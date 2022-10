Auto s kulomety místo světel se prodalo za víc jak 80 milionů Kč, pro dnešní dobu je to asi ideál před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Berte to s nadsázkou, pokud by ale došlo na další světový konflikt, pro bohaté nadšence do výjimečných aut by to byla spása svého druhu. Více než možné budoucí využití ale cenu tohoto vozu hnala výš jeho filmová sláva.

V loňském roce se do kin po několika prodlevách způsobených pandemií koronaviru konečně dostala prozatím poslední bondovka s názvem Není čas zemřít. V ní se se rolí agenta 007 rozloučil herec Daniel Craig, přičemž o jeho nástupci dosud nebylo rozhodnuto. Stát se jím může doslova kdokoli - nemusí to být běloch ideálně narozený v ostrovním království, hovoří se i o černoších či ženách.

Jaká přijde budoucnost, se necháme překvapit. Dnes místo toho zamíříme do minulosti, k čemuž nás vede Bondův ikonický vůz, a sice Aston Martin DB5. Jeden z exemplářů použitých při natáčení zmiňovaného snímku byl totiž před pár dny prodán aukční sítí Christie's. Ta původně odhadovala, že stříbrné kupé sloužící při kaskadérských scénách změní majitele za 1,5 až 2 miliony liber (cca 42,2 až 56,3 milionu Kč). Zájem o vůz však zjevně podcenila.

Než se dostaneme k dalším detailům, dovolte nám menší odbočku. Na konci srpna se totiž konala jiná aukce, během které byl vydražen Aston Martin DB5 patřící Seanu Connerymu, tedy prvnímu představiteli slavného agenta. Šlo o exemplář hned dvojité hodnoty, neboť kromě slavného jména v technickém průkazu hrála roli skutečnost, že automobilka v letech 1963-1965 vyrobila pouze 1 059 kusů. Prodán byl ovšem „jen“ za 2,5 mil. USD (62,6 milionu Kč).

Důvodem uvozovek v předchozí větě je právě suma, za jakou změnil vlastníka kaskadérský vůz. Prodán byl totiž za 2 922 000 GBP (82,5 milionu korun), což je naprosto šílené. Za vyrobením tohoto exempláře totiž stojí sice Aston Martin, který navíc na karoserii použil karbonová vlákna a osadil ji i řadou „hraček” včetně kulometů místo světel, to je asi vše, co tu má nějakou hodnotu. Tedy kromě faktu, že jde o zatím jediný oficiální uvolněný kousek, jenž byl použit při natáčení.

Nicméně kaskadérský vůz byl a zůstává pouhou replikou, která dokonce ani nedostala originální motor od britské značky. Původ 3,2litrového šestiválce pak nebyl specifikován (BMW?), přičemž totéž platí o šestistupňovém manuálu. Otázkou je navíc provozuschopnost vozu, neboť ten byl zkonstruován jen s ohledem na natáčení. Nemá tedy pochopitelně ani žádnou bezpečnostní výbavu a nikdy jej nepůjde přihlásit k provozu na veřejných silnicích.

Nechápejte nás špatně, je to jistě kus historie svého druhu. Ovšem pokud bychom měli k dispozici více než 80 milionů korun, pak je jednoznačně utratíme za Conneryho exemplář. Ten je totiž originální každým coulem, zatímco u kaskadérského vozu majitel asi jen stěží bude moci s naprostou jistotou říci známým, že na plátně je zrovna jeho auto. Pro filmaře totiž Aston Martin vyrobil osm kusů, jenž sloužily právě při kaskadérských scénách.

Lze už jen dodat, že britská automobilka veškerý výtěžek z prodeje vozu věnovala na charitu. Možná i to bylo nakonec důvodem, proč se zájemci předhazovali o to, kdo z nich zařadí do své sbírky novou „sochu“ ke koukání.

Prodaný Aston Martin sice britská automobilka postavila, nicméně z jejích dílen pochází pouze karbonová karoserie či na 3D tiskárně vytištěná palubní deska, jenž má originál co nejvíce připomínat. Majitel pak sice může počítat s mnoha filmovými hračkami, takové kulomety jsou ale pochopitelně funkční jen na oko. Foto: Aston Martin

Zdroj: Christie's

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.