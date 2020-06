Auto roku 2019 je stále větší propadák, ani půlmilionové slevy nepomáhají před hodinou | Petr Prokopec

Jen málokterý vůz posbíral tolik ocenění - není to jen evropské, ale i světové a třeba také německé auto roku. Záruka úspěchu? Ani náhodou, Jaguar I-Pace je stále větší propadák.

Jaguar I-Pace je jedním z nejoceňovanějších vozů posledních let. Britské elektrické SUV se totiž kromě své domoviny stalo také autem roku v Německu, Norsku, Švédsku, Skotsku, Irsku, Kanadě či v Jižní Africe. Mimo to opanovalo i ankety COTY a WCOTY, přičemž z té druhé si kromě hlavní trofeje odneslo také ocenění za nejlepší městský vůz a za design. Člověk by tedy logicky očekával, že I-Pace půjde na dračku, a to zvláště poté, co v roce 2018 firma Waymo oznámila, že si Jaguar zvolila za svého partnera při vývoji autonomních vozů. Z toho důvodu měla jen ta objednat 20 tisíc exemplářů.

Jakkoliv ovšem spolupráce mezi oběma firmami nadále pokračuje, samotná objednávka zatím zdaleka realizována nebyla spíše a došlo prozatím pouze na dodání několika málo exemplářů. Se zbytkem se počítá hlavně pro chvíli, kdy bude autopilot Wayma hotov, což je zatím jen jedna velká teorie. Zájem zbytku publika je ale praxí a pro britskou automobilku nevyznívá vůbec dobře.

Ukazuje se totiž, že kromě Wayma nemá o I-Pace zájem téměř nikdo. Loni bylo za celý rok v USA prodáno pouhých 2 594 vozů, letos pak za první kvartále přibylo 446 registrací. To je na tak obrovský trh skoro nic, poté navíc omezení kvůli pandemii zavřely showroomy, načež se pomalu dá předpokládat, že za velkou louží nejezdí více než tři a půl tisíce kusů britského elektrického SUV. Jen pro srovnání, taková Tesla dodala prakticky stejný počet exemplářů Modelu X zákazníkům za první letošní čtvrtletí.

S tak mizerným odbytem nejspíše nepočítali ani prodejci, kteří buď dobrovolně nebo povinně naskladnili větší počet aut, než dokáží prodat. Problémem je, že se tak nestalo letos, ovšem již loni, což znamená, že na skladech dealerů odpočívají papírově rok staré vozy. Automobilka nicméně kvůli emisím potřebuje tlačit ty nové. Proto jsou kusy modelového roku 2019 nabízeny s opravdu razantními slevami, ani ty ale zájem podle prodejců nedokáží rozdmýchat.

Běžně I-Pace na americkém trhu startuje okolo 70 tisíc dolarů (cca 1,66 mil. Kč), nicméně aktuálně jej lze pořídit již i za méně než 50 000 USD (1,19 mil. Kč), tedy skoro o půl milionu levněji. Vzhledem k míře nezájmu pak ani nepřekvapí, že dealeři už slevy spojují i s auty modelového roku 2020 - i ta lze pořídit o 10 tisíc dolarů (238 tis. Kč). Uvidíme teprve časem, zda je tento krok vůbec co k čemu, neboť situace v USA prodejům aut obecně nepřeje a ta elektrická těžko budou ve výhodě.

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec