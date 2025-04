Automobilky zastavují vývoz aut do USA kvůli novým clům, nejlíp tak ukazují, oč nyní běží před 8 hodinami | Petr Prokopec

Další a další automobilové značky postupně zastavují export do Spojených států. Pokud tedy Američané touží po vozech jako Audi, Porsche, VW, Jaguar, Land Rover nebo Lotus, musí si vystačit se skladovými zásobami. Není to ale žádná blokáda nebo nepřátelský akt směrem k USA, jen racionální postoj.

Vyšším clům amerického prezidenta Donalda Trumpa jsme se věnovali krátce po jejich zavedení, stejně tak jsme shrnuti prvním reakcím na ně. Mezi prvními koncern Stellantis oznámil, že zastavuje výrobu v továrnách v Kanadě a Mexiku a souběžně s tím propouští 5 400 lidí. S ohledem na stav tohoto koncernu a jeho nevytížené fabriky mohou být cla pochopitelně jen záminkou k tomu, jak realizovat mnohé škrty bez toho, aby došlo na opětovné stávky odborů. Reakce ostatních automobilek ale jsou již přímou reakcí na dění v USA.

Audi dle zjištění Automobilwoche už obeslalo americké dealery s informací, že dodávky veškerých aut směřujících do USA byly zastaveny. Auta, která se do země dostala nejpozději 2. dubna, ještě budou naskladněna a mohou se i prodávat, neboť takových se 25procentní clo netýká. Všechny ostatní vozy ale budou buď drženy v bezcelních zónách v amerických přístavech, popř. vůbec nebudou vypraveny. Jaký bude další postup, automobilka neví.

Pochopitelně to neznamená zastavení prodejů, dealeři značky ale mají na skladech jen asi 37 tisíc aut, tedy zásoby na zhruba dva měsíce. A co přijde po jejich rozebrání, je otázkou. Snadno se ovšem může stát, že některé vozy značky budou v zámoří po delší dobu nedostupné. Platí to třeba u Audi Q5, které se vyrábí v Mexiku. Na automobilku se ovšem nevztahuje obchodní dohoda mezi USA, Mexikem a Kanadou, pročež by SUV mohlo být zatíženo až 50procentním clem. Jako takové by se tak rázem stalo neprodejným, popř. pro automobilku sině prodělečným.

Obdobné kroky oznámily i další značky koncernu Volkswagen. VW jako takový měl dodávky do zámoří zastavit ještě dřív, Porsche se po mohutných dodávkách před koncem kvartálu přidalo též. Jaguar a Land Rover pak pro Reuters potvrdil, že Britové export do USA na jeden měsíc zastavili též. V případě první značky to ale nebylo nic náročného, Jaguar totiž momentálně prakticky nic nevyrábí a neprodává. Land Roveru se ale situace dotýkají intenzivněji.

Podobně jako Audi je na tom Infiniti, které modely QX50 a QX55 vyrábí rovněž v Mexiku, a to po boku Mercedesu GLB. Japonci sice obě SUV nadále produkují pro jiné trhy, ovšem s USA aktuálně nepočítají. Protože ale již dříve oznámili, že výroba obou aut skončí letos v prosinci, až tak velké škody mít nebudou, jakkoliv QX50 je druhým nejprodávanějším modelem značky. Nová generace by ovšem veškeré problémy měla vyřešit, neboť v podstatě půjde o nový Nissan Rogue s odlišným logem.

Rogue se totiž vyrábí přímo ve Státech, a to v Tennessee. Nissan přitom ještě nedávno chtěl místní výrobu zredukovat o jednu směnu, v reakci na Trumpovy tarify ale provoz nakonec ponechá na stávající úrovni. A pokud skutečně příští QX50 bude stát na stejných základech, pak možná ještě dojde na navýšení kapacit fabriky. V tomto ohledu by tak Trump dosáhl svého, predikovat dlouhodobé dopady je ale nemožné. Společnost Telemetry citovaná Autoblogem, která předpokládá, že v letošním roce by prodeje v zámoří měly kvůli clům klesnout o 1,8 milionu nových aut, tak vyloženě vaří z vody.

Proč? Protože nikdo neví, co s cly dál bude, jakou hru Trump vlastně hraje. Pořád se má za to, že jde hlavně o vyjednávací prostředek, který má vést k tomu, aby ostatní cla snížili, ne je USA nechaly zavedená. Pokud k tomuto dojde, obchod začne naopak vzkvétat. A třeba EU ústy Evropské komise už připustila, že je připravena přistoupit k dohodě „nula za nulu“.

Současná reakce automobilek tak jen ukazuje, oč nyní běží. Hraje se o čas, čeká se na to, co bude. Kdo by dnes auta proclil, může draze chybovat, neboť za pár týdnů žádná platit nemusí. Na něco takového automobilky sází, proto raději přistoupily omezení exportu, než aby nyní dodatečně odváděli „desátky“ do americké pokladny, které by zakrátko platit nemusely. Pokud ale ke změně nedojde, vozy v USA budou prodávat tak jako tak, jen zřejmě o něco dráž.

Na Audi Q5 by nyní klidně mohlo dopadnout až 50procentní clo, pročež by se v USA stalo neprodejným nebo pro automobilku hluboce ztrátovým. U čtyř kruhů tak nyní zaveleli k zastavení dovozu aut značky do USA. A k podobnému kroku přistoupila i řada dalších výrobců. Foto: Audi

