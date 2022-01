Aukce tajných děl dvorního dodavatele modýlků řady automobilek ukazuje, jak blízko byly některé vozy k výrobě před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Catawiki

Nejde jen o takové případy, právě ty jsou ale nejvíce fascinující. Třeba Bugatti bylo s realizací svého luxusního sedanu tak daleko, že už nechalo vyrobit i zkušební várku zmenšených modýlků. Ta ale nakonec nebyla k ničemu, stejně jako vůz sám.

Sbírat se dá kde co, od známek třeba přes původní vydání knih až po nám tak blízké automobily. Různí lidé k tomu mají různou motivaci, jisté ale je, že tato vášeň vždy stojí nemalé peníze. A čím více jí propadáte a toužíte po věcech, které jsou těžce dostupné, tím hlouběji musíte sáhnout do kapsy.

Pokud je nicméně řeč o zmenšených modelech společnosti Amalgam, pak zde máme sousta, jenž by mohla zaskočit hezkou řádku lidí. Již standardně jsou totiž s nimi spojené ceny, které šplhají do jednotek či desítek tisíc korun. Jakmile pak dojde na limitované edice, rázem se bavíme o sumách, za které byste si mohli pořídit reálný automobil. Nejinak je tomu v rámci právě probíhající online aukce, do které zamířily dosud tajné modýlky, o jejichž existenci ani sběratelé takových děl obvykle neměli tušení.

Amalgam se totiž v průběhu minulých let spojil s celou řadou značek, pro které vytvořil modýlky vyvedené do těch nejmenších detailů. Na zahájení prodeje však pokaždé nedošlo. Místo prodejních regálů tak zmenšená autíčka zamířily do inventáře, neboť byly v dané chvíli legálně neprodejné. Tato omezení ale u modýlků vyobrazených níže už padla, jak aktuálně informuje aukční firma Catawiki, která dostala na starosti jejich prodej.

Spolu s modýlky navíc vylézají na povrch příběhy, které vrhají trochu jiné světlo i na ony reálné předobrazy. Mnoha z nich jsme se totiž ve skutečnosti ani nedočkali, což byl ostatně i častý důvod „skonu” oněch zmenšenin. Ovšem právě existence malých modelů ukazuje, jak daleko jejich vývoj byl.

V tomto ohledu za pozornost stojí především Bugatti Galibier v měřítku 1:8, jehož příběh dokonale potvrzuje zkazky o tom, jak blízko výrobě byl. Reálný koncept byl představen v roce 2009, přičemž produkční verze byla dlouho považována za hotovou věc. Samotné auto mělo být kompletně dokončené, než jej ale spatřil Ferdinand Piëch, zhrozil se jeho designu a bylo po Galibieru. Může to zní přibarveně, existence modelů Amalgamu to ale jen potvrzuje. Bugatti s výrobou auta počítalo tak moc, že už nechalo vytvořit zkušební várku 16 zmenšenin. Ty si nakonec rozebrali lidé z automobilky a Amalgamu zůstal jen jeden kus. Právě ten je teď na prodej, ne však levně - vyvolávací cena totiž činí nemalých 5 034 Eur (cca 123 tisíc Kč).

Ještě výše než Galibier nicméně začíná další Bugatti, a to EB110. Konkrétně pak zmenšenina exempláře, který startoval v závodu 24 hodin Le Mans. Jakkoliv však během tréninků šlo o nejrychlejší auto v poli, během samotného podniku musela být vozu vyměněna všechna čtyři turbodmychadla. Bugatti se tak propadlo napříč startovním polem, přičemž fiasko ještě umocnila prasklá pneumatika. Vzpomínka na to přitom startuje na 5 906 Eurech (144 tisíc Kč).

Kam se nicméně obě Bugatti hrabou na Ferrari. Zmenšené SF90 Stradale je totiž k mání za vyvolávací cenu 7 006 Eur (171 tisíc Kč). Skutečně se tak již můžete rozhodovat, zda si dopřejete reálnou slušnou ojetinu či modýlek v měřítku 1:8. Důvodem jeho vysoké ceny je skutečnost, že Amalgam jej vyrobil v úzké spolupráci s italskou automobilkou, v jejímž oficiálním magazínu se pak objevil. Obě společnosti totiž chtěly ukázat, jak náročná je tvorba zakázkového modelu.

Vyjma této trojice je k mání třeba i Nissan GT-R, Audi R8 Le Mans, McLaren Ultimate Vision Gran Turismo či třeba Talbot-Lago T150C SS s karoserií Figoni a Falasschi. Mimo to se ovšem Amalgam zbavuje i zmenšených Formulí A1 či E, stejně jako několika jachet. Na své si tedy přijdou různorodí sběratelé. Jak jsme nicméně zmínili, levně je tyto výjimečné exempláře rozhodně nepřijdou.

Amalgam posílá do aukce unikátní modely, které nikdy nezamířily do běžného prodeje. Vlastně tak nepřekvapí, že místo nich byste si mohli pořídit slušné ojetiny. Foto: Catawiki

Zdroj: Catawiki

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.