Automobilky letos čeká „elektrická zima”, pro některé z nich to má být poslední kapka

Petr Prokopec
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Po letech citelného růstu podílu elektrických aut na celkových prodejích se letos očekává značné ochlazení, a to napříč celým světem. Co všechno to přinese za na následky, si dnes ani analytici netroufají do detailu odhadovat.
Mnozí majitelé elektrických aut zažívají letos v zimě nemalé problémy. Teploty se i přes den propadají pod bod mrazu, což má neblahý vliv na použitelnost jejich vozů. Dojezd elektromobilů je nepřesvědčivý i v letních měsících, když ujet na jedno nabití 400 nebo 500 km chce spoustu sebekontroly a problémy s dobíjením zůstávají. Pokud se pak nechcete courat s davem, jste na polovině jako nic. Zima pak z této porce snadno ukrojí další třetinu i víc, což ve výsledku znamená, že buď nejste schopni dojet tam, kam jste chtěli, nebo ne takovým tempem a v takovém komfortu, jak jste si představovali. Protože i komfortní vytápění interiéru je najednou moc energeticky náročné.
Agentura Bloomberg přitom předvídá, že s „elektrickou zimou” máme počítat po celý letošní rok. Neznamená to ovšem, že bychom si plavky užili už jen v krytých bazénech. Roční období se mají střídat jako obvykle, v létě tak dost možná na aktuální ledové dny budeme ještě vzpomínat s úsměvem na tváři. Co je tedy tímto termínem myšleno? V podstatě ochlazení zájmu o elektrický pohon. S tím se třeba v USA dalo počítat, nicméně Bloomberg naznačuje pomalejší než dosavadní růst všude ve světě.
Takový očekáváný vývoj může být pro některé překvapivý. Přirozený zájem o elektrický pohon ale nikdy nebyl a prodeje nahoru dlouhodobě ženou hlavně všemožné dotace a úlevy pro elektromobily na straně jedné a znevýhodňování spalovacích vozů na straně druhé. Tyto podpory ale v některých zemích mizí, a i když ne, naráží též na své přirozené limity. Situace se nejvíc změnila ve Spojených státech, kde zrušili federální dotace ve výši až 7 500 dolarů neboli 156 tisíc korun. A záhy zmírnili flotilové emisní limity.
To byl ale vlastně jen začátek. Třeba stát Maryland, který elektromobilitu dosud vehementně podporoval, od 1. ledna letošního roku zavedl nové poplatky za provoz dobíjecích stanic. Kalifornie má pro změnu za sebou pilotní program zpoplatnění ujetých kilometrů ve voze s bateriovým pohonem, zatímco Minnesota zvyšuje silniční daň pro tato auta. Lokální politici totiž pochopili, že takové silnice se jen za pomoci zelené ideologie neopraví, potřeba jsou peníze.
K tomuto poznání dospěli k zákonodárci ve Velké Británii. Evropská unie pak pro změnu začíná polevovat v případě zákazu prodeje spalovacích aut, na který mělo dojít v roce 2035. Zatím sice Brusel couvá jen velmi pomalu, jenže pokud nechce dosáhnout drastického ekonomického propadu starého kontinentu, nezbude mu nic jiného než flintu do žita hodit celou. Stále se pak sice dá očekávat tlak na nižší emise, nově u toho ale bude větší technologická otevřenost.
Co již trochu zaskočit může, to je změna přístupu Číny. Ta dosud elektromobily tlačila více než zbytek světa dohromady, ovšem letos je hodlá připravit o mnohé umělá zvýhodnění. Bateriový pohon tak již povede třeba k přednostnímu získání registrační značky. Kromě toho musí výrobci začít navyšovat jeho efektivitu, jinak budou muset platit nemalé pokuty. Trh se tak v nemalé míře změní, neboť velká, těžká a tedy „žíznivá“ auta si většina Číňanů nebude moci dovolit.
Dle Bloombergu by tedy celosvětově mělo být letos prodáno zhruba 24,3 milionu elektromobilů. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o 12procentní posun, na jednu stranu tedy není proč bít na poplach. Jenže loňské registrace byly ve srovnání s rokem 2025 vyšší o 23 procent. Tempo akceptace elektrického pohonu tedy začíná zpomalovat a je otázkou, co bude dál. Na další rychlý růst bychom si ale bez dramatických technologických změn nevsadili ani zlámanou grešli bez ohledu na politické a další podobné tlaky. A je jasné, že to zejména všechny nově založené automobilky sázející jen na toto technické řešení nemohou přežít.
Pokud někdo předpokládal, že elektromobilita poroste podobně jako dosud, toho má letos čekat nemalé zklamání. Automobilky se letos chystají na „elektrickou zimu”, další výrazný růst je s ohledem na okolnosti nepravděpodobný. Ilustrační foto: Škoda Auto
Zdroj: Bloomberg
