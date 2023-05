Autonomní řízení Tesly je ukázka umělé inteligence, která vás chce zabít, kdy to jen jde, říká zakladatel Applu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cathal McNaughton, Reuters

Počítačový guru býval majitelem Tesly i fanouškem značky, nakonec se od ní ale odvrátil. Teď nemá problém Teslu kritizovat jako málokdo jiný. A obáváme se, že je dobré mu naslouchat.

Společnost Apple je spojována především se Stevem Jobsem, ve skutečnosti to nicméně byl hlavně Stephen Wozniak, který ji v počátcích dostal nahoru. Pomohly mu v tom jeho znalosti hardwaru a softwaru. Právě díky nim vznikl první počítač Apple I, jenž se oproti konkurenční výpočetní technice lišil zabudovanou klávesnicí. Právě to byla Wozniakova invence, někdejší absolvent Coloradské univerzity však i přesto své dílo nepovažoval za dokonalé. Důvodem byla hlavně absence trvalé paměti.

Vše změnil Apple II, který jako jediný umožňoval plnou funkčnost rozsáhlého softwarového programu VisiCalc, který byl ideálem pro obchody. Tím společnost doslova udělal. Výroba totiž oproti předchůdci skokově narostla ze 100 kusů měsíčně na 10 000 počítačů měsíčně. Oproti počátečním verzím z roku 1977 Wozniak u těch pozdějších přišel i s podporou 5,25palcové disketové mechaniky. Jím vymyšlené rozhraní je přitom dodnes považováno za technologický klenot.

V žádném se tedy nejedná o nýmanda, který by ve světě IT nevěděl, o čem mluví. A jakékoli jeho slovo proto nelze brát na lehkou váhu. To je ale ve finále tak trochu pohroma pro Teslu. Wozniak totiž svého času vlastnil Model S, k jehož koupi jej zlákala slova Elona Muska. Ten totiž vyzdvihoval autonomní řízení, které mělo vozu bez posádky umožnit přejezd Ameriky.

Jakkoli nicméně Musk o tomto počinu poprvé mluvil již před sedmi lety, dodnes na něj nedošlo. A je otázkou, zda se tak vůbec kdy stane. Tesla totiž v poslední době dělá spíše kroky zpátky než kupředu. Přitom již před lety měla její technologie značné mezery. Wozniak nově uvedl, že mnohokrát došlo hlavně na nenadálé sešlápnutí brzd. Jednou dokonce jeho vůz na dálnici zpomalil ze 120 km/h na pouhých 40 km/h, aniž „by cokoli bylo poblíž, žádná auta, prostě vůbec nic“.

Spoluzakladatel Applu zároveň dodal, že „tyto algoritmy nemají nejmenší ponětí o tom, co ví i ten nejhloupější člověk“. Jeho Model S se totiž častokrát až nebezpečně přibližoval k vozům jedoucím vpředu. Jednou pak dokonce takřka vjel pod kamion, kvůli čemuž musel Wozniak okamžitě převzít kontrolu. „Pokud si tedy chcete ověřit, kterak umělá inteligence navzdory všem prohlášením sešla na scestí a chce vás zabít, kdykoli je to jen možné, pak si kupte Teslu,“ říká dnes doslova.

To je opravdu silné vyjádření, nikoliv však neopodstatněné. Autonomní řízení se totiž stále více dostává pod palbu kritiky. Umělá inteligence si často neumí poradit v situacích, které jsou z lidského pohledu naprosto banální. Třeba když za sebou slyšíte houkání hasičského, sanitního či policejního vozu, popř. je případně vidíte jet proti vám, jednoduše jim uhnete z cesty. Autonomní auta nicméně nepředvídatelně kličkují po silnici či jsou schopné zastavit a nehnout se.

Problémy s autonomními systémy přitom hlásí hlavně policisté a požárníci ze San Franciska, kde se kromě Tesel ve velké míře pohybují také vozy s technologiemi Waymo či Cruise. Tato auta získala požehnání radnice, která stejně jako většina dnešních úřadů nebrala v potaz cokoli jiného kromě populismu. Díky tomu ovšem stále více dochází na situace, kdy hasičské auto spěchající k požáru je zablokováno v úzké uličce autonomním vozem, jako se to stalo 25. dubna.

Zpět ale k Wozniakovi, který se nově přidal k organizaci pořádající manifest proti umělé inteligenci. Na první pohled se tak může zdát, že jeden ze zakladatelů Applu nyní brání pokroku. Jak ale dodává, jeho záměrem je pouze snaha zvýšit odpovědnost tvůrců za veškeré moderní systémy. Důvodem jsou také podvodníci, kteří je zneužívají pro svůj vlastní prospěch. „Nyní je z umělé inteligence ještě mnohem mocnější nástroj, jenž bude těmito lidmi využíván k opravdu zlým účelům. Nejsem opravdu rád, že je technologie tímto způsobem zneužívána. K tomu by nemělo docházet. A proto je nějaká regulace nutná,“ dodává Wozniak.

Wozniak dříve vlastnil Model S, který si koupil dokonce dvakrát. Pokaždé kvůli Elonu Muskovi, jenž opakovaně tvrdil, že vždy to novější provedení zvládne autonomně překonat Ameriku od jednoho pobřeží k druhému. Ač se tak mělo stát již v roce 2016, na tuto akci nedošlo dodnes. Foto: Tesla

Zdroje: Auto Evolution, Mission Local

Petr Prokopec

