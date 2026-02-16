Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma

Kdyby s ním zaznamenala ohromující obchodní úspěch a vydělal jí hromadu peněz, následný krok pochopíme. Tohle auto ale bylo totální propadák a i to málo prodaných kusů dodnes ruinuje firemní kasu. Jaký smysl tohle celé dává?

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma

včera | Petr Prokopec

Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma

/

Foto: Jaguar

Kdyby s ním zaznamenala ohromující obchodní úspěch a vydělal jí hromadu peněz, následný krok pochopíme. Tohle auto ale bylo totální propadák a i to málo prodaných kusů dodnes ruinuje firemní kasu. Jaký smysl tohle celé dává?

Touhu Jaguaru přejít jen na elektrický s údivem kritizujeme od roku 2021, kdy byla strategie zvaná Reimagine představena. Ani tehdy nedával živelný přechod ze spalovacího pohonu na elektrický žádný smysl, do „aut na baterky“ ale aspoň vkládala naděje většina branže. Postupem času se ale ukázalo, že naděje s ním spojované jsou plané - zvlášť v luxusním segmentu je těmto autům nakloněno minimum zákazníků. A ten nadšený zbytek časem z velké části odradil fakt, že koupí elektromobilu jejich majitelé přišli o obrovské peníze kvůli brutálnímu poklesu hodnoty.

Jaguar navíc nechce jen vyrábět výlučně elektromobily, ale současně se chce na trhu přesunout o pár pater výš do teritoria Bentley či Porsche, kde je zájem o taková auta ještě menší než v hájemstvích Audi, BMW nebo Mercedesu. Britové tak natahují tětivu svého luku a střílí šíp tím směrem, kde žádný terč není. Jinak než katastrofou to snad ani skončit nemůže, zvlášť když se automobilka nemůže opřít ani o takovou úroveň kvality, jaká je automaticky spojována třeba s konkurenty.

Její posun tímto směrem je pochopitelný o to míň, že elektrická prvotina značky jménem I-Pace byla fiaskem v každém ohledu. Pravda, auto bylo po svém odhalení v roce 2018 zahrnutou řadou ocenění typu „auto roku”, po stránce prodejní ale vůz pořádně nezabodoval nikdy. A po prvních dvou letech v prodeji prodejně téměř zcela vyhasl. Bylo to prodejní fiasko, které samo o sobě „Jagu” ukázalo správnou cestu. Ale Britové ji nechtěli vidět.

Později se tedy o I-Pacu psalo už jen v souvislosti s tím, že jeho majitelé museli soustavně řešit nějaké potíže. Ve Státech, tedy pro Brity na zásadním trhu, navíc situace zašla až tak daleko, že automobilka musela část prodaných vozů koupit od zákazníků zpět. Poruchovost se tím ovšem nesnížila, místo toho Jaguar aktuálně v USA přišel s dalším varováním, jak informují kolegové z Carscoops. A stejně jako ty předchozí je i ta nová spojena s bateriemi.

U těch může z další dříve neřešené příčiny dojít na zkrat. A následně může vést k požáru, jak informoval dodavatel baterií, společnost LG. Ta dále uvádí, že potíží nakonec může být ještě víc, neboť vyšetřování ještě nebylo uzavřeno. Pro nový paket ale tak jako tak musí majitelé 2 278 vozů vyrobených od 8. dubna 2019 do 10. června 2021.

Automobilka už podobné svolávací akci vyhlásila v minulosti, podle jejích slov však nyní musí k technikům ta auta, u kterých dříve nedošlo na výměnu baterie. A situace jistě není nezávažná, firma prosí majitele, aby svá auta neparkovali doma či v jiných budovách. Navíc nemají jejich baterie dobíjet na víc než 90 procent kapacity.

Člověk se za takové situace musí znovu podivit: Proč to sakra Jaguar dělá? Proč chce přejít jen na technické řešení, se kterým dosud narazil v každém myslitelného ohledu? A ani ex post mu nepřináší nic dobrého? Tohle nedává smysl - je normální poučit se z chyb jiných, je ještě normálnější poučit se z chyb vlastních. Jaguar ty své s úsměvem opakuje a považuje to za krok směrem ke skvělé budoucnosti. V jaké galaxii?


Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma - 1 - Jaguar I-Pace 2021 nove foto 01Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma - 2 - Jaguar I-Pace 2021 nove foto 02Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma - 3 - Jaguar I-Pace 2021 nove foto 03Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma - 4 - Jaguar I-Pace 2021 nove foto 04Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma - 5 - Jaguar I-Pace 2021 nove foto 05Automobilka, která bude prodávat už jen elektromobily, prosí tisíce majitelů svého prvního elektromobilu, aby ho neparkovali doma - 6 - Jaguar I-Pace 2021 nove foto 06
Když se Jaguar I-Pace v roce 2018 objevil, britská automobilka pomalu ani nestíhala sbírat mezinárodní ocenění. Jenže zákazníky nikdy ve velkém nepřišli a problémy s autem výrobce vysávají dodnes. Tak proč chce přejít právě jen na elektromobily? Foto: Jaguar

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.