Automobilka staví nejvyšší plážový dům světa, k luxusním bytům dává prosklené garáže v 228 m nad zemí

Tady se někdo zjevně rozhodl dát pojmu „život na vysoké noze“ docela nový význam. Bydlet můžete v rozlehlých apartmánech v až 61. patře, bez 101 milionů v kapse ale na prohlídku ani nevyrážejte.

Pokud si můžete dovolit Bentley, pak jistě víte, co znamená život na vysoké noze. Britská automobilka se nicméně rozhodla, že toto spojení pozvedne na ještě vyšší úroveň. Již loni v dubnu tak oznámila, že v Miami vybuduje vůbec nejvyšší obytnou budovu stojící na pláži. Komplex zvaný Bentley Residences bude čnít do výšky 228 metrů přímo nad mořem, přičemž majitelům jednotlivých apartmánů umožní dosud nevídané - tedy parkovat se svými vozy přímo před vchodovými dveřmi, a to klidně i v nejvyšším 61. patře.

Aby něco takového bylo možné, Britové se spojili se společností Dezer Devolopments na vývoji unikátního výtahu. Ten byl pojmenován Dezervator a je umístěn ve středu budovy. Majitelé tedy nejprve musí vjet do vstupní haly, kde kola jejich vozu zachytí hydraulický systém. Vše přitom bude fungovat automaticky, pročež není třeba ani vystupovat a zmáčknout příslušné tlačítko. Místo toho výtah rovnou zastaví před příslušným apartmánem. Díky prosklení přitom lidé budou moci sledovat i dění ve společných prostorách.

Jakmile přitom Dezervator zastaví v určeném patře, zastaví se a otočí tak, aby majitelé mohli bez problémů vyjet. Apartmány na východní straně přitom budou doplněny garáží o ploše 144 metrů čtverečných, do které se vejdou tři auta. Ty na západní straně si nicméně musí vystačit s plochou 106 metrů čtverečných, a tedy „jen“ se třemi vozy.

Obytný komplex má být hotov v roce 2026, přičemž zájemci již nyní mohou zažádat o prohlídku ukázkového apartmá o ploše 557 metrů čtverečných. To stejně jako všechna ostatní disponuje nejen rozměrnou terasou, ale rovněž vyhřívaným bazénem. Dále nechybí třeba prádelna separovaná od koupelny, kterých je hned několik, stejně jako ložnic. Kuchyně je pak sice jen jedna, ovšem plně vybavená, a to mimo jiné ledničkou, mrazákem, varnou deskou a kávovarem od Gaggenau.

Lze už jen dodat, že ceny apartmánů startují na 4,1 milionech dolarů (cca 101 milionů Kč). To rozhodně není málo, majitelé nicméně budou moci využívat také oněch společných prostor umístěných v nižších patrech. Najdou tam fitness a wellness centrum, kuřácký salónek, restauraci, bar, herní místnost či dokonce privátní kino, jehož sedadla byla navržena tak, aby připomínala zadní sedačky britských limuzín. Nemalému zájmu i přes tučnou cenu se tak nelze divit.

