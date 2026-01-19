Aut s pohonem všech kol se prodává méně a méně, je to další „jasná budoucnost”, která nenastává
Petr ProkopecPřed pár léty byla autům s pohonem 4x4 věštěna zářná budoucnost a tehdejší trendy tomu nasvědčovaly. Pak se ale vše otočilo a loňský rok byl dalším v řadě, kdy se takových aut prodalo méně. Jeden z hlavních důvodů pochopíte už z ceníků automobilek.
Aut s pohonem všech kol se prodává méně a méně, je to další „jasná budoucnost”, která nenastává
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Před pár léty byla autům s pohonem 4x4 věštěna zářná budoucnost a tehdejší trendy tomu nasvědčovaly. Pak se ale vše otočilo a loňský rok byl dalším v řadě, kdy se takových aut prodalo méně. Jeden z hlavních důvodů pochopíte už z ceníků automobilek.
Před pár lety se zdálo, že evropský vozový park budoucnosti bude poměrně jednotvárný. Také starý kontinent se totiž stejně jako Amerika zamiloval do SUV, jejichž registrace začaly prudce stoupat a v současné době dosahují zhruba 60 procent na veškerých prodejích. S tímto karosářským stylem je automaticky spojován pohon všech kol, který si začal víc a víc hledat cestu také do vozů jiných koncepcí. U prémiových aut je dnes skoro samozřejmostí, u větších mainstreamových vozů (řekněme Škoda Superb) stále obvyklejší a hodně pozornosti si získal i v kompaktních a menších vozech vůbec (řekněme Škoda Octavia).
Byla mu tak věštěna zářná budoucnost. Jistě by se nikdy nedostal do všeho, zejména v malých autech je moc drahým a málo využitelným špásem, jeho podíl na trhu ale měl jen růst. V posledních letech se ale trend otočil, jak si všimli kolegové z Focusu.
Jednak platí, že rostoucí podíl SUV je trochu falešný. Spousta z nich je postavená na bázi menších aut jako třeba Škody Kamiq a Karoq a systém 4x4 buď vůbec nenabízí, nebo není tak vyhledávaný. To ale není úplně nové, hlavní slovo mají jiné faktory.
S jednoduššími koncepcemi pohonu jsou pochopitelně spojeny nižší náklady, ať už v podobě pořizovací ceny či provozních výdajů, které se zjevně stávají pro zákazníky větším lákadlem než schopnost zdolávat i nástrahy zimy. Platí to navíc nejen u spalovacích aut, ale také u těch elektrických, jakkoli v jejich případě dochází k roztáčení spíše zadní nápravy než té přední. Systém 4x4 tak v Německu začal silně ztrácet ve svém tahu na branku. Loni jím disponovalo 24,1 procenta všech nově prodaných aut, což je o 0,5 procentního bodu méně než předloni. Oproti roku 2022 pak jde o propad o 1,8 p. b., takže jde o dlouhodobý trend.
Výhled do budoucna navíc není příliš optimistický, neboť nůžky mezi cenami aut s pohonem jedné a dvou náprav se začínají rozevírat stále víc. Třeba základní Volkswagen Tiguan, u kterého výkon míří pouze dopředu, stojí v Německu 36 990 Eur, tedy lehce přes 898 tisíc korun. Se čtyřkolkou je ovšem již spojena vyšší úroveň výbavy, minimálně vám tedy z peněženky vytáhne 55 790 Eur, což je 1 355 000 Kč. Cenový rozdíl je tedy opravdu razantní, navíc jej dále umocňuje vyšší spotřeba, a tedy vyšší provozní náklady.
Situaci pak ostatně nepomohou ani nové elektromobily VW jako ID.Polo, neboť u nich došlo na přepracování platformy MEB v té míře, že nenabídne pohon zadních či všech čtyř kol, ale pouze těch předních. Zdá se tedy, že vrchol zájmu o pohon 4x4 má Evropa za sebou, Německo je v tomto směru značně určující. Na druhou stranu si nemyslíme, že by jeho podíl klesnul pod 20 procent, i proto, že výkon aut roste a některá jsou s pohonem všech kol jsou spojována víc a víc bez ohledu na koncepci auta.
Lze už jen zmínit, že jakkoli zájem o pohon všech kol chladne, jeho podíl na celkovém německém vozovém parku se díky předchozímu vývoji nepřekvapivě navyšuje. K 1. lednu 2025 (sčítání za loňský rok ještě nebylo dokončeno) bylo totiž u našich sousedů registrováno přes 7 milionů aut, u kterých motor pohání obě nápravy. To představuje 14,3procentní podíl na celkovém vozovém parku. Na začátku roku 2024 šlo přitom o 6,8 milionu aut a 13,8 procenta, na začátku roku 2020 pak jen o 5,6 milionu vozů a 11,7 procenta.
Takový Tiguan je k mání s pohonem předních i všech čtyř kol, cenový rozdíl mezi těmito verzemi je ovšem značný. I proto podíl čtyřkolek na celkových prodejích začal před léty klesat a trend se zatím nemění. Foto: Volkswagen
Zdroj: Focus
