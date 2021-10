Auto roku 1988 je stále možné koupit jako nové, první majitel ho téměř jen „sušil” v garáži před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: R.E.D. Automobil-Handels, publikováno se souhlasem

Patříte-li mezi opravdu konzervativní automobilisty, kteří by si nejraději na celý život nechali jeden vůz a jen nemožnost koupit znovu totéž auto jako nový je donutí inovovat, tady máte možnost vrátit se zpět do 90. let.

Co jste dělali v roce 1988? Spousta z vás zřejmě ještě ani neexistovala, já jsem měl tu čest být a v automobilovém smyslu sledoval převážně ulice plné škodovek typu 742. Když někdo přivezl nový Favorit nebo žigulík, byl to pomalu zázrak a nové Fiaty z Tuzexu byly tehdy jen pro vyvolené.

Peugeot tou dobou pouštěl do prodej model 405 a byla to velká sláva. Automobilka s ním uchvátila vítězství v anketě Auto roku a na rozdíl od mnoha jiných případů nalajnovala cestu k obchodními úspěchu, na který už vlastně nikdy pořádně nenavázala. Ještě model 406 šlo označit za úspěšný, 407 už ale byla spíše z nouze ctnost a ani dnešní 508 už se na silnicích moc nevidí.

Na čtyřistapětku tak mnozí vzpomínají se slzou oku, zejména v České republice 90. let to bylo jedno z oblíbených ojetých aut, která se ve velkém tahala ze západních zemí. Plné bazary jich byly ještě dlouho poté, vidět dnes zachovalou 405 v prodeji je ale velkou raritou. Přesto je stále k mání jeden vůz, který se dneška dožil ve skoro muzejním stavu.

Jde o verzi 405 SR II z roku 1994, tedy docela obyčejné provedení s pouze 88koňovým motorem 1,6. Co jej činí zcela neobyčejným, je jeho historie. Dodnes první majitel jej 27 let garážoval a udržoval takovým způsobem, že je dodnes zánovní či spíše nové. Prodávající z německého Hamburku, který jej od prvního majitele získal, hovoří o senzaci a podle fotek nepřehání.

Podívejte se na cokoli a neuvidíte ani smítko špíny, ani trochu poškození. Lak i interiér vypadají perfektně, ale to se dá spravit, ovšem mrkněte se na technické části. Ty vypadají, jako by včera sjely z výrobní linky, nejsou ani špinavé, všemožné ochranné nátěry jsou pořád na svém místě nedotčené. Prodávající říká, že auto zřejmě nikdy nejelo ani v dešti a skutečně tak vypadá.

Na tachometru je 8 700 km, skoro se ale nechce věřit, že je jich tak moc, i když to samozřejmě není skoro nic. Je to nové auto z roku 1994, ze sklonku své éra, které o 6 let dříve vyhrálo jedno z nejcennějších automobilových ocenění. Pozoruhodná věc, jaká se v prodeji nevidí.

Jestli stojí za aktuálně požadovanou cenu 13 950 euro, tedy asi 358 tisíc Kč, to musíte posoudit sami. Jsme ale přesvědčeni, že pro některého z nadšenců do Peugeotů bude tato nabídka požehnáním, po kterém hned sáhne. Snadno to může být jeden z posledních takto zachovalých Peugeotů 405 na celém světě mimo muzejní sbírku výrobce.

Je libo prakticky nové Auto roku 1988 v roce 2021? Není problém, tento kousek může být váš v naprosto nevídané kondici a s podobně mimořádnou historií. Foto. R.E.D. Automobil-Handels, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

