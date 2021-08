Auto zabavené zločinci se v aukci prodalo za trojnásobek běžné ceny, někdo něco musel vědět před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Tohle auto někdo musel opravdu hodně chtít a člověk se musí ptát, proč o něj tak stál. Vozy tohoto typu a stáří se i v dnešní době prodávají za třetinové sumy, navíc v evidentně lepším stavu.

V květnu jsme vás informovali o kuriózním případu, kdy si někdo v aukci nizozemské Domeinen Roerende Zaken, volně přeloženo Úřadu pro správu movitého majetku, koupil Mercedes třídy V za naprosto absurdní sumu. Za auto, které se tehdy běžně dalo koupit za 900 tisíc Kč, dal někdo 2,7 milionu, i když jeho stav fandil prodeji za cenu spíše nižší než vyšší oproti té běžné. A protože šlo o vůz zabavený člověku odsouzenému za předchozí trestnou činnost, museli jsme se ptát, co k prodeji za tak vysokou cifru vedlo.

A nyní se musíme ptát znovu. Opět přes aukci Domeinen byl tentokrát prodán Mercedes-AMG E43 z roku 2017 za rovných 100 tisíc euro. To je asi 2,54 milionu Kč, což je opět absurdní částka. Tento vůz, dokonce jeho novější nástupce jménem E 53 s výkonem až 457 koní (E43 si musí vystačit se 400 kobylami), se jako nový prodává od 2,1 milionu a ten nabízený úřadem nebyl žádný krasavec, naopak.

Vůz má na tachometru 71 tisíc km a stačí pár pohledů na karoserii a tachometr, abyste pochopili, že nejde o žádnou leštěnku. Karoserie je na několika místech odřená, kola též a interiér vypadá, jako by sloužil na poslední dětské party Ronalda McDonalda coby jídelní vůz. Prostě auto, které si někdo může koupit v aukci leda proto, že jej tak pořídí s jistým rizikem podstatně levněji, nikoli násobně dráže než kde jinde.

Zde se ale stalo to druhé, přičemž rozdíl je opravdu markantní. Cena je navíc bez daně a srovnatelné vozy v lepším stavu lze v na Mobile.de najít už za sumy okolo 35 tisíc euro, tedy třetinové částky. Stejně jako v minulém případě jsme se u úřadu zeptali, zda nejde o překlep - a nejde. A dozvěděli jsme se další zajímavou věc, která absurditu celé věci posouvá ještě dále.

V minulém článku jsme mylně uvedli, že cenu takto zřejmě vyšroubovalo přihazování dvou soupeřících zájemců, což by věci dávalo aspoň jistý smysl, ale tak to není. Domeinen prodávají majetek v aukci tzv. obálkovou metodou, čili se nepřihazuje - kupující nabízí cenu a neví, co nabízí ostatní. Pokud tedy někdo za takový „polovrak” nabídne naslepo přes 2,5 milionu korun, chce si být zatraceně jistý, že ho nikdo nepřebije. Ale zatraceně, protože i 60 tisíc euro by stěží kdo mohl vyrovnat, šlo by o sumu více jak 50 % nad tržní hodnotou.

Je tak třeba se ptát, kdo měl jakou motivaci tohle auto chtít v podstatě za každou cenu. Nostalgie? Možná, to by ale musela být opravdu velmi silná emoce. Drogy, peníze, zbraně, neobjevený důkaz v soudním řízení...? To zní pravděpodobněji a skoro se divíme, že takové případy nezajímají policii - vše nasvědčuje tomu, že auto muselo skrývat něco, co má pro jednoho konkrétního člověka tak vysokou hodnotu, že dá přes 2,5 milionu za věc, kterou by jinde pořídil za méně než milion.

Proč někdo dal za tento vůz přes 2,5 milionu korun, netušíme, ale dal je. A to naslepo obálkovou metodou, aby si byl 100procentně jistý, že ho dostane. Foto: Domeinen Roerende Zaken, CC0 Public Domain

Zdroj: Domeinen Roerende Zaken

