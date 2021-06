Autoklub názorně ukázal nesmyslnost cyklopruhů, žaluje kvůli nim vedení města před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mobil in Deutschland

Jde prý jen o ideologické zbožné přání rudých a zelených, které se ve výsledku nestará o nic jiného než vytváření dopravních zácp. To už si možná řekli i jiní, autoklub se ale chce soudně domoci jejich odstranění.

Když část silnice, která byla dříve vyhrazena všem, začnete dedikovat jen někomu, je to vždy kontroverzní. Je celkem jedno, jestli jde o autobusy, taxíky nebo cyklisty, ostatní se pokaždé budou cítit dotčeně. Neboť zatímco oni musí ve svých pruzích stát, někdo privilegovaný v tom vedlejším jede, jako by se nechumelilo. Dá se to pochopit, když by takové řešení něčemu prospívalo, skutečně ale něčemu prospívá?

Bude to jistě záležet na konkrétním místě, v případě Mnichova a jeho nových cyklopruhů ale šéf autoklubu Mobil in Germany Michael Haberland nemá pochyb, že nejsou k ničemu. Podle něj jsou jen výsledkem zbožného přání vedení města, které by rádo v ulicích cyklisty vidělo, skoro žádní v něm ale nejsou. Autoklub tak podává žalobu na radnici, jejíž vedení se nedávno rozhodlo dočasné pruhy pro cyklisty vzniklé během pandemie přeměnit na trvalé. I když tedy automobilová doprava stále není na někdejší úrovni, začínají se v bavorské metropoli tvořit kolony i v místech, která dříve byla bezproblémová. Potíží přitom je, že zatímco motoristé stojí, vedle nich se na kole skoro nikdo neprohání.

Město svůj krok zdůvodňuje argumentuje daty, dle kterých mělo denně tyto cyklopruhy využívat zhruba 2 500 lidí. Aut jezdících v těch vedlejších nicméně bylo čtyřikrát tolik. Haberland ovšem pochybuje o tom, že jsou tato data reflexí reality, neboť cyklopruhy zejí prázdnotou. Stejně tak je otázkou, zda místní obyvatelstvo přijalo úpravu infrastruktury s takovým nadšením, jak tvrdí průzkum, neboť za ním stojí cyklistická asociace ADFC.

Tím nechceme tvrdit, že tato organizace lže, nicméně pokud si někdo zadává průzkum, pak proto, aby měl argumentaci pro své předem dané tvrzení. Jednotlivé otázky v dotaznících jsou proto koncipovány tak, abyste na ně jinak než dle přání zadavatele ani odpovědět nemohli. Nelze se tedy Haberlandovi divit, že jménem autoklubu podává žalobu a chce se odstranění podle něj zbytečných cyklopruhů domoci soudně.

Mnichov se totiž rozhodl, že se do budoucna stane metropolí bez aut. Radnice proto chystá projekt, v jehož rámci vznikne 73 kilometrů nových cyklostezek. Daňové poplatníky ovšem tato úprava infrastruktury vyjde na 130 milionů Eur (cca 3,3 miliardy korun). A co více, přijdou rovněž o šest tisíc parkovacích míst a pokáceno bude 250 stromů. Že jim to ale zkvalitní život, je spíše sporné.

Právě z těchto důvodů vždy zmiňujeme, že na zezelenání dopravy je třeba hledět v širších souvislostech. Chápeme, že cyklisté se mohou cítit motoristy ohroženi. Nicméně to, že jim následně bude vyhrazena půlka ulice, není řešení. Zvláště když po ní nakonec skoro nikdo nejezdí. Vlastně se tak ani nedivíme Haberlandovi, že se nesmyslnost daného kroku rozhodl demonstrovat tím, že si v cyklopruhu na Elisenstrasse udělal piknik.

„Naše kampaň má upozornit na to, že nové trvalé cyklopruhy nejsou využívány tak, jak rudo-zelené vedení města zamýšlelo Není problém si tam dát kávu nebo přečíst noviny, aniž byste omezovali kohokoli. Nejezdí v nich totiž téměř žádní cyklisté. Auta jsou ale kvůli tomu zaseknutá ve zbývajícím pruhu, musí častěji zastavovat a zase se rozjíždět, což celkově dopravu zpomaluje. Motoristé tak přichází o cenné momenty života, neboť vedle nich je prázdná cyklostezka místo jízdního pruhu,“ uvádí šéf německého autoklubu.

Může se zdát, že šéf německého autoklubu Michael Haberland záměrně blokuje cyklopruhy. Nicméně on svým činem jen poukazuje na to, že je nikdo nevyužívá a motoristé tak byli omezeni zcela zbytečně - podle něj piknik v cyklopruzích v Mnichově nikoho neomezí, nemá koho. Foto: Mobil in Deutschland

Zdroj: Mobil in Deutschland

Petr Prokopec