Automobilka při vývoji odpálila už 7 motorů své vrcholné novinky, nevydržely testovací zátěž. Premiéra se odkládá

Právě dnes měla oslavit premiéru dlouho očekávaná, vrcholná a extrémně silná verze legendárního muscle-caru. Nic takového se ale nestane. Automobilka se trápí s vývojem jejího motoru, který při zátěžových testech odchází jeden za druhým.

V průběhu letošního léta Dodge představil koncept Charger Daytona SRT. Designem tato novinka zvládla zaujmout, koneckonců jsme se dočkali osvědčených tvarů tradičních muscle cars. Dorazila tedy delší přední kapota ozdobená jak prolisy, tak patřičnými „svaly“, stejně jako klenuté blatníky, nižší střešní linie a záď typu fastback. V případě pohonného ústrojí už ale Dodge s novou vrcholnou verzí osmiválcového motoru, místo toho automobilka vsadila na elektrický pohon, ve kterém i ona vidí svou budoucnost.

Otázkou pochopitelně je, jaká budoucnost to bude. Modely jako Charger a Challenger jsou tradičně voleny mimo jiné americkými strážci zákona a někteří s nimi už otevřeně hodlají skončit, neboť elektrický pohon pro takové použití není vhodný. Se svou spalovací minulostí se ovšem Dodge rozhodl alespoň patřičně rozloučit, a proto již před několika měsíci oznámil, že Charger a Challenger se dočkají hned sedmi speciálních variant sdružených do řady Last Call.

Šest z nich se již ukázalo, přičemž třeba provedení Scat Pack Swinger na fotkách níže spojilo unikátní zelený lak s 492 koňmi. U verze Black Ghost byl již osmiválec Hemi naladěn mnohem brutálněji, pohonná jednotka totiž v tomto případě produkuje 818 koní, jenž pochopitelně míří pouze na zadní kola. Sedmou verzi chtěl Dodge ukázat na tuningové show SEMA, jenž startuje dnešním dnem v Las Vegas. Premiéru však automobilka nečekaně odvolala, neboť při vývoji došlo na nemalé komplikace.

Úplné finále mělo totiž dostat vůbec nejvyšší výkon, s jakým kdy značka Dodge byla spojena. Znamená to tedy, že překonána měla být i varianta Demon z roku 2018, jenž dostala do vínku osmiválec produkují dokonce 852 koní. I když tedy jen po natankování více než 100oktanového benzinu.

Šéf značky Tim Kuniskis nyní uvedl, že premiéra nebude a nehodlá to svádět na problémy v dodavatelských řetězcích, což je obvyklá výmluva automobilek z posledních měsíců. „Ne ne, v tomto ohledu jde veškerá vina za mnou. Když chcete navýšit výkon motoru Hellcat, je to velmi snadné. Když nicméně chcete něco takového prodávat jako vzpomínkovou edici, musíte ji protáhnout běžným schvalovacím kolečkem. A právě zátěžové testy nám způsobily problémy,“ říká Kuniskis.

„Opravdu nejde o jednoduchou věc. Tyhle stroje vytáčíme na plný plyn po dlouhé hodiny a nakonec jedeme 24 hodin sedm dní v týdnu. Testování těchto aut je skutečně brutální. Dosud jsme odpálili sedm jednotek, ale myslím, že se nám povedlo nesnáze vyřešit,“ dodal Kuniskis. To úplně přesvědčivě, ale snad už je provedení s výkonem okolo 900 koní skutečně na cestě. Představeno by pak mělo být na počátku příštího roku, přičemž kromě vyššího výkonu dostane i drsnější vzhled.

Kolik exemplářů bude k dispozici, zatím není jisté. V případě provedení Swinger nicméně k zákazníkům zamířilo tisíc kusů, zatímco Black Ghost byl již k mání jen ve 300 exemplářích. Každý přitom startoval na 100 910 dolarech (cca 2 490 000 Kč), což je pro tyto modelové řady rekord. Jak jsme nicméně naznačili výše, s příchodem novinky i ten padne. Za více koní totiž Dodge bude jistě požadovat i daleko více peněz.

Dodge se v posledních měsících pochlubil několika speciálními verzemi modelů Charger a Challenger, mezi něž patří Scat Pack Swinger. Nyní značka chystá tu vůbec poslední, která má disponovat rekordním výkonem. Právě kvůli tomu ovšem výrobce odpálil již sedm agregátů při testech, proto se premiéra vozu odkládá. Foto: Dodge

