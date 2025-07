Aukce ukázala skutečný zájem o elektrickou dodávku VW. Nikdo ji nechtěl tak moc, že na ceně ztratila 230 tisíc během 640 km před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Také Volkswagen se rád ohání tím, že o některá jeho auta je dál zájem, jen někde musí skončit kvůli té či oné okolnosti. V případě USA a ID.Buzzu to měla být nová americká cla. Kdyby to tak ale bylo, o zbývající vozy by byl o to větší zájem, neboť by šlo o limit na straně nabídky. Ten ale zjevně neexistuje.

Nikdy neexistoval ospravedlnitelný důvod očekávat, že se z Volkswagenu ID.Buzz stane prodejní hit. Německá automobilka jej sice jako koncept představila v roce 2017, tedy v době, kdy automobilky ještě měly za jisté, že s elektromobily drží v ruce něco jako automobilový royal flush, přesto bylo jasné že s takovým vozem nemůže uspět. Vysoké dodávky určené k převážení hromady nákladu či lidí potřebují spoustu energie, aby mohly fungovat, navíc nemohou být moc drahé. Elektrický ID.Buzz nemohl obstát před ničím z toho.

S produkční verzí navíc VW přišel až v březnu 2022, kdy stále stejné vstupní parametry působily ještě marněji než dřív. Evropané tedy o elektrickou dodávku nikdy velký zájem nejevili (loni pouhých 11 252 aut, letos přes citelný růst stejně pořád jen 9 718 vozů), VW ale mohl doufat, že vše napraví Amerika s její láskou k původnímu „busíku”, jenž byl ID.Buzzu vzorem. USA se dočkaly svého provedení v červnu 2023, ani tam ale vůz nikdy nezazářil a do letoška marně bojoval o větší přízeň.

VW nedávno přesto uvedl, že zájem o vůz je ID.Buzz ve Státech končí jen kvůli novým clům. To znělo hned jako další výmluva a o skutečném důvodu ani nyní, s menším časovým odstupem, nemusíme spekulovat. Tohle auto v Americe chtějí ještě méně než u nás. A víc než co jiného to potvrzuje aukce, která před pár dny skončila na Bring A Trailer.

Majitel ID.Buzzu v ní totiž nabídl svůj vůz, který si převzal v únoru, tedy před pouhými pěti měsíci. Za tu dobu najel jen 640 km, tedy skoro nic - i dealerské předváděčky na tom bývají „lépe”. Kdyby o vůz byl zájem a nedovážel se kvůli clům, cena v aukci půjde vysoko nad ceníkové ceny. Ale stal se pravý opak - auto se prodalo jen za 61 500 USD, tedy za 1,3 milionu korun. To oproti pořizovací ceně představuje propad o téměř 11 tisíc dolarů, což je zhruba 232 tisíc korun.

Nový vlastník si navíc vůz nekoupil z dvakrát racionálních příčin, ale kvůli oné vazbě na původní „busík”. Prý si novější provedení pořídil jen proto, že se nedávno stal majitelem ikonického Microbusu Type 2. A protože ID.Buzz je jím vzhledově inspirován, zatoužil i po tomto moderním provedení. Proč ne, to je samozřejmě relevantní motivace, ale je vidět, co tak maximálně lidi k tomuto autu táhne. A kolik jich je. VW zas jednou mlžil, o tom teď už nemá smysl debatovat.

Tento VW ID.Buzz si jeho první majitel převzal v únoru za minimálně 1,5 milionu korun. Po pěti měsících a pouhých 640 najetých kilometrech však byl rád, že se cena v online aukci vyšplhala alespoň na 1,3 milionu Kč. Kdyby o auto lidé stáli, jak VW tvrdí, aukce by za nynějších okolností takovýto výsledek jistě neměla. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 2025 Volkswagen ID. Buzz 1st Edition 4Motion@Bring A Trailer

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.