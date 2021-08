Automobilka osadila ikonu benzinových aut kontrolkou žhavení, odstartovala vlnu spekulací před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Daniel Krason, Shutterstock

Nemusíte být nějak zvlášť kovaní v autech, abyste věděli, že žhavicí svíčky patří do aut poháněných dieselovými motory, což je to poslední, co byste čekali v Corvette. Co v ní tedy kontrolka žhavení dělá?

Chevrolet Corvette máme pevně spojený s objemnými benzinovými vidlicovými osmiválci. To není až tak překvapivé, přestože první generace zpočátku disponovala pouze řadovým šestiválcem. Již dva roky po svém debutu, tedy v roce 1955, ovšem vyfasovala motor V8, u kterého zůstala dodnes. V rámci osmé generace se pak sice pohonná jednotka přesunula zpředu za záda cestujících, to však byla v podstatě jediná zásadní změna za více než 60 let. Nyní se ale internetem šíří spekulace o mnohem radikálnějším kroku.

Za vším stojí neobvyklá ikonka v pravém spodním rohu přístrojového štítu. Odkazuje totiž na žhavicí svíčku, jíž jsou vybavené dieselové motory. Pokud je totiž startujete za studena, chybí dostatečné množství tepla pro samovznícení. Startér sice vytvoří potřebný kompresní tlak, ovšem teplo prochází studeným válcem, který celou proceduru komplikuje. Proto výrobci vyrukovali se žhavící svíčkou, jenž během pár sekund, po které čekáte s pootočeným klíčkem, navýší teplotu na více než 850 stupňů Celsia.

Něco takového člověk očekává u vozů, jimž se na zádi blýská označení TDI, CRDI a podobně, ovšem nikoliv u Chevroletu Corvette. Jak jsme totiž zmínili v úvodu, tohle auto si nikdo s jiným než objemným benzinovým motorem nedokáže představit. A právě proto objevení ikonky odstartovalo vlnu spekulací. Na diesely totiž v Americe není nahlíženo s takovým despektem jako nyní v Evropě, a to přesto, že kauza Dieselgate odstartovala právě zde. Právě naopak se v USA stávají populárnějšími.

Řada lidí se tak již začala těšit na nové provedení Corvette C8, které by dorazilo s nízkou spotřebou, obrovským točivým momentem a tažnou kapacitou okolo 7 tun. Jejich naděje ale rázem zpražil mluvčí automobilky. „Oceňujeme spekulace, ale onen symbol je pouze součástí standardizovaného procesu. Nikterak neodkazuje na jakékoliv plány přidat tento motor pod kapotu Corvette, naopak máme v plánu v budoucnu tuto ikonku odstranit.“

Tedy jinými slovy, aby Chevrolet při vývoji ušetřil, osadil benzinovou Corvette částí přístrojového štítu, jenž je užívána i pro dieselové pick-upy. Pod samotnou ikonkou žhavení ovšem nebyla instalována dioda, daný prostor tak měl pro zákazníky zůstat vždy jen tmavou plochou. A po většinu času takový i je, neboť spatřit ikonku je nadmíru náročné. Pokud si ovšem budete chvíli hrát s úhlem pohledu, nakonec ji objevíte.

Lze přitom jen dodat, že jde o úsměvné nedopatření, které nicméně nebude mít na prodeje vozu žádný vliv. Corvette osmé generace byla totiž i v červenci nejrychleji prodávaným vozem Ameriky, jenž u dealerů v průměru vydržela pouze 7 dní. Zájem je dokonce natolik obrovský, že Chevrolet dokonce musel navýšit výrobu, a to přesto, že zákazníci v průměru za jeden vůz platí nemalých 86 785 USD (cca 1 882 000 Kč).

Corvette má každý spojený s objemným benzinovým motorem V8. Diesel pak osmá generace skutečně nedostane, jakkoliv se na palubce objevuje ikonka žhavení. Výrobce totiž jen použil díl, kterým osazuje i dieselové pick-upy. Foto: Chevrolet

Zdroje: Reddit, Cars and Crosbie@YouTube

