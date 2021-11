Automobilky vydělávají za sekundu víc peněz než řada lidí za půl roku, podobně ale i utrácí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud se ptáte, co i velmi bohaté lidi láká na vstupu mezi výrobce automobilů, tady máte odpověď. Je to obratově extrémně „výživný” byznys, s maržemi už to ale tak žhavé není.

Ceny nových aut v poslední době narostly na úroveň, která je pro řadu lidí zcela nedosažitelná. Dokázat si to můžeme třeba na takové Škodě Kodiaq, která aktuálně startuje na 863 900 Kč. Již to samo o sobě je neskutečné, v roce 2016, kdy mladoboleslavské SUV mířilo na trh, vám totiž na pořízení stačilo jen 677 900 Kč. A za vrcholnou verzi 2,0 TDI 4x4 s automatem ve výbavě Style jste dali 950 900 Kč. Dnes ovšem totéž provedení, jen s lehce navýšeným výkonem, vychází na 1 163 900 Kč.

Vzestup cen se netýká jen Škody, auta ve větší či menší míře zdražili všichni. Koneckonců ani Dacia už se nedostane pod 200 tisíc koruna, jako tomu bylo ještě před pár lety. Pokud se tedy domníváte, že výrobci si jejich prodejem přijdou na obrovské peníze, pak máte pravdu, jsou to co do obratu jedny z největších firem na světě. V tomto ohledu je výmluvný žebříček firmy uSwitch, který nemapuje jen roční výdělky 10 nejúspěšnějších značek, ale rovnou je přepočítává i na hodinový či sekundový výdělek.

Právě kvůli tomu si dokážeme obraty automobilek lépe představit, každý výrobce z nejlepší desítky totiž za pouhou sekundu vydělá více než většina lidí za několik měsíců. A za hodinu snadno vyrovná celoživotní výdělky mnohých, neboť se řádové pohybujeme už v desítkách milionů korun. Je nicméně třeba podtrhnout, že se jedná jen o příjmy ve smyslu obratů, nikoli o zisky. Proti nim pak stojí enormní výdaje, které ziskové marže sráží obvykle jen do jednotek procent obratů. I v případě výdajů je tedy řeč sumách, které si běžný smrtelník nedokáže ani pořádně představit.

Začněme ale příjmy. Žebříčku vévodí Toyota, jež za loňský rok utržila 275 miliard dolarů (6,127 bilionu korun). To znamená, že získala 31,4 milionů USD (699,6 mil. Kč) za hodinu, 523 889 USD (11 672 460 Kč) za minutu a 8 731 USD (194 530 Kč) za sekundu. Pokud si přitom uvědomíme, že průměrná mzda se u nás letos vyšplhala na zhruba 39 tisíc korun, pak průměrný Čech musí vydělávat pět měsíců na totéž, co Toyota zinkasuje za pouhou vteřinu.

Japonci mají velmi silnou konkurenci ve Volkswagenu, jenž si loni přišel na celkových 255 miliard dolarů (5,7 bilionu Kč), tedy na 8 073 USD (180 000 Kč) za sekundu. Dalším v pořadí je pak Daimler, nicméně ten již s „pouhými“ 176 miliardami dolarů (3,9 bilionu Kč) za vedoucí dvojkou poněkud zaostává. A takový Nissan, který žebříček deseti nejlepších uzavírá, může být s 91 miliardami dolarů (2 biliony Kč) považován za chudého příbuzného. Ptáte se, kde je Tesla, která má optikou tržní kapitalizace vyšší hodnotu než všechny firmy v nejlepší desítce dohromady? Ta je s 31,54 miliardy USD (asi 703 miliard Kč) bez šance se do této společnosti propracovat, příjmy nejlepších jsou skoro 10krát vyšší.

Kompletní tabulku naleznete níže, my již jen zmíníme pár informací o výdajích. I ty jsou obří, neboť třeba vedoucí Toyota loni za reklamu utratila více než miliardu dolarů (22,28 mld. Kč). Za tyto peníze oslovila zákazníky jen na americkém trhu, celosvětově vyšel marketing Japonce na daleko větší peníze. Do vývoje pak loni nasypali zhruba 10 mld. USD (222,8 mld. Kč), stejně jako v roce předchozím.

V rámci nákladů na vývoj je přitom Toyota až na třetím místě, ta první patří Volkswagenu, jenž loni jen do tohoto oddělení nasypal 16,5 miliardy dolarů (367,63 mld. Kč). Ač tedy výrobci inkasují stále více, za nehty jim toho zase tolik nezůstává. Přesto je to lákavý byznys, už několikaprocentní relativní marže stačí v absolutní rovině na obrovské zisky.

Žebříčku automobilek s nejvyšším obratem loni vévodila Toyota následovaná Volkswagenem a Daimlerem. Tito tři výrobci zároveň nejvíce investovali peněz do vývoje, jejich finální bilance proto až tak okouzlující není. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: uSwitch

Zdroj: uSwitch

Petr Prokopec

