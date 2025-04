Audi zřejmě vysychá kasa, rozprodávat začalo své historické závodní speciály. Tyto jdou „na porážku” jako první

Petr Prokopec

Říkáme si, čemu to asi může v bilanci takové firmy pomoci, ale nedovedeme si představit jiný důvod, pro který by se Audi takových aut zbavovalo. Prodat jich chce víc, zatím posílá do prodeje typy R18 e-tron a RS5 DTM, a to plně funkční i s budoucí technickou podporou.