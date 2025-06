Aukce ukázala skutečný zájem o nové BMW M5, majitel rychle přišel o obrovské peníze. A bude jen hůř včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

BMW se zaklíná tím, že o novou em-pětku je přes její zjevné neduhy u dealerů zájem. Věříme tomu, je to novinka, aukce na sekundárním trhu ale jasně ukazuje, že u kultovního modelu si Mnichov honění emisí za každou cenu skutečně mohl odpustit.

Před měsícem se BMW pochlubilo výsledky za první letošní kvartál. Během něj mnichovská automobilka prodala 520 142 nových aut, z čehož takřka desetina (konkrétně 50 494 vozů) neslo logo divize M. Ta si tedy meziročně polepšila o 5 procent, což rozhodně nezní špatně. BMW přitom v tiskové zprávě neopomnělo zmínit, že jedním z klíčových tahounů byla nová generace M5, která velmi kontroverzně přepřáhla na plug-in hybridní pohon, který poslal její hmotnost do stratosféry. Z oficiálního komuniké se tak zdá, že i přes veškerou kritiku mnichovští udělali jen dobře, když s osmiválcem spárovali také elektromotor a baterie o kapacitě 18,6 kWh.

Je nicméně si třeba uvědomit, že v automobilové branži se na vrchol povětšinou škrábete několik let, často i celé dekády. Pobýt na něm ale můžete klidně jen velmi krátce, následovat pak může i velmi rychlý a tvrdý pád. M5 první generace zamířila do prodeje na podzim roku 1984, kdy se zároveň stala i nejrychlejším produkčním sedanem světa. Do léta 1988 nicméně bylo prodáno jen 2 241 aut. Mezi klientelou však bylo zaseto semínko, které začalo velmi rychle klíčit a následně i nést plody. V případě druhé generace totiž již produkce překonala metu 12 tisíc vozů.

Od té třetí pak BMW pravidelně prodává okolo 20 tisíc aut, tedy opravdu značné množství. Nejinak tomu bylo i u té šesté s interním označením F90, která nám přinesla i variantu CS. Tedy dost možná absolutní vrchol v celé historii tohoto modelu, neboť BMW u ní dosáhlo snížení hmotnosti o 116 kilo na 1 866 kg, zatímco výkon se zvedl o 10 kobyl na 635 koní. S čistě benzinovým 4,4litrovým ústrojím tak M5 CS zvládá porážet i stávající plug-in hybrid, který má sice o 92 koníků více, zároveň se však musí vypořádat s hmotností vyšší asi o 600 kilogramů.

Právě převaha předchozí generace nad tou současnou žene ceny verze CS opravdu hodně vysoko, nedávno se totiž jeden exemplář prodal za v přepočtu 4,3 milionu korun. Tedy nejen dráž než zcela nová hybridní M5, ale také o 1,1 milionu korun dráž, než za něj jeho majitel původně zaplatil. Během tří let mu tak šedě lakovaný sedan vydělal slušný balík. A je skoro jisté, že novému vlastníkovi jej vydělá rovněž, pokud se tedy rozhodne jej jednou poslat dál. Něco takového s novinkou nikdy nebudeme spojovat, v jejím případě dochází na pravý opak.

Aukční firma Bring A Trailer totiž před pár dny dražila modře lakovanou M5, kterou si jeho původní vlastník užíval jen pár měsíců, během kterých najel méně než 6 500 kilometrů. Pokud by přitom šlo o zmiňované CS, dosáhl by zisku i přes daleko větší porci. Jenže s plug-in hybridní technikou se příhozy zastavily na 106 tisících dolarů, tedy na 2,3 milionu korun. To je o nějakých 700 000 Kč nižší suma, než za jakou se M5 v USA prodává jako nové. Necelý rok vlastnictví tak nevedl k výdělku, nýbrž naopak k odepsání pořádného balíku.

Čím déle přitom budou lidé hybridní M5 vlastnit, tím pro ně hůř. S bateriemi je totiž spojena pozvolná degradace, mouchy ovšem trápí ústrojí jako takové. Majitelé si stěžují kupříkladu na nefungující dobíjení, za jehož opravu si ovšem značka účtuje i 25 tisíc dolarů neboli 550 tisíc korun, jak můžete vidět níže. Pokud ovšem víte, že vás dříve nebo později čeká takový výdaj, který navíc nebude jediným či posledním, pak vaše ochota platit, co si původní vlastník řekne, výrazně klesá. Zvláště když vás snadno převálcuje původní generace.

Momentálně tak možná sice M5 jde na odbyt, ovšem to se z velké části děje i ze setrvačnosti, kdy hlavně letití zákazníci BMW opět předpokládají, že jim automobilka dodá stejně skvělé auto jako dřív. A přidávají se noví. Jakmile však zjistí, jakou chybu udělali, zamíří na Bring A Trailer či jinou aukci, kde jen budou sledovat, o kolik peněz je hybridní sedan či kombík připravily. Jaká přitom bude jejich ochota se do showroomu BMW vrátit? Pokud tipujete velmi omezenou, máte nejspíš pravdu. Je tak těžké to vidět, Mnichove?

S plug-in hybridní technikou sice přišly nízké emise, ale také obrovská hmotnost a propad hodnoty. Stávající M5 tak může šmahem zničit kultovní obrázek vymalovaný předchozími pěti generacemi. Foto: Bring A Trailer

Petr Prokopec

