docela příjemná věc, která z takového nákupu dělá skoro i zajímavější alternativu - když si auto naspecifikujete s tím či oním prvkem přímo z výroby a poté zjistíte, že vám to je k ničemu, peníze vám za něj už nikdo nevrátí.

Za zmínku stojí také to, že možnost dokoupení prvků není vyhrazena jen prvním majitelům, ale klidně i těm druhým či třetím - jakmile si vůz v budoucnu koupí, stačí jen založení nového účtu a mohou vesele nakupovat. Audi si tak slibuje spokojenější kupce ojetých vozů, kteří si auto více přizpůsobí obrazu svému a u automobilky budou utrácet, i když by se jejím dealerstvím jinak zdaleka vyhnuli.

Je to tedy docela chytrá věc, která by mohla vyhovovat všem, jako obvykle ale má svá úskalí, která aktuálně poznává Tesla. I ta dovoluje softwarově přidávat do svých aut nové funkce za peníze, našel se ale někdo, kdo je dokáže „odemknout” za méně i bez přispění Tesly. Něco takového se může stát rovněž Audi, BMW, Mercedesu nebo komukoli - stejně jako úpravci nabízí možnost vydolovat více výkonu z fyzicky stejného, ale softwarově jinak řízeného motoru, mohou zpřístupnit i matricové fungování světel e-Tronu. Protože jsou prostě na všech autech stejná a od lepšího fungování je dělí jen jiné softwarové řízení.

Audi umožňuje zpětné nákupy vybrané příplatkové výbavy hned u řady modelů, mezi něž patří i současná A6, zde ve verzi S6 Avant TDI. Foto: Audi

Zdroj: Audi

