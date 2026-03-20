Audi už zkouší dojit svou účast ve Formuli 1, první pokus je hodně, hodně laciný
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Spojení se světem Formule 1 je dobrý marketing, ale musí mít smysluplnou podstatu, jinak nebude fungovat. Nalepit znak „F1 Edition” na tříválcovou Fabii díru do světa neudělá a pozměněné barvy Audi Q8 jsou, obáváme se, na úplně stejné lodi.
Od letošního roku je Audi součástí šampionátu Formule 1. Sezóna má zatím za sebou dva závody, přičemž Němci skórovali už v tom úvodním - Gabriel Bortoleto dojel v australském Melbourne devátý, čímž týmu zajistil dva body. Z Číny sice odjížděl s prázdnou, ovšem jeho kolega Nico Hülkenberg dojel jedenáctý. Potenciál tedy tým má, ostatně na rozdíl od Cadillacu nezačínal na zelené louce - Němci koupili tým Sauber, takže začínají s velmi slušným zázemím.
Třebaže v Číně tým své bodové konto nenavýšil, pro Audi šlo o zvláštním víkend. Před zahájením závodu totiž automobilka ukázala první silniční auto, kterým zkouší svou účast ve Formuli 1 dojit. To by mohlo dávat smysl, kdyby se taková malá ef-jednička stala třeba z modelu R8, TT RS, dosavadní RS4, RS6 nebo aspoň RS3. Jenže R8 už není, TT už není, RS4 už není, RS6 je na cestě do pekel a RS3 končí v hezké, ale smutné křeči. A nová RS5, byť jí to jistě časem nemine, bude s logem F1 působit jako prase, které omatláte rtěnkou a pokusíte se ho vydat za modelku.
A tak přišla SQ8 Livery Edition. Tedy velké a těžké SUV (pořád lehčí než RS5 ovšem...), které nedostalo žádné specifické úpravy a akorát se oháklo do barev stáje. V případě karoserie tak došlo na využití odstínů Titanium Gray a Carbon Black, přičemž litá kola, kryty zpětných zrcátek, zadní spoiler, čelní emblém a dokonce i koncovky výfuku zdobí červená barva Lava Red. Je to velmi laciné a ani to nebude běžně k mání - Audi tuto variantu vyrobilo v jediném kusu a tento stav nehodlá měnit.
Neznamená to však, že by ze svého účinkování v F1 nehodlalo těžit víc. SQ8 Livery Edition má prý příchod sportovně laděného SUV na čínský trh, do budoucna ale Audi chce začít lidem nabízet vozy s grafickou tématikou inspirovanou F1. A nejen to, podle finančního ředitele značky Jurgena Rittersbergera by automobilka mohla využít zkušeností týmových jezdců a nechat je ovlivnit nastavení a naladění svých nejostřejších modelů s označením RS. „Dost by nám pomohlo mít takové piloty ve voze a slyšet jejich názor,“ sdělil Rittersberger australskému Drive.
Otázkou samozřejmě je, zda by Audi slova Bortoleta a Hülkenberga publikovalo, případně se jimi řídilo. Už zmíněná RS5 Avant je kvůli plug-in hybridní technice absurdně těžký a nepraktický vůz. A chystaný model RS6 bude to samé v bledě modrém. Oba jezdci by tak jistě v prvé řadě preferovali jeho citelné odlehčení. Pokud ale na nějakou karbonovou dietu dojde, ta povede jen k drobnému vylepšení. A podobný posun - tedy jestli vůbec na nějaký dojde - bude možné čekat i v případě pohonného ústrojí.
Jezdci F1 se tak možná podepíšou na trochu jinak podvozku, nejspíš se ale jen podepíšou na auto a výsledek bude stejně laciný jako u SQ8 Livery Edition. Dřív mělo Audi „Vorsprung durch Technik”, pak aspoň „durch Marketing”. Co má teď? Audi své sportovní modely zmršilo už tak moc, že jim ani Hulkenberg s Bortoletem nemohou pomoci, tady to chce začít od nuly.
SQ8 Livery Edition je docela trapný pokus podojit účast Audi ve Formuli 1: Navíc vznikla v jediném kuse a má lákat čínské publikum na úplně standardní SUV. To je velká nemohoucnost. Foto: Audi
Zdroj: Audi, Drive
