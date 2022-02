Automobilky se zbavují i svého rodinného stříbra, aby investovali do něčeho, co naprostá většina lidí nechce před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Je fascinující, kam až jsou schopni výrobci aut zajít v honbě za naplněním velice riskantní strategie. Jakési rodinné stříbro, které dříve neprodali ani ve svých největších krizích, najednou mění za peníze, aby mohli ještě více investovat do bateriových vozů.

Koncern VW sice už není největší automobilkou světa, za Toyotou nicméně nezaostává o parník, spíše o větší pramici. Ve srovnání s takovou Teslou jsou jeho prodeje na zcela jiné úrovni, z pohledu investorů je nicméně daleko zajímavější americká automobilka. Stojí za tím hlavně víra finančníků v budoucnost, jenž má patřit elektromobilitě. A právě z toho důvodu Němci zvažují krok, který dosud odmítali.

Ve hře je separace Porsche a jeho vstup na burzu prakticky ve stejném duchu, jako tomu bylo před pár lety u Ferrari. VW Group přitom předpokládá, že v rámci prvního úpisu akcií by tržní kapitalizace značky z Zuffenhausenu dosáhla 85 miliard Eur (cca 2,08 bilionu korun), což je sice desetina hodnoty Tesly, ovšem i tak by koncern z daného kroku silně profitoval. Porsche by se totiž dostalo prakticky na úroveň celého koncernu VW, jehož tržní kapitalizace dnes činí 112 miliard Eur (2,74 bil. Kč).

IPO Porsche přitom již v roce 2018 navrhoval finanční ředitel značky ze Zuffenhausenu Lutz Meschke, tehdy však nejvyššího vedení koncernu podporu nezískal. Časy se nicméně změnily, navíc vedení VW Group chce celé impérium rozdělit na několik celků, které by měly více autonomie a byly by flexibilnější. Ostatně i proto došlo na spojení Bugatti a chorvatského Rimacu, zatímco třeba takové Lamborghini má spolu s Ducati tvořit italskou divizi.

Hodnota Porsche by přitom mohla během příštích let výrazně vzrůst, neboť značka očekává, že do roku 2025 budou elektrifikované modely tvořit hned 40 procent jejích celkových registrací. Profitovat navíc bude z technologií zmiňovaného Rimacu, neboť ve společném joint-venture drží 45procentní podíl. Jakkoliv je tedy stávající Taycan chválený, nová generace elektromobilů z Zuffenhausenu má být na ještě vyšší úrovni.

Z finančního hlediska takový krok jistě dává smysl, morálně je ale mnohem složitější. Koncern VW prakticky ovládají rodiny Porsche a Piëchů, které by dříve prostě „tu svou” automobilku nepustily z rukou, proto byl ostatně Meschke dříve odmítnut. Nyní jsou ale na pořadu dne rozsáhlé investice do elektrických modelů, které jsou naprostou většinou zákazníků nežádané a jejich rentabilita je velmi ošidná - ta bezprostřední je zcela nedosažitelná, nad dlouhodobou visí otazníky. A tak se peníze prostě hodí.

Němci navíc nejsou jediní, kdo dává všanc rodinné stříbro. Opět kvůli elektrifikaci podobný krok učinili i Italové, konkrétně Fiat, který prodal část legendární továrny Lingotto, kterou držel skoro století, i když je pro výrobu aut dávno nevhodná. Prostory o rozloze 20 tisíc metrů čtverečných nyní koupila společnost Reply, která z nich hodlá udělat kanceláře. Slavná budova jako taková nicméně zůstane zachována, italská automobilka si navíc ponechala i okruh na její střeše.

Jak jsme zmínili již mnohokrát, automobilová branže vstupuje do zcela nové éry, ve které prakticky nic není jisté. A tak se výrobci uchylují ke krokům, které byly dříve nemyslitelné. Výměnou za co? Na to už si odpovězte sami...

Slavná továrna Lingotto patřila Fiatu až donedávna, slavil na ní i narozeniny modelu 500. Teď ji prodal, potřebuje peníze na investice do elektromobilů. Foto: Fiat



VW Group zachází ještě dál, chce prodat část Porsche podobně jako Fiat kdysi prodal část Ferrari. Motivace je stejná. Foto: Porsche

Zdroj: Bloomberg, Motori Online

Petr Prokopec

