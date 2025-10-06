Automobilka sebrala novinářům auto půjčené na dlouhodobý test během servisu, už ho neviděli. Teď konečně zjistili, co se s ním stalo

Automobilky obvykle neriskují špatnou publicitu, a tak by si za jiných okolností nedovolily s půjčeným autem takto zacházet. Když ale výrobce zrovna krachuje, rukavice jdou zjevně dolů.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Fisker

Vrátí se ještě Henrik Fisker do automobilové branže? Pokud ano, pak doufejme, že pouze jako designér a nikoli jako byznysmen a šéf další nové značky. Ty dosavadní totiž měly spíše jepičí život. A po té poslední zůstala na patře velmi hořká pachuť. Společnost Fisker Inc. totiž loni v červnu požádala o ochranu před věřiteli, a protože se ve finále nenašlo řešení, jak ji udržet naživu, přišel bankrot a likvidace. Pro majitele vyrobených aut to byla krutá rána, neboť bez tovární podpory jim v rukou zůstaly „auta duchů“. Byť o jejich nekvalitách se mluvilo již dlouhé měsíce před koncem značky.

Jediný sériový model značky, elektrické SUV Ocen, si přitom k dlouhodobému testu převzal i americký Motor Trend. Ani ten o voze neinformoval zrovna lichotivě, místo toho vyrukoval se seznamem problémů delším než role toaletního papíru. Kolegové přitom na sklonku loňského prosince poukazovali hlavně na fakt, že jakkoliv se Ocean začal vyrábět již v roce 2023, oni si jej převzali až po 10 měsících. Přesto všechno automobilka za tu dobu nezvládla napravit pochybení, na která si majitelé stěžovali už od počátku prodejů. To ale nikdo v redakci netušil, že na obzoru se stahují ještě temnější mračna.

Po bankrotu značky totiž kolegové byli kontaktováni jedním z posledních zaměstnanců značky, že vůz musí do servisu. A byli ujištěni, že do týdne jej mají zpátky. Když se jim ale dotyčný člověk po třech týdnech a řadě nezodpovězených dotazů ozval zpátky, skončili s otevřenou pusou - auto prý zmizelo a nikdo neví, kde se nachází. Podle Fiskeru mělo být naloženo na náklaďák a odvezeno do New Yorku, neboť jej spolu se zbytkem aktiv značky koupila společnost American Lease. Jestli tomu aspoň sám zaměstnanec věřil, nebo to byla od začátku výmluva, není jisté.

Kolegové nejprve přes aplikaci Fiskeru viděli, že auto je zaparkováno jen kousek od jejich redakce v kalifornském El Segundo. Poté však ztratili k autu přístup a zanevřeli na něj. Až s odstupem téměř jednoho roku se do věci vložila editorka Kristen Lee z newyorské pobočky, která chtěla auto vypátrat. Kontakt se zmíněnou leasingovkou jí ale moc nepomohl, od zaměstnanců firmy se dozvěděla pouze tolik, že ono konkrétní auto American Lease ve vlastnictví nemá. Dalším hledáním pak dosáhla kýženého a chybějící Ocean našla. Ovšem ne v New Yorku, nýbrž znovu jen pár kilometrů od kalifornského sídla redakce.

Nebylo ovšem proč slavit, neboť se ukázalo, že vůz přední částí narazil do jiného vozu či možná do zdi. Samotné čelní partie by přitom ještě šlo opravit, ovšem protože při nehodě došlo na vystřelení předních airbagů, což možnost dostat Ocean zpátky na silnici zkomplikovalo, zvlášť za situace, kdy náhradní díly už jsou k dispozici jen ze zásob. Vůz tak zamířil do aukce Copartu, která jej v únoru prodala jen s 11 tisíci najetými kilometry za pouhých 4 350 USD neboli 91 tisíc korun. Původně přitom SUV stálo 61 500 USD, tedy 1,27 milionu korun.

V reakci na publikovaný článek se kolegům ozval jejich čtenář, který dle identifikačního čísla zjistil, že Ocean byl nabourán jen měsíc před aukcí. Osud vozu mohl tedy být ještě komplikovanější, než se na první pohled zdálo, na každý pád v jednu chvíli prostě zmizel a je s ním amen. Jeho současný výskyt je neznámý, velmi pravděpodobně jej ale koupilo nějaké vrakoviště, které jej následně rozmontovalo na díly, jež budou použity na opravdu dalších SUV zkrachovalého Fiskeru. I cesty osudu aut jsou někdy hodně nevyzpytatelné...


Elektrické SUV Ocean sice bodovalo vzhledem, nikoli však již kvalitou. I to byl jeden z důvodů, proč další automobilka dánského designéra zkrachovala, na pozadí bankrotu firmy ale byly napsány i jiné pozoruhodné příběhy... Foto: Fisker
Elektrické SUV Ocean sice bodovalo vzhledem, nikoli však již kvalitou. I to byl jeden z důvodů, proč další automobilka dánského designéra zkrachovala, na pozadí bankrotu firmy ale byly napsány i jiné pozoruhodné příběhy... Foto: Fisker

Zdroj: Motor Trend

Petr Prokopec

