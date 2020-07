Auto, které v bondovce skončilo zapíchnuté v poli, vysušili, odbahnili a teď je na prodej před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Eon Productions

Dobře, žertujeme, vůz v závěrečných scénách filmu nebyl tím, který si dnes můžete koupit, ale jinak je to skutečně onen italský supersport, jež se objevil ve snímku Dnes neumírej.

V hollywoodské branži odjakživa platilo, že čím úspěšnější snímek je, tím výše rostou jeho hvězdy. Neplatí to přitom pouze o hercích, ale také o mnoha memorabiliích. Luxusní automobily samozřejmě nejsou výjimkou, zvláště pokud jde o exotické supersporty. Jedním z nich je Lamborghini Diablo, které začala italská značka vyrábět v roce 1990. V následujících jedenácti letech pak vzniklo 2 884 exemplářů, díky čemuž nepatří „ďábel“ pouze k nejrychlejších a nejlépe vypadajícím vozům historie, ale také k těm nejvzácnějším.

S touto reputací Diablo v roce 2002 zamířilo na plac tehdy nové bondovky Die Another Day neboli Dnes neumírej. Jelikož je ale agent s povolením zabíjet je již několik desetiletí spojen především s modely Astonu Martin, bylo již dopředu jasné, že italský supersport poslouží padouchům. A přesně to se i stalo. Vůz se totiž v úvodu snímku objeví jako součást sbírky severokorejského plukovníka Moona, ze kterého se posléze stane britský podnikatel Gustav Graves.

Přestože v úvodní akci Diablo uniklo výbuchům, osud k němu nebyl zrovna přívětivý. Supersport totiž vypadl z padajícího letounu a nakonec skončil zapíchnutý přídí do země. Takový pohled na jednu stranu vyvolával smích, stejně jako bodal u srdce. Zrovna v této scéně tedy producenti použili repliku, v těch předchozích ale bylo skutečně Diablo. A právě to je momentálně na prodej.

Zajímavé je, že jakkoliv byla bondovka Dnes neumírej šestým komerčně nejúspěšnějším snímkem roku 2002 a do té doby nejvýdělečnějším dobrodružstvím agenta 007, na ceně Lamborghini se to nakonec až tak moc neprojevilo. Italský supersport s pouhými 45 205 najetými mílemi (72 735 km) je totiž k mání za 119 500 USD (cca 2,82 mil. Kč). To samozřejmě není málo peněz, jde ale o sumu blízkou té, za jakou pořídíte jiné exempláře.

Jak jsme již zmínili, auto opravdu nemuselo projít „vysušením, vylovením a odbahněním“, nechvalný filmový osud se totiž reálného vozu netýkal. I díky tomu není na karoserii patrný jediný škrábanec, zatímco kabinu pokrývá neposkvrněná černá kůže s červenými detaily. Ve stejném odstínu je pak vyveden i věnec volantu Dino, který ovšem nepatří k originálnímu příslušenství. Co se však již týče koberečků, ty k Diablu patří od sjetí z montážní linky.

Prodávající společnost poukazuje na nutnou výměnu spojky, zbytek hnacího ústrojí je však již zcela v pořádku. To se týká jak pětistupňového manuálu, tak 5,7litrového dvanáctiválce o výkonu 492 koní, s nimiž je možné zvládnout stovku za 4,5 sekundy. Maximálka pak činí 325 km/h. Kupé přitom disponuje pohonem zadních kol, která stejně jako ta přední pochází od firmy OZ. Za nimi pak nechybí kotoučové brzdy.

Původní majitel přitom nesáhl po příplatkových hodinách Breguet, zadní přítlačné křídlo si nicméně pořídil. Cena vozu tak před takřka třiceti lety musela vylétnout až někam na čtvrt milionu dolarů. Nabízené Diablo tak de facto popírá výše zmíněné pravidlo o růstu na základě úspěchu. Ač zde totiž máme žádoucí italský supersport s filmovým „zářezem“, k mání je levněji než jako nový. Možná je to dobrá investice, možná.

V bondovce Dnes neumírej neskončilo Lamborghini Diablo zrovna slavně... Foto: Eon Productions



...v reálu jej ale můžete v takřka špičkové kondici zaparkovat ve své garáži. Foto: Beverly Hills Car Club

Zdroj: Beverly Hills Car Club

Petr Prokopec