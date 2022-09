Automobilce došly znáčky výrobce a modelu auta, na skladě se jí hromadí desítky tisíc neprodejných vozů před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

S nedostatkem dílů na výrobu toho či onoho se automobilky potýkají už déle než rok, a tak už jsme byli svědky zastavení dodávek nových vozů z rozličných důvodů. Ten nejnovější je ale skutečně tragikomický.

Je otázkou, v jakém stavu je dnes vlastně automobilový průmysl. Na jednu stranu je zjevné, že prodeje aut klesají přímo úměrně upadající uspokojivosti nových vozů stále více šitých na míru zájmům politiků, nikoli zákazníků, nepřímo úměrně rostoucím cenám. Na tu druhou ale výrobci zcela jistě pamatují horší časy.

Jako lidé s ekonomickým vzděláním můžeme říci, že pro automobilky jsou mnohem příjemnější chvíle, kdy se musí potýkat se stavem nedostatečné výroby, ve srovnání s tím, kdy by byla nadbytečná. Ani jedna situace není optimální, ta druhá zmíněná ale znamená vysoké náklady a nízké prodejní ceny, ten první za určitých okolností dovoluje hrát si s cenami. A byť fixní náklady zůstávají neměnné, ty variabilní klesají spolu s nižší výrobou, je to zkrátka cesta k vysokým ziskům.

Automobilkám tedy nastalá situace není zase tak nepříjemná a je otázkou, do jaké míry se snaží ji udržovat uměle. Dokud zákazníci nemají problém s tím, že místo dvou třech měsíců budou na nové auto čekat... dva tři roky a neexistuje dostatečně aktivní konkurent, který by je dokázal přetáhnout rychlejšími dodávkami obdobně žádaných vozů za nižší ceny, mohou v tomto stavu setrvávat, i když pro něj neexistuje objektivní důvod. To ale neznamená, že by neměly problémy s dodávkami dílu. Mají a někdy jsou hodně kuriózní.

Nejnověji se s potížemi potýká Ford, který dokáže své klíčové modely průběžně vyrábět bez větších komplikací, k zákazníkům ale řadu z nich poslat stejně nedokáže. Důvod? Došly mu znáčky s logem modrého oválu a některých modelů. A byť auto na takové věci nejezdí, Ford logicky nemůže takové vozy dodávat, jako by se nechumelilo.

Problém je v tom, že byť zrovna tyto prvky působí banálně, vyrobit je správně není legrace. Však považte, že spalovací auta vydrží v provozu klidně 20 nebo 25 let a znáčky mají po celou dobu jedny. A pokud jsou správně vyrobené, vypadají i po takové době svěže. Musí tedy být odolné proti teplu i zimě, nesmí je rozhodit nánosy soli, chemické přípravky odstraňující nalepené mouchy, cokoli takového. To je prostě věda, jak se nakonec přesvědčil sám Ford.

Tyto díly mu dodává firma Tribar Technologies, která má od léta sama potíže s výrobou. Její znáčky se lidé z Fordu pokusili nahradit komponenty, jež by si sami vyrobili pomocí 3D tisku, zjistili ale, že je prostě není možné takto vyrobit v patřičné kvalitě. A tak čekají na to, až se Tribar dá dohromady a chybějící díly dodá. Do té doby nemůže prodat nové vozy řady modelů, včetně klíčových pick-upů řady F. Podle zdrojů nyní takto „suší” 40 až 45 tisíc aut, kterým nechybí nic krom pár „nálepek”. Vskutku tragikomické.

Modrému oválu došly modré ovály, proto nemůže dodat desítky tisíc jinak hotových aut. A spolu s dalšími znáčky je neumí nahradit z jiných zdrojů. To je opravdu tragikomický důvod pro zastavení dodávek nových vozů klíčových modelů. Foto: Ford

Zdroj: WSJ

Petr Miler

