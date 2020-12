Auto značky známé nespolehlivostí se dál kazí, výrobce už ho musel dvakrát vyměnit před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Jako by sama špatná pověst nebyla dost, přidává se v případě tohoto modelu jedna další rána za druhou. Na autě si zchladili žáhu Clarkson i Hammond, lidé z TFL pak koupený Defender dokola nemohou používat.

Novému Land Roveru Defender slunce nad střechou opravdu nesvítí. V problematické situaci je už z podstaty, neboť jeho úkolem je nahradit legendu dekády vyráběnou bez podstatných technických změn. To je něco jako nahradit něčím novým Ladu Niva - je to skoro nemožné a automobilce to „dali sežrat” i Richard Hammond nebo Jeremy Clarkson.

S tím by se ale výrobce zřejmě ještě nějak vypořádal, třebaže lehké to nebude. Horší je, že auto dokola potvrzuje svou příslušnost k automobilce Jaguar Land Rover, která za dekády proslula svou nespolehlivostí. To není předsudek, ale fakt - když jsou tyto značky dvě nejhorší ze tří ve statistice JDP a i v domácím žebříčku nejméně spolehlivých aut tvoří celých jeho 20 procent, něco to zkrátka znamená.

Zkušenost lidí z The Fast Lane Daily (TFL) tato data bohužel jen potvrzuje a je stále tragikomičtější. Jimi koupené auto se nejprve třikrát pokazilo během 269 km, aby se následně ukázalo být neopravitelným kvůli dokola se objevujícím novým chybám spojeným zejména s pohonnou jednotkou. S potížemi si nakonec nevěděli ani lidé z britské centrály automobilky, a tak firma udělala to jediné, co mohla - auto vyměnila.

Místo původního auta v téměř základním provedení s dvoulitrovým turbem za 55 tisíc dolarů (asi 1,2 milionu Kč) tak Land Rover přistavil jiný vůz ve vyšší výbavě S a s většími 19" koly se stejnou pohonnou jednotkou. Servis ale na vůz ještě musel připevnit originální naviják na přední nárazník, což ale opět neproběhlo bez potíží. Lidé z TFL s tímto vozem neujeli ani oněch zprvu najetých 269 km a auto stálo zas. Jak se později ukázalo, technici při instalaci navijáku poškodili jeden z kabelových svazků, který je podle automobilky „nenahraditelný” a auto se tak stalo „nepojízdným”.

I druhý nový Defender tedy zamířil zpět k výrobci, který se pochlapil podruhé a opět dodal nový, už třetí vůz. Nejsme si jisti, jestli by stejně velkoryse jednal, kdyby před sebou neměl novináře, ale nebuďme rýpaví a oceňme ochotu automobilky věc takto promptně řešit. Napotřetí navíc dodala ještě lepší model, variantu SE s 20" koly a šestiválcovým turbobenzinem. Takové auto stojí o více než 16 tisíc dolarů (přesně je to asi 352 tisíc Kč v přepočtu) víc oproti původně dodané specifikaci a Land Rover jej dodal bez jakéhokoli příplatku. Znovu body pro něj, ani tentokrát ale nešlo vše bez potíží.

Po nastartování se na displeji Defenderu objevila hláška: „Je v pořádku opatrně pokračovat v jízdě. Bylo detekováno selhání zavěšení.” Vzduch by se v tu chvíli jistě dal krájet, po dalším nastartování ale hláška zmizla. Že by do třetice všeho dobrého? Uvidíme, bez ohledu na další pokračování tohoto příběhu je ale zřejmé, že Land Rovery se spolehlivými auty přes noc nestaly.

Nový Land Rover Defender tradiční fanoušky vozu tohoto jména zklamal už svým celkovým pojetím, zkušenosti s ním z dlouhodobého testu TFL jsou ale tristní - po pár stech km má už třetí auto a ani to nemusí být dokonale fit. Ilustrační foto: Land Rover

Zdroj: TFLnow@Youtube

Petr Miler