Automobilka nabízí majitelům elektromobilu s hořícími bateriemi 33 tisíc Kč za to, že si je nenechají vyměnit a nebudou je moci plně dobíjet

/ Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services, CC0 Public Domain

Někdy se člověk musí opravdu zhluboka nadechnout, aby zvládl pochopit, zda se některé firmy skutečně snaží svými kroky udělat to, co první pohled na jejich oznámení naznačuje. GM nedávno naštval část majitelů problémového Chevroletu Bolt oznámením, že jim místo nových baterií dá monitorovací software. Teď to zkouší vyžehlit absurdní almužnou.

Koncern General Motors se zejména poslední dobou často chlubí tím, že byl vůbec první velkou automobilkou, která vyrukovala s masově vyráběným elektrickým vozem. To pochopitelně Američanům nikdo nebere, stejně tak je nicméně třeba říci, že model zvaný EV1 byl neskutečný propadák a obrovský průšvih. Celkově totiž v letech 1996 až 1999 vzniklo 1 117 kusů, které si nakonec firma raději vzala zpět a sešrotovala. Po utracení ohromných prostředků přitom GM zjistil v podstatě totéž, co Ferdinand Porsche pochopil už před více než 100 lety. Tedy že klíčovým problémem elektromobility jsou drahé a těžké baterie, které pojmou jen velmi málo energie.

Jsme o téměř tři dekády dále, a GM si znovu láme zuby na tomtéž. Nicméně tentokrát automobilku vycházejí její patálie s elektromobilitou mnohem dráž, do světa totiž poslala již daleko víc aut. Tím nejprodávanějším se stal hatchback Bolt, který měl v létě roku 2021 na kontě více než 142 tisíc registrací. Bohužel pro GM však právě v té době vyšlo najevo, o jak velkou osinu v zadnici jde. Mnohé problémy s bateriemi totiž automobilku vedly ke svolávací akci za stovky miliard korun.

Zpátky do servisů totiž kvůli riziku samovznícení musela prakticky celá produkce. Respektive takové bylo původní komuniké GM. Jenže protože by automobilka díky tomu prodělala kalhoty i toho posledního dělníka, rozhodla se nakonec pro poněkud lišácké řešení. Nové baterie měly totiž dostat pouze vozy vyrobené do roku 2019, zatímco s těmi mladšími by byla spojena pouze implementace nového softwaru. Ten by pak hlídal, zda baterie nevykazují nějaké anomálie.

Pokud by byl zjištěn problém, daný vůz by zamířil do servisu, kde by se nového akumulátoru nakonec dočkal. Většině by nicméně zůstal původní paket. Něco takového jejich majitele velmi pobouřilo, neboť zatímco GM by ušetřilo nemalé peníze, hodnota jejich aut by hlavně oproti těm starším zamířila drasticky dolů. Na automobilku se tak sesypala řada oprávněných stížností, ze kterých jasně vyplynulo, že GM u tohoto tábora nemůže s loajalitou počítat.

Američané se tak nyní snaží celý požár hasit akcí, která nemá šanci rozpoložení zákazníků změnit. GM totiž nabízí lidem, že si mohou do 31. prosince letošního roku nechat nainstalovat kontrolní software, který navíc omezí maximální použitelnou kapacitu baterií na 80 procent, za což dostanou kreditní kartu Visa eRewards nabitou na 1 400 USD (cca 33 tisíc Kč). Tyto peníze pak majitelé mohou využít k jakýmkoli nákupům.

Kompenzace je to tedy sice milá, ovšem jak jsme již naznačili, nedostatečná. Automobilku totiž zprostí jakýchkoli dalších závazků směrem k majitelům, a to výměnou za co? Že jejich auto stejně může shořet a když ne, na víc jak 80 procent kapacity už ho dobijí jen v případě, že nevykáže chybu během dalších 10 000 km? To je postavené na hlavu. Aby toho navíc nebylo málo, oněch 10 000 km musí lidé najet do 31. března 2025, pokud má být vyhodnocení testu úspěšné. Nebylo by tedy vůbec překvapením, kdyby většina lidí poslala automobilku k šípku, tohle opravdu nic neřeší.

Koncern GM už zjistil, že jeho nové drahé elektromobily netáhnou tak jako relativně dostupný Bolt, proto nakonec jeho životní cyklus prodlouží. Do nové éry chce vstupovat s lepší pověstí, trik s almužnou ve výši 33 tisíc korun pro majitele dříve dodaných aut s potenciálně vadnými bateriemi ale prohlédne snad každý. Foto: Chevrolet



Bolty hořely a hoří a zdá se, že výměna baterií za nové je pro ně jedinou stoprocentní spásou. Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services, CC0 Public Domain

Zdroj: General Motors

