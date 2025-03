Aukce ukázala, jak krutě málo zbývá v rukou majitelům Tesel původně za 3,2 milionu už po 3 letech, Ferrari by je vyšlo levněji včera | Petr Miler

/ Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Pokud chcete auto, ve kterém budete vypadat jako velmi bohatí lidé, kupte si to elektrické. Jen pozor, bohatí na něj skutečně musíte být. Už na ztrátě hodnoty stáhne váš bankovní účet o miliony, a to bez „paliva”, pneumatik, pojištění či čehokoli dalšího.

Mluvilo se o tom už tehdy nějaký ten pátek na základě smutných osudů jednotlivých majitelů, v roce 2021 ale přišel zlom svého druhu. První opravdu významná firma analyzující vývoj zůstatkových hodnot aut, německá Bähr & Fess Forecasts, si tehdy troufla říci, že nejde o žádnou anomálii a kupci elektrických aut budou za svá rozhodnutí krutě platit v podobě extrémní ztráty hodnoty pořízených vozů.

Padala tehdy slova o tom, že „většina současných elektromobilů bude brzy bezcenná”, neboť firma projektovala, že během dalších 4 let, tedy do roku 2025 ztratí 70 procent své hodnoty. Teď si možná říkáte něco jako Sebastian Vettel („Everyone is a Ferrari fan.”), tedy že každé auto přece ztrácí hodnotu. Ano, ztrácí, třebaže ne nutně úplně každé, ale jak?

Je navíc třeba si připomenout něco, s čím ani pánové Bähr, Fess a jejich kolegové nemohli před léty plně počítat - ekonomikami prakticky všech významnějších zemích probublala dekády nevídaná inflace. I kdybyste tedy dnes prodali auto pořízené v roce 2021 za stejné peníze, za které jste ho koupili, beztak byste reálně přišli o desítky procent hodnoty. Fór je ale v tom, že této realitě se přiblížila spalovací auta, ta elektrická nezřídka přišla o 70 % hodnoty i tak. A jde někdy o obrovské peníze.

Důkazy přicházejí jako na běžícím pásu a dnes tu máme další, další velmi smutný. Na aukčním webu Cars and Bids našeho přítele Douga DeMura byla čerstvě vydražena Tesla Model S Plaid z roku 2022, tedy sotva tříleté auto, s nájezdem nevelkých 64 tisíc km. Řekněme „normálně soukromě používaný vůz”? Tak nějak to bude, nájezd okolo 20 tisíc kilometrů za rok o tom svědčí.

Pokud jste si takto koupili v roce 2021 třeba v Česku typickou Škodu Octavia 2,0 TDI, dali jste za ni podle českého ceníku 543 900 Kč. A i slušně vybavená verze se vešla pod 600 tisíc Kč. Zkuste si tohle auto koupit dnes se zmíněným nájezdem a ani totálně oholené kusy obvykle nekoupíte za míň než 420 tisíc Kč. A to jsou jedno dvě auta na trhu, trochu na výběr je až okolo 450 tisíc Kč. Nominálně tedy hodnota takového vozu neklesla o moc víc než o 20 procent, a to se bavíme o rozdílu ceníková vs. dnešní skutečná cena - za ceníkovou cenu nekoupil u škodovky ještě nikdo nic a nominální pokles hodnoty bude fakticky minimální. Ten reálný bude kvůli inflaci samozřejmě nenulový, ale to je normální stav.

Jak dopadla ona Tesla? Tedy špičková verze Modelu S pořízená v roce 2021 za víc jak 140 tisíc USD skutečně ceny, neboť Tesla žádné ceny nedává? V aukci, kde „vzniká” reálný obraz aktuální hodnoty toho kterého auta rozhodně nejpřesněji, si našla nového majitele za pouhých 55 250 USD. To je asi jen 1,25 milionu Kč oproti původním asi 3,25 milionu korun. Dva miliony jsou fuč a s nimi asi 61 procent původní ceny. Připočtěte inflaci a jste ještě daleko i za oněmi 70 procenty, které slibovali Bähr s Fessem.

Je to tak strašně moc - nominálně i reálně -, že jste si tehdy mohli koupit supersporty Ferrari nebo Porsche a nestály by vás tolik, hodnota těchto vozů zdaleka tak moc neklesla. Především je to ale asi 150. připomenutí toho, jak někdejší a tehdy s gustem zpochybňované odhady expertů došly svého naplnění. Roky nám i jiným realistům - to ani nelze nazvat skepsí - někteří říkají cosi o tom, jak malujeme čerta na zeď, docela by nás ale zajímalo, co z oněch realistických očekávání nedošlo naplnění. Naopak cokoli od zachování hodnoty aut po tolikrát slibované zlevnění baterií nedošlo svého naplnění, pozoruhodné ale je, že z toho není vyvozován absolutně žádný závěr.

My a nejen my roky něco říkáme, co zpochybňuje vůbec uskutečnitelnost přechodu jen na elektrická auta. Téměř do puntíku je to naplněno, jiná očekávání jsou téměř do puntíku rozprášena. A reakce? Stejně se dál jede to samé, stejně jsou dál kritické hlasy umlčovány na rozdíl od těch hlásajících zcela neopodstatněně pozitivní vize. Takový je ale dnešní svět a zdaleka ne jen v tomto oboru...

Reálně bílá, dnes do modré fólie oděná Tesla Model S Plaid vypadá velmi zachovale, aby také po třech letech a 64 tisících km nebyla. Přesto přišla o významnou většinu své hodnoty a majitele stála miliony jen touto optikou. Náklady na všechno ostatní od pneumatik a paliva po pojištění a servis si připočtěte. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Zdroj: Cars and Bids

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.