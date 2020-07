Automobilky se musí změnit, chtějí-li přežít, o práci přesto přijdou statisíce lidí včera | Petr Prokopec

Výrobci aut a jejich dodavatelé se dostali do svízelné situace, která se sama nevyřeší. Zjednodušení nabídky, zvýšení počtu sdílených komponentů a méně emotivní portfolio mají pomoci, říká německý expert Jan Burgard.

Ne každý si to uvědomuje, ale svět od konce druhé světové války nemusel čelit žádné velké globální hrozbě. A i když v České republice či na Slovensku nelze hovořit jen o krásných časech kvůli více jak 40 letům komunismu, můžeme se považovat za šťastné, že od roku 1989 žijeme v relativní pohodě. Neznamená to, že bychom se v mezičase nesetkali s ozbrojenými konflikty či ekonomicky, ovšem nic z toho nesrazilo většinu lidstva do kolen. Nestalo se to ani při recesi po roce 2008, která sice výrazně zasáhla třeba Ameriku a ovlivnila i Evropu, takovou Čínu prakticky minula. Nyní je ale vše jinak, přičemž za tím nestojí ani válečná mašinérie, ani pád burz, nýbrž neviditelný nepřítel jménem COVID-19.

Nová pandemie na několik měsíců doslova zastavila veškeré dění, ať již jde o cestovní ruch, kulturu nebo průmysl. A jakkoliv se z českého úhlu pohledu může zdát, že jde o pouze mnoho povyku pro nic, realita je daleko horší. Ekonomické ztráty jsou nedozírné a z následků krize se svět bude vzpamatovávat léta. Platí to bez výjimky i o automobilové branži, která bude muset projít zásadní restrukturalizací. Nikdo nic dobrého nečekal už v březnu, i tak ale teď někteří šéfové automobilek přiznávají, že situace je horší, než čekali. A problémy se samy nevyřeší.

„Pokud mám krizi přestát úspěšně, musím naprosto přesně vědět, jak se mí zákazníci chovají a co požadují,“ říká Dr. Jan Burgard z konzultantské firmy Berylls. A dodává, že zejména vozy od německých značek jsou až příliš sofistikované a napěchované zbytečným množstvím systémů, které prakticky nikdo nikdy nevyužije. To ovšem pro výrobce představuje problém, neboť musí investovat nemalé peníze do vývoje, výroby a případných pozdějších záručních oprav. Kvůli tomu ani daný vůz nemůže prodat levně, což jen navýší očekávání, jenž ale nejsou naplněna.

Burgard tak naznačuje, že výrobci se podobně jako Tesla musí zejména otevřít investorům. Pokud tečou peníze z kapitálových trhů, pak je možné, že daná firma dokonce během krize i roste - ostatně pohled na kalifornskou automobilku hovoří za vše. Není to ovšem jediná oblast, ve které musí dojít ke změně, tou další je přesunutí značné části vývoje mimo samotné automobilky. Díky tomu mohou být subdodavatelé využiti na jejich plnou kapacitu a firmy se zaměří jen na vývoj velmi specifických částí a samotnou výrobu.

Kromě toho je třeba dodat, že ačkoliv světem nyní zaznívají ve velkém slova jako „diverzita“, v rámci automobilové branže se výrobci naopak musí semknout. Burgard v tomto ohledu poukazuje hlavně na multimediální systémy, jenž si každý výrobce chtěl vyvíjet a produkovat sám. Ovšem aby následně dokázal vyvážit obrovské náklady spojené s vývojem těchto technologií, musel chrlit obrovské množství produktů. „To se ale nemůže vyplatit, zvláště prémiovým značkám. Spolupracující partneři jsou proto klíčoví,“ uvádí dále Burgard.

Automobilový expert navíc dále poznamenává, že nyní již v branži není ani zdaleka místo pro jakékoliv emoce. To jinými slovy znamená, že výrobci musí nemalou měrou osekat své nabídky a u zbytku maximálně využít modulární techniky. Díky tomu by se do budoucna mohly lépe adaptovat na nenadálé změny. Součástí procesu by přitom logicky mělo být rozdělení dodavatelů do různých částí světa, neboť jak nás přesvědčil koronavirus, ani sázka na levnou pracovní sílu z Číny se nemusí vyplatit.

Jakkoliv ovšem trh projde těmito změnami, i nadále se bude muset připravit na masivní propouštění. Dle Burgarda si ostatně už dosavadní první vlna propouštění jen u dodavatelů vyžádá zrušení zhruba 100 tisíc pracovních míst. Přes palubu přitom jako první půjdou agenturní dělníci či lidé, kteří pracovali na smlouvu určitou. Ovšem ani poté nebude vyhráno, propouštět budou i automobilky a z 10 tisíc vyhazovů jen u BMW je zřejmé, že i u výrobců půjde počet propuštěných do statisíců. Vše další bude záviset jen na tom, jak rychle zvládnou automobilky projít restrukturalizací, jakou ještě nezažily. Jinak se nevyhnutelnými mohou stát i bankroty.

Dle Dr. Jana Burgarda se automobilová branže nyní musí zásadně změnit, jinak druhou podobnou krizi, jakou přinesl koronavirus, již většina výrobců neustojí. Foto: Berylls

