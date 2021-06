Automobilky vámi pohrdají, slibují-li konec prodeje spalovacích motorů. A měly by za to pykat před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Dokážete si představit, že by výrobce čehokoli sliboval konec prodeje jeho dnes jasně nejoblíbenějšího produktu za 10 nebo 15 let? Automobilky přesně to dělají a neměli bychom se na to jen nečinně dívat.

Lidská psychika má tu milou i nemilou vlastnost, že po určitém čase začne dokola se dějící, jinak nepřijatelné věci vnímat jako normální. Tornádo v České republice napoprvé šokuje, napodruhé překvapí, popáté zarmoutí. Když ale bude přicházet týden co týden, lidé si postaví domy, které mu odolají, zavřou auta do garáží, které zvládnou totéž, přestanou se vyžívat v pěstování zeleně a při stém tornádu už budou jen upíjet z čaje o páté při sledování fotbalového mače. To je ta milá část, zvykneme si na všechno.

Někteří ale mají tendenci této vlastnosti zneužívat a opakovaným pácháním či říkáním něčeho nepřijatelného nás postupně připravují na stý případ téhož. Jen tak se mohlo stát, že když dnes nějaká automobilka oznámí, že v ten či onen vzdálený moment přestane prodávat určitý typ vozu, přijde nám to také normální. Ale normální to není a nikdy nebude.

Když se nějaký výrobce rozhodne přestat prodávat určitou věc kvůli nezájmu o ni, je to v pořádku - s něčím přišel na trh, zákazníci řekli ne, on to zkusil upravit, jinak zapropagovat, nic se nezměnilo, a tak s tím končí. Jak si ale dnes někdo může vůbec dovolit říkat, co bude či nebude prodávat v roce 2030, 2033 nebo 2035? Když ani neví, co budou lidé chtít o 5 nebo 10 let dříve? Přesně to ale dnes mnohé automobilky dělají a neměli bychom nad tím zavírat oči. Dopředu tím totiž říkají, že je jim úplně jedno, po čem v té době budete nebo nebudete toužit. Otevřeně pohrdají vámi a vašimi přáními, tužbami a preferencemi a říkají, že budou nabízet to, co chcete vy, nebo co chce někdo jiný. Něco takového bychom měli dopředu jasně odmítnout, ne tomu nečinně přihlížet.

Dokážete si snad představit, že by Penam řekl, že v roce 2027 přestane prodávat rohlíky? Že Apple přestane v roce 2028 prodávat iPhone? Nebo že Sony přestane v roce 2029 prodávat PlayStation? Či nějaké jejich verze, provedení, cokoli? Žádná z těchto firem netuší, to bude prodávat v roce 2025, protože o tom rozhodnete vy, technický vývoj a další okolnosti, na které mají malý nebo žádný vliv. Automobilový trh není jiný, však si vzpomeňte, jak vypadala auta v roce 2007. Přesto nyní hned několik velkých firem dopředu hlásí něco tak - bez prominutí - drzého.

Nemluvíme jen obecně, v uplynulém týdnu nejprve Audi oznámilo, že v roce 2033 přestane v Evropě prodávat auta se spalovacími motory a od roku 2026 neuvede na trh žádné nové. Později se přidal Volkswagen s tím, že se spalovacími motory skončí v roce 2035. A tyto automobilky v tom nejsou samy - dříve je předcházely jiné a budou je jistě následovat další. Co to je? Jak si toto vůbec mohou dovolit, jak mohou takto dopředu říci: „Je nám úplně jedno, co vy všichni, z nichž jediných žijeme, budete za 14 let chtít, my vám prodáme jen to, co budeme sami chtít?” To je absurdita non plus ultra a osobně jsem přesvědčen, že by za to tyto firmy měly pykat už nyní. Že bychom jim neměli dopřát luxus koupě jejich aut v momentě, kdy se k nám bez uzardění - některé snad i hrdě - otáčí zády.

Naštěstí všechny firmy nejsou na stejné lodi. Ač součást stejného koncernu jako Audi a VW, takové Porsche konec spalovacích motorů odmítá, dokonce chce svou ikonickou 911 nabízet vždy se spalovacím motorem. Podobných popelek je více, pak jsou tu ale také dva obří konglomeráty, které nejenže nenastupují do vlaku pohrdání s Němci a dalšími, dokonce zřetelně zůstávají mimo něj. Hyundai-Kia a Toyota, dva z největších automobilových koncernů světa, konstatují v podstatě jedno: Nebude to politik, ale zákazník, kdo rozhodne, co máme prodávat.

Hyundai už řeklo, že i v roce 2050 bude v nabídce držet širokou škálu pohonů aut a že 100procentní elektrifikace je stěží řešením čehokoli. Technický ředitel Toyoty Masahiko Maeda přitakává a jednoduše říká, že je příliš brzy na to, abychom se soustředili na jediné řešení. „Někteří lidé milují bateriová elektrická auta, ale jiní nevidí současné technologie jako vyhovující. Nakonec záleží jen na tom, co si zákazníci vyberou,” říká Maeda. To je v pořádku, VW, Audi, Ford a další říkají, že co si zákazníci vyberou, je jim úplně ukradené. Zaslouží si takové firmy něco jiného, než aby byly ukradené ony nám?

VW už teď říká, že v roce 2035 přestane prodávat jiná auta než ta s elektrickým pohonem, jako je současný ID.4. Otevřeně tak pohrdá přáními zákazníků, aniž by mohl jen tušit, co v roce 2035 budou chtít nebo co technický vývoj reálně umožní. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Audi, Hyundai, Toyota

Petr Miler