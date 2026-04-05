Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Okruh v Mostě může jen závidět, v Americe schválili zákon, který by české provozovatele nechal znovu v klidu žít
5.4.2026 | Petr Prokopec
Snad ani nelze označit za vyhraněný názor automobilisty, že jsou provozovatelé Autodromu Most v posledních letech až týráni lidmi, kteří se do jeho okolí přistěhovali s tím, že přesně věděli, do čeho jdou. Přesto jsou tito lidé chráněni, v USA nyní vzniku takových situací aktivně brání.
Pokud pro vás auto představuje trochu více než jen dopravní prostředek, nejspíše za sebou už máte nějaký ten okruhový den. Jen na závodní trati totiž můžete pořádně prozkoumat potenciál i limity svého vozu i sebe samých. Můžete se tak předem naučit lépe zvládat hraniční situace, při kterých na silnici hrozí spousta nepříjemností. Přitom nemusíte ani sahat moc hluboko do kapsy, na takovém okruhu v Mostě vás 25 minut jízdy vyjde na 1 500 Kč.
V případě zájmu byste si ovšem měli pospíšit. A ani ne proto, že zájem není malý, spíš kvůli situaci, do které se tento okruh dostal. Na jeho vybudování totiž došlo v letech 1978 až 1983, a to v místě bývalého hnědouhelného dolu Vrbenský. Zaplácnuty tak v podstatě byly dvě mouchy jednou ranou, přičemž okruh jednoznačně vylepšil v některých ohledech složitou ekonomiku mosteckého regionu. A nejde jen o zájemce o okruhové jízdy, to je spíš okrajová věc, mnohé závody lákají fanoušky, kteří následně navštěvují místní restaurace a obchody či bydlí v místních hotelech a penzionech. Okruhu by se tedy mělo dostat příkladné péče i široké podpory. Jenže se děje pravý opak, okruh je totiž v exekuci. Ne proto, že by dlužil, nýbrž kvůli stížnostem obyvatelům přilehlé části Souš na hluk, který z okruhu pochází.
S některými z místních, jako jsou manželé Huličkovi, kteří na místě bydleli ještě před zahájením výstavby, lze do jisté míry i sympatizovat. Stěžovat si ostatně začali až ve chvíli, kdy se hluk stal prakticky každodenním problémem. Nicméně proti okruhu vystupují rovněž lidé, kteří se do jeho blízkosti nastěhovali až v době, kdy byl dávno v provozu. Věděli tedy, co čeho jdou, přičemž za své nemovitosti kvůli povaze místa zaplatili méně.
Argumenty těchto lidí by tedy soud měl automaticky smést ze stolu. Bohužel se tak ale neděje, pročež můžeme jen závistivě koukat směrem k americkému Kansasu. Jak informuje Car and Driver, tamní politici jednohlasně schválili zákon na ochranu existujících závodních okruhů. Nově tak platí, že kdokoli se přistěhuje do jejich blízkosti, a následně si začne stěžovat na hluk, má smůlu - nastěhoval se do prostředí, které se poté nijak nezměnilo, zákon je zkrátka jen ryze logicky na straně závodních tratí.
Návrh zákona přitom již prošel nejen kansaskou sněmovnou, ale i tamním senátem, kde proti byli pouze dva politici. Nyní se tak čeká pouze na podpis guvernérky, která by měla souhlasit s většinou. I proto, že Kansas není prvním americkým státem, který kráčí tímto směrem - existující závodní okruhy podobně chrání také Iowa a Severní Karolína. Škoda, že v Mostě to vidí jinak, popravdě to nechápeme. A do jisté míry máme i problém se stížnostmi starousedlíků - nebylo by lepší se prostě přestěhovat a po provozovatelích okruhu chtít maximálně kompenzaci za snížení hodnoty nemovitosti? To bychom vnímali jako rozumné, chtít se zbavit celého okruhu v momentě, kdy podobných míst je v celém Česku jako šafránu...
Zatímco Češi proti okruhu brojí, v takovém Maranellu jsou za výstavbu dalšího jen vděční, podporuje aktivity Ferrari. A v takovém Kansasu pro změnu přijali zákon, který ty existující chrání před stížnostmi na hluk. Ilustrační foto: Ferrari
Zdroj: Car and Driver
