Až moc nápadně ošizené BMW i5 lidé nechtějí, dealeři ho zkouší udat s až 30procentními slevami
Petr MilerTohle auto se nepovedlo vizuálně ani technicky a v řadě detailů nepřehlédnutelně zaostává za předchozí řadou 5 jako takovou. Na trhu se to rychle rozkřiklo a model se zejména v Německu potýká s masivním propadem zájmu. Udržet odbyt aspoň poblíž loňských čísel zjevně nejde bez razantních slev.
Nabídka BMW byla vždy trochu tak trochu směs povedenějších a méně povedených modelů. A pokud se Mnichovu v posledních letech něco opravdu nepovedlo, je to současná řada 5 generace G60.
Vizuálně otylé a v detailech podivné auto, na kterém se bez uzardění dá koukat možná jen na jeho záď, doplácí hlavně na své rozkročení mezi elektrickou a spalovací koncepcí pohonu. Je sice hezké, že můžete mít prakticky stejné auto jako silnou elektrickou i5 M60 i stále solidní naftovou 540d, ale radost vás přejde, když si váš kdysi elegantní sedan začnou lidé plést s SUV kvůli jeho výšce dané prostorem pro baterii v podlaze, kde váš dieselový dálniční expres vozí leda vzduch. Samostatnou kapitolou je pak vyloženě hanebná plug-in hybridní M5 s 2,5 tunami hmotnosti, ani ona 540d ale ani zdaleka není bez poskvrny. Chytit se v nabídce opravdu není čeho, přesto tady problémy jen začínají.
Současná řada 5 působí od pohledu lacině, a to i v relativně vysokých specifikacích - zvenčí i zevnitř. Dostupnější varianty typu 520d pak působí až trochu bídácky a jak se rychle ukázalo, není to jen dojem. BMW zjevně šetřilo, na čem jen mohlo, a tak se dnes na fórech jako Bimmerpost celkem zuřivě probírá, co všechno automobilka pětce G60 oproti předchozí G30 sebrala, co také ošidila či vozu jinak sebrala. Jen namátkou vybereme, dá to už na (ne)pěkný seznam:
• Senzory pro bezklíčové odemykání už jsou umístěny pouze na předních dveřích.
• Dveře nemohou mít funkci soft-close (jemné elektromechanické dovírání).
• Už s faceliftem G30 byly nebyly prahy dveří osvětlené, v G60 už nejsou ani ozdobné.
• Auto přišlo o klasické střešní okno, k dispozici je jen skleněná střecha bez jakékoli funkce.
• Laserová světla vypadla z nabídky.
• Ambientní osvětlení vzadu bylo zrušeno.
• Rozptylování vůně v interiéru vypadlo z nabídky.
• Zrušení USB portů ve středové loketní opěrce.
• Vůz nepochopitelně dostal zastaralý 4G LTE modul.
• Asistent dálkových světel už nejde ovládal z páčky směrových světel.
• Zrušení otevírání zadního okna verze Touring (kombi).
• Téměř všechny úložné prostory v interiéru byly odstraněny nebo zmenšeny - přihrádka před spolujezdcem byla zmenšena, boční kapsy ve dveřích byly zmenšeny, malý úložný prostor nalevo od volantu byl zcela odstraněn, na opěradlech zadních sedadel již nejsou žádné úložné prostory apod.
• Háček na oblečení v B-sloupku byl odstraněn.
• Komfortní sedadla byla zjednodušena, masážní funkce již vůbec není k dispozici.
• Nastavitelná „křidélka” v opěrkách hlavy již nejsou k dispozici.
• Elektrické nastavení opěradla pro úlevu od napětí v ramenou bylo odstraněno.
A to prosím není úplný výčet, spíš jen to, co se nejčastěji a s největším údivem probírá mezi fanoušky. Něco takového vozu také nedělá dobré jméno a se všemi dalšími nedokonalostmi znamená po slušném prodejní začátku rychle vadnoucí zájem podobně, jak jej s obdobným modelem poznalo Porsche.
Prodeje i5 se tak v Německu ve 2. čtvrtletí propadly o 43 %, a byť celoevropsky to není taková bída, vůz aktuálně i na celém kontinentu meziročně prodejně padá asi o 5 procent. Ani to není pozitivní na relativní novinku, navíc je třeba říci, že absolutní prodejní čísla jsou mizerná a pohybují se podle údajů Data Force okolo 1 600 aut měsíčně na celém kontinentu. Spalovací verze jsou na tom násobně lépe, navíc si meziročně asi o 10 procent polepšily.
Automobilka tak musí plánovanou výrobu nějak poslat do světa, což se ve výsledku postaralo o to, že se i5 dostala do přehledu nejvíce zlevňovaných aut německého Bildu. Ten informuje, že vůz v Německu stojí nejméně 70 200 Eur (1,7 milionu Kč), což je podobná cifra jako u nás (od 1 749 800 Kč). Reálně se ale vozy prodávají se slevami 25 až 30 procent podle provedení, takže i5 jde koupit už za nějakých 50 000 Eur, což je asi 1,2 milionu Kč. Tušíme, že vzhledem k místnímu „neodbytu” i5 (letos 67 aut, spalovací řada 5 skoro 10krát tolik!) u nás můžete pomýšlet na podobné slevy bez uzardění.
Jestli je za takových podmínek i5 zajímavější volbou, posuďte sami. Za nás představuje příliš velký sestup proti úrovni, na níž jsme byli zvyklí u předchozí G30, kterou stále považujeme za nepřekonaný vrchol evoluce pětky, zejména pak verze jako M5 (CS) nebo M550d. Ale každému dle jeho gusta...
BMW i5 (zde jako atraktivnější kombi Touring) si na trhu dobré jméno neudělalo. Dealeři v Německu - a tušíme, ze nikoli jen tam, to zkouší zlomit vysokými slevami na poměry jinak ochotně zlevňujícího BMW. Foto: BMW
Zdroje: Bild, Bimmerpost, Data Force
