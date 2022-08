Automobilka představila už jen elektrického nástupce oblíbeného auta police, ta okamžitě oznámila, že s ním končí před 4 hodinami | Petr Miler

O policistech koluje řada ne úplně uctivých vtipů, třeba ten, podle nějž montují žárovky v pěti. Pokud je na tom aspoň špetka pravdy, pak i to stačí, aby pochopili, co politici nechápou. Že elektromobily opravdu nejsou řešením pro všechny a všechno.

Zrovna včera jsme detailně probírali, proč elektrická auta nepředstavují a hned tak ani nemohou představovat smysluplnou náhradu spalovacích vozů, a tak se dnes nebudeme opakovat. Přesto jistě platí, že spousta lidí při svém způsobu využití osobního vozu ani nepozná, že má elektromobil, tedy pomineme-li, že jej bude muset každý večer v garáži „strčit do zásuvky” a srovnatelný vůz je bude stát podstatně více peněz. Stejně tak by ale druhá strana takových debat měla uznat, že existuje tisíc a jedno využití auta, pro která elektromobily jsou a v jakkoli dohledné době budou naprosto nevhodné.

Jedním takovým způsobem využití je policejní vůz. Nepotřebujete ani doktorát z raketových věd, abyste se dopídili toho, že když máte mít automobil, který je vždy a všude akceschopný, zůstane akceschopný více než pár desítek minut kvůli dlouhým zásahům a zvládne jich prakticky neomezené množství v řadě, musí být schopen pojmout a rychle doplnit podstatné množství energie. Důvodů je spousta - policie může dlouho někoho sledovat, může potřebovat vyjet s malými přestávkami k 10 různým případům, může dlouho na odlehlém místě stát s puštěnými majáky, palubní elektronikou nebo v zimě i s puštěným topením...

Na to všechno a mnohé další můžete potřebovat 100, 200 kWh energie jako nic, které v benzinu nebo naftě doplníte do auta během pár minut skoro kdekoli. Do většiny elektromobilů je neodstanete vůbec a pokud ano, doplnit je během pár minut není reálně vůbec, natož pak kdekoli. Elektromobil jako policejní auto je z hlediska většiny obvyklých využití naprostý nesmysl, je to jako nahánět motorizované zločince se samopaly na koni s lasem.

Policie už to dávno poznala a nebojí se o tom mluvit. Britové dříve přiznali, že s elektromobily nezvládají svou práci a další nechtějí, viděli jsme také neúspěšné nahánění s policejní Teslou, které sice údajně skončilo z bezpečnostních důvodů, po půlhodině rychlé jízdy ale ve voze stěží zůstalo větší množství energie. A kdyby měl něco řešit hned záhy, nezvládne už vůbec nic. Používat elektrická auta zrovna zde je prostě nesmysl a kurýři, obchodní cestující, lidé jezdící do práce stovky kilometrů daleko, rutinéři německých dálnic, cestovatelé a pak asi ještě milion dalších lidí na tom nebudou jinak. Ostatně případy z praxe už také známe.

Dnes ale zůstaneme u policie, pro tentokrát v USA, kde si tamní sbory značně oblíbily Dodge Charger Pursuit, tedy speciální úpravu osmiválcového amerického muscle caru právě pro toto využití. Jak název napovídá, jde o hlavně stíhací auto, zrovna Charger ale v benzinové verzi končí. Automobilka už představila nástupce, který je ale ryze elektrický a policisté by museli být blázni, kdyby čekali, že s takovým vozem znovu zastanou to, co s benzinovým provedením zastali dosud. A tak s Dodgem končí.

Policie státu Idaho ústy své mluvčí pro televizi KBOI oznámila, že „jakákoli nová objednávka aut bude na jiná auta, než je Dodge Charger” a že sbor „pečlivě zvažuje jiné možnosti”. A to nepochybně právě proto, že nástupce bude jen elektrický. Policie ostatně říká, že hledat jiné možnosti začala hned poté, co Dodge oznámil výše popsanou změnu. Nahrazeno jinými vozy tak bude během dalších dvou let 89 aktuálně používaných Dodgů Charger, další jistě budou následovat.

Vzhledem k tomu, že „vše je dnes politika”, je pochopitelně možné, že se policie nakonec pod tlakem zachová jinak. Dosavadní zkušenosti i tato bezprostřední reakce jasně ukazují, jak nevhodné pro některá využití elektromobily jsou. Proč je tedy nutit všem, proč? Politicky to můžeme chápat, stejná rozhodnutí ale dnes - aniž by musely - činí automobilky, které tím zjevně přichází o zákazníky. Musí to dopředu vědět a je jim to zjevně ukradené.

