Auto, ve kterém byl zavražděn Tupac Shakur, už roky nikdo nechce, divit se absolutně není čemu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Celebrity Cars Las Vegas, tiskové materiály

Je otázkou, zda je dnes toto jméno vůbec ještě schopno fungovat jako magnet na peníze, ale i kdyby ano, tohle auto je historicky téměř bezcenné. Přesto za něj někdo chce 38 milionů Kč.

Fanoušci rapu za něj každý rok v září zapalují svíčku, i když poslední album během svého života vydal před 27 léty a 5 měsíci, v únoru 1996. Jeho úspěchu si moc neužil - 7. září téhož roku byl totiž postřelen ve svém BMW řady 7 při návratu z boxerského utkání Mika Tysona v Las Vegas. A nakonec se z toho vyklubala vražda, neboť následkům zranění o šest dnů později podlehl.

Řeč je o Tupacu Shakurovi, pomalu mytické postavě světa rapu, která se do myslí mnohých zapsala nesmazatelně i proto, že před svou smrtí nestačila oslavit ani 26. narozeniny. A také proto, že vražda této ikony nikdy nebyla vyřešena. Leckdo by tak mohl čekat, že se auto, které Tupac či 2Pac nebo prostě jen Pac onoho osudného zářijového řídil, stane hitem aukcí sběratelských vozů. Ale opak je pravdou, pravidelně se objevuje v nabídkách za stále absurdnější ceny, majitele ale podle všeho nemění.

V posledních letech se pravidelně objevuje v nabídce firmy Celebrity Cars Las Vegas, která se stejně pravidelně připomíná jeho vlastnictvím. Možná jí jde jen o to, neboť poslední informace rozeslaná tisku v podstatě pouze podtrhuje to, co všichni tak nějak tuší - že auto nikdo nechce. Rozhodně ne za - podržte se - 1 750 000 dolarů, které za ně požaduje. To je v českých korunách asi 38 milionů, což by za jiných okolností možná nebylo nemístné v případě vozu takového historického významu. Právě historická hodnota tohoto konkrétního auta je ale téměř nulová.

Problém je v tom, že dvanáctiválcové BMW 750i E38 bylo po incidentu opraveno a nadále používáno. A to dokonce stále firmou Death Row Records, pod jejíž hlavičkou Tupac vydával svá alba. Přijde nám to skoro absurdní - auto, ve kterém zemře největší hvězda tohoto „labelu”, je poté, co ho policie vrátí po skončení vyšetřování, normálně opraveno a používáno kýmsi z firmy, jako by se nechumelilo. Auto má tak hlavně kvůli tomu najeto přes 121 tisíc mil, tedy asi 195 tisíc km.

Kdyby jej u Death Row vzali, zapečetili a dnes jej prodávali s dírami po kulkách, jistě by to morbidní sběratele bralo. Ale takhle? Je to normální, navíc hodně ojetá ojetina se specifickou historií zastřenou kdesi v mlze. Za 1 750 dolarů dobrá koupě, za 17 500 USD ještě nabídka stojící za úvahu, ale za víc? Ani omylem. Pravda, stopy po kulkách jsou na některých místech stále viditelné, ale to je všechno. A je to málo na to, aby přilákalo zájem sběratelů.

Jak jsme ale zmínili, prodávajícímu to možná vyhovuje. Sice nemá tu nejlepší publicitu, jakou by si mohl přát, nějakou ale má. Ve Vegas to může stačit, pokud by ale s autem vyrazil k nedalekým hrdinům reality show Mistři zastavárny, nabídli by mu tak možná pověstných 120 dolarů. Nezájmu při ceně skoro 15tisíckrát větší se absolutně nelze divit.

Auto, ve kterém byl zavražděn Tupac Shakur, by mohlo být mezi sběrateli hitem, to by ale pořád muselo být ve stavu, v jakém jej Tupac opustil. Po opravě a mnoha letech dalšího běžného používání je jeho historická hodnota prakticky nulová, je to ojetý polovrak. Foto: Celebrity Cars Las Vegas, tiskové materiály

Zdroj: Celebrity Cars Las Vegas

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.