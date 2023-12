Automobilky se hádají s úřady na prahu druhé největší svolávací akce dějin, ve hře jsou stovky miliard korun

Petr Prokopec

Pro výrobce aut by to byl vskutku pozoruhodný vánoční dárek, který by jim způsobil spoustu komplikací a přinesl stamiliardové výdaje navíc. Je ale další problém s airbagy skutečný? Na tom se obě strany nemohou shodnout.