Auto, které kdysi Jeremy Clarkson koupil za drobné, se teď prodá za slušný balík. I když vypadá jako vytažené z popelnice

Pokud chcete vidět, co udělá s hodnotou vozu dotyk „automobilového boha”, tady to máte černé na bílém. I když Clarkson tohle auto cíleně ničil, lidé, kteří jej vlastnili po něm, vše napravili. Zachovali ale svérázné „graffiti”, jež nyní přidává vozu na autenticitě i hodnotě.

Říká se, že pokud jste v životě nevlastnili alespoň jednu Alfu Romeo, nejste automobilovým nadšencem. Asi nejznámějším fanouškem italské automobilky je Jeremy Clarkson, který se o své lásce mnohokráte zmiňoval už v Top Gearu. A nezůstal pouze u toho, ve třetí epizodě jedenácté sérii totiž spolu s Richardem Hammondem a Jamesem Mayem přistoupil k neobvyklé výzvě. Každý z moderátorů si totiž měl pořídit Alfu Romeo za méně než tisíc liber, a následně s ní absolvovat sérii testů. Tím finálním pak bylo představení vozu na slavnostní přehlídce.

Pokud vás zajímá, kdo zvítězil, není to vlastně až tak jednoduché. Clarkson měl sice nejlepší začátek, neboť jeho model 75 V6 byl nejlevnější (auto koupil za pouhých 450 liber, dnes necelých 13 tisíc Kč, tedy opravdu za drobné), ovšem May pro změnu získal nejvíce bodů od porotců závěrečné soutěže. Hammond pro změnu o trochu víc než jeho kolegové dominoval v oblasti jízdní dynamiky. Ve finále však celá trojice skončila v mínusu, přičemž Clarkson na tom byl o bod lépe než May. Na druhou stranu ale jeho GTV působilo na konci epizody o poznání přitažlivěji.

Clarksonova Alfa se přitom nyní objevila v nabídce aukční společnosti Iconic Auctioneers, kde má majitele změnit - podržte se - za 12 až 15 tisíc liber, tedy za nějakých 340 až 430 tisíc korun. To je brutální zhodnocení na vůz z roku 1989, na kterém se Clarkson patřičně podepsal a vypadá pořád jako z popelnice. Aby ji totiž patřičně vyšperkoval na onu přehlídku, přesprejoval její modrý lak nazeleno. Většina z nového nátěru je však již odrbaná, čemuž se nelze divit, neboť na premiéru zmiňované epizody došlo již před sedmnácti lety.

Životní osudy vozu jsou přitom nadmíru zajímavé, neboť jako zcela nový byl prodán řediteli jedné londýnské společnosti. Po roce ale došlo na jeho novou registraci na tutéž firmu, přičemž po dalších dvou se Alfy ujal znovu její ředitel. Ten si šestiválcový sedan ponechal po dalších 15 let, než ji prodal dealerovi, který ji následně prodal produkčnímu týmu BBC. Přitom si ovšem vymínil, že po skončení natáčení se vůz vrátí v jakémkoli stavu do jeho vlastnictví a on za něj zaplatí pouhou libru.

Protože Clarkson Alfu ani v nejmenším nešetřil, bylo třeba opravit celou přední část a dokonce došlo také na vyvařování prahů a lemů blatníků. O to se nicméně již postaral nový majitel, který vůz nakonec v roce 2014 prodal Stevu Briggsovi. Ten přistoupil k ještě rozsáhlejší renovaci, přičemž mimo jiné nakoupil nové dveře a kapotu, kterými plánoval sedan osadit. Původní kousky s odlupující zelenou barvou si však ponechal, neboť je chtěl vystavovat jako umělecké dílo.

Zda k tomu došlo či nikoli, nevíme. Faktem ovšem je, že Briggs po celých 11 let vůz udržoval v lepším stavu, než v jakém jej zanechal Clarkson. Mimo jiné totiž pořídil novou spojku a nechal repasovat převodovku. Vůz tak sice startuje, jezdí a brzdí, po veřejných silnicích se však neproháněl od roku 2017. Možná i proto má najeto jen něco málo přes 82 tisíc kilometrů a bude asi v lepší kondici, než jeho vizáž naznačuje.

S touto Alfou Romeo 75 V6 se kdysi proháněl Clarkson, který si ji koupil za necelých 13 tisíc. Dnes se má prodat klidně 30krát dráž, i když vypadá snad ještě hůř než za Clarksonova vlastnictví. Foto: Iconic Auctioneers, tiskové materiály

