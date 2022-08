Auto roku 2019 zavání stále větším průšvihem. Po mizerných prodejích se teď auta potýkají s požáry před 5 hodinami | Petr Prokopec

Některým autům jako by slunce nad střechou nesvítilo. A tohle se zdá být jedním z nich. Přes velmi působivé entré skrze vítězství ve všemožných anketách se nepotkalo s úspěchem na trhu, teď navíc už několik exemplářů z neznámých důvodů shořelo.

Už mnohokrát zaznělo, že k požárům elektrických aut dochází méně často než v případě těch spalovacích, tato statistika ale nedává celý obrázek. V potaz je třeba vzít další fakta, v prvé řadě pak počet aut v provozu. V Evropě jezdí dle dat asociace výrobců ACEA přes 250 milionů aut, ta bateriová ale z tohoto počtu tvoří dle dat Bloombergu pouhé jednotky procent. A ve zbytku světa je jejich podíl ještě menší.

Je tedy logické, že požárů spalovacích aut je nesrovnatelně víc, ale jistě, můžeme vzít v potaz pravděpodobnost a dojdeme k podobným závěrům. Přesto je tu jeden faktor, který zejména zastáncům elektromobilů uniká - stáří různých druhů aut. Zatímco v případě spalovacích vozů jde v Evropě o 11,8 roku, u elektromobilů půjde znovu o zlomek. Žádné přesné číslo nemáme k dispozici, můžeme ale znovu posloužit daty Bloombergu, podle nichž bylo 63 procent dnes v Evropě provozovaných elektromobilů prodáno v posledních dvou letech. Předpokládat méně než dvouletý průměrné stáří tak není od věci.

To je diametrální rozdíl a data pojišťoven hovoří o tom, že mezi četností požárů u obdobně starých elektrických a spalovacích aut není zásadní rozdíl. Ostatně, kdy naposledy jste slyšeli o požáru zánovního auta? Neděje se to a není to tak, že by média sledovala jen požáry elektromobilů. Občas mají u nových aut s požáry problém hlavně italské značky Ferrari a Lamborghini, jinak jsou ale obvykle spontánní vzplanutí dána špatnou údržbou či neopraveným poškozením. Obojí se týká hlavně starších vozů.

Věnovat pozornost požárům zánovních elektromobilů je tedy na místě, představují relativně nevyzkoušené řešení, které se v případě konstrukční chyby může stát masovým problémem. K tomu je třena dodat, že zásadně odlišná je intenzita požáru - jakmile se u elektromobilu plameny dostanou k bateriím, letí nahoru jako blázen. Navíc hrozí opakované vzplanutí, elektrická auta tak musí ještě na pár dní do speciálních nádrží.

Pozornost si zaslouží hlavně případy, kdy elektromobily hoří bez zjevných příčin, jak můžeme už přes rok sledovat na případu Chevroleru Bolt. Ten už teď platí za největší průšvih moderních aut, nyní ale panují obavy, zda na této pozici nebude mít nového konkurenta v podobě Jaguaru I-Pace, nositele titulu Car of the Year 2019 a řady dalších trofejí. Ten už stihlo několik požárů a i fandové elektromobility z Electreku se obávají, zda se nevydává ve stopách Boltu.

O posledním případu se dozvídáme díky Gonzalu Salazarovi, který si předloni koupil nový I-Pace. Letos 16. července jej připojil na nabíječku a šel spát. Následující ráno pak vůz odpojil, vyrazil zařídit pár záležitostí a po najetí necelých 20 kilometrů elektrické SUV zaparkoval v garáži, jejíž dveře zůstaly otevřené. Po chvíli nicméně Gonzalo zaslechl, kterak zpoza vozu vychází praskání.

„Rozhodl jsem se podívat, odkud tyto zvuky vychází, a při cestě ke garáži jsem narazil na stěnu kouře. Okamžitě jsem si pomyslel, že kde je kouř, tam je i oheň, a že je proto třeba dostat auto z garáže,“ uvedl Salazar s tím, že zároveň chtěl ochránit i svůj dům a veškeré zvířectvo, které chová. I-Pace proto vyvezl na silnici před dům a kontaktoval horkou linku Jaguaru. Během telefonátu ovšem intenzita praskání zesílila a Gonzalo raději zalarmoval úřady.

„O pomalý požár nicméně nešlo, neboť jakmile odstartoval, ozvalo se několik ran, a vůz byl okamžitě zahalen plameny. Všude létaly úlomky, takže jsem zachovával bezpečnou vzdálenost. Poté, co požárníci po dlouhou dobu stříkali na auto speciální pěnu, vůz stále vydával podivné zvuky vycházející z přední části,“ dodal nyní již majitel šrotu a nikoliv SUV, kterého snad ještě více než samotný incident dostala reakce Jaguaru.

Britská automobilka totiž sice odtáhla vrak, ovšem úklid úlomků byl již na Salazarovi. Ten navíc poukazuje na to, že „moje pojišťovna poslala vyšetřovatele, který prozkoumal vůz a označil jej jako totálku (což je postup, který při pohledu na ohořelé torzo pobaví - pozn. red.). Jaguar ovšem nápomocen není vůbec, neboť oznámil, že musí vše prošetřit sám. Jelikož je zde ovšem riziko opětovného vzplanutí a značka nenašla místo, kde by vůz prozkoumala, je vyšetřování pozdrženo.“

Jak jsme již zmínili, jde už o několikátý podobný případ spojený s britským vozem, a tak se pomalu ani nedivíme Jaguaru, že raději strká hlavu do písku. Hrozí zde totiž, že automobilka bude muset zavelet ke stejné svolávací akci, jaká koncern General Motors v případě zmíněného Boltu vyšla na několik desítek miliard korun. Mimo to je třeba si uvědomit, že Jaguar chce již za pár let přejít čistě na elektrické vozy. Pokud si ale v souvislosti s nimi připíše image výrobce hořících aut...

Znovu bychom tak nejraději připomněli, že lepší než vehementně tlačit na rozšíření elektrických aut za každou cenu by bylo ponechat více prostoru přirozené evoluci a dovolit tomu komplexně nejlepšímu řešení prosadit se. To bychom ale jen plakali na hrobě, který už naše slzy nejednou dobře poznal.

Ihned po svém příchodu získal Jaguar I-Pace řadu mezinárodních trofejí včetně Auta roku 2019. Ovšem jeho prodeje jsou mizerné a nyní se vůz začíná stále častěji potýkat s požáry, z nichž následky jednoho můžete vidět níže. Ilustrační foto: Jaguar

