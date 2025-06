Automobilky představují stále méně nových aut, rok 2025 bude novým dnem. O úpadku celého oboru nic nesvědčí líp včera | Petr Miler

A dejte si to do kontextu s tím, co nám bylo léta slibováno. Automobilový průmysl se dostal do kleští regulací, které jej postupně dobíjí k zemi. Nejenže už pomalu neexistují auta, která by reflektovala touhy zákazníků, stále méně přichází i těch reflektujících touhy docela jiné.

Chcete, aby automobilový průmysl znovu vzkvétal? Tak z něj sundejte ty deky regulací, které jste na něj roky házeli, a stane se to prakticky samo a prakticky hned. Nechce to žádné geniální recepty ani převratné nápady - je to takhle prosté. Stačí dát znovu prostor výrobcům aut, aby se jeden s druhým zase prali o co nejefektivnější uspokojování potřeb těch, kteří mají jejich produkty kupovat, tečka.

Něco takového je dnes bohužel možné stále měně. Je snad už každému jasné, že automobilový svět je postupně regulován až k smrti. A je fascinující, kolik si tento vývoj našel zastánců. Brojí za to politici, kteří by se přitom opačným postupem mohli pro jednou pochlubit tím, že něčemu pomohli a získat si masovou oblibu. Brojí za to mnohé automobilky, které tím přitom ubíjejí samy sebe a opakem by se mohli zachránit. A brojí za to i spousta novinářů, kteří si tím též podřezávají větev, na které sedí, protože články o zajímavých automobilových novinkách byste naplnili možná jedno vydání za rok.

Můžeme pochopitelně dlouze diskutovat o tom, co je žádoucí a co ne. Náš názor znáte, auta ztrácí atraktivitu tím, jak jsou stále více šita na míru všemožným regulatorním opatřením (dnes už od samotné podstaty) a stále méně na míru představám zákazníkům, což samo o sobě omezuje zájem o ně. Anebo vy si snad čtete o věcech, které možná budete muset jednoho dne koupit, ale necítíte k nim žádnou osobní a emotivní vazbu? Sledujete novinky na poli toaletních papírů? Existuje vůbec nějaký magazín o toaleťácích? Toaleta Revue? Nevíme o tom, stejně jako není moc magazínů o jiných produktech podobného ražení.

Omezený zájem tohoto typu může mít pokaždé jinou podstatu, výsledek je ale stejný. Stále větší unifikace produktů šitých podle jednoho mustru zabíjí pestrost, zabíjí osobitost, zabíjí možnost ohromit konkrétního spotřebitele a v souladu s tím eliminuje i důvody se o něj hlouběji zajímat. Smutně pikantní navíc je, že už to nyní nezabíjí pouze zmíněné, to je nakonec jen pocit. Zabíjí to i ryze fakticky také počet nových produktů, které přicházejí na trh.

Koncepčně žádoucí auta nejsou reálně inovována, však kdy naposledy jste viděli premiéru významného mainstreamového auta, které by bylo skutečně nově vyvinuté? Nová platforma, nové motory, nové převodovky... Nic takového se neděje, Škoda Octavia IV je facelitovaná trojka a žádná nová se nechystá, ta elektrická bude nesmysl se stejným jménem. Vedle toho přichází i skutečně nová auta koncepčně o poznání méně žádoucí, tedy ta elektrická. Navzdory snaze vnutit je pokud možno všem ani ta nevznikají v bůhvíjakém počtu. Protože jsou větší částí zákazníků nechtěná a neměl by je kdo koupit, tak proč jich nabízet víc a víc?

Výsledkem je, že celý obor zachází na úbytě i v tak jasně kvantifikovatelné věci, jako je počet představovaných novinek. Také tím se zabývá analýza Bank of America, kterou probírají kolegové z Auto News. Podle ní budeme letos svědky nejnižšího množství automobilových premiér za několik dekád, odhaleno bude pouhých 29 nových vozů. A to se musíme ptát, jak nové skutečně budou. Během následujících čtyřech let se pak má jednat o 156 premiér. Dosud bylo obvyklé, že se za stejný čas představovalo 200 a víc nových aut za stejné časové období, pokles je to tedy velmi razantní.

Důvody tkví ve výše zmíněném - nová žádoucí (tedy vesměs spalovací) auta automobilky ani nechystají a odvaha hrnout na trh ta ne zjevně ne tak dobře prodejná (tedy vesměs elektrická) jim dochází. Protože je to nerentabilní, prodělávají na nich téměř všichni, jak praví Bank of America. Spirála regulatorního zmaru se tak roztáčí víc a víc a dokud jí někdo nezastaví, nevidíme důvod, proč by se něco mělo změnit. Rozdmýchat touhu kolem koncepčně problematických, a přesto dražších aut je opravdu těžké, i když si můžete vymýšlet, přečtěte si náš test Porsche Macan Electric.

Dejte si to navíc do kontextu s tím, co mělo být. Elektromobilita nám měla naopak přinést záplavu alespoň fiktivních novinek tím, že bude díky variabilitě základní techniky možné snadno nabízet nespočet různých verzí a karosářských variant. I Škoda 110 R se může vrátit, říkali. Sice technicky problematická, ale aspoň by třeba byla hezká a šik. A co tu máme? Nic. Akorát větší a větší záplavu nesmyslných crossoverů, kdy vrcholem oné variability je, že Škoda udělá z Enyaqu Elroq, to je vážně pecka.

Aspoň oněch crossoverů a SUV má ubýt, prý zájem o ně vázne. To by nebylo od věci, raději ale nezadržujte dech. Tohle se říká roky a podívejte se, co je nám dnes každý druhý den představováno. Tedy spíš každý dvanáctý, 29 novinek za rok na víc nevydá. A u takového VW letos neukážou dokonce ani jeden nový model...

Takhle to vypadalo na autosalonech před 10 roky, i jednotlivé automobilové koncerny si mohly dělat své vlastní akce plné novinek ještě před zahájením hlavní show. Dnes nemohou - nejenže autosalony nefrčí, ani ony by tam neměly co vystavovat. 29 světových novinek plánovaných na celý letošní rok je děsivá bída... Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

