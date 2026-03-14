Batterygate? Mercedes lhal zákazníkům o tom, jaké baterky montuje do svých elektromobilů, dostal pokutu 160 milionů
včera | Petr Prokopec
Něco nám říká, že zatímco okolo podfuků s dieselovými motory bylo živo až běda a slovo Dieselgate znají i malé děti, tohle se přejde pěkně potichu. Co na tom, že instalací jiných než slibovaných baterek Mercedes popíral některé z avizovaných předností svých elektrických aut.
V létě roku 2024 došlo v jihokorejském Incheonu na incident, který bude Mercedes-Benz mrzet ještě hodně dlouho. Z jeho elektrického sedanu EQE tehdy zničehonic začal stoupat bílý dým, po kterém přišel požár nemalé intenzity. Už to samo o sobě by byl problém, situaci ovšem zdramatizovaly další okolnosti. Vozidlo totiž stálo v podzemním parkovišti bytového komplexu a na požár došlo v ranních hodinách. Bylo tedy třeba evakuovat víc než 200 lidí, přičemž 177 hasičů a 80 kusů hasičské techniky krotilo plameny dlouhých 8 hodin. Mimo EQE pak požár poškodil i desítky dalších zaparkovaných aut.
Korejci záhy odstartovali vyšetřování této nehody, během kterého zjistili, že Mercedes problémový kousek osadil bateriemi společnosti Farasis Energy. Nad tím by se za normálních okolností nikdo nepozastavil, přesto všechno ale jihokorejská komise pro férové obchodní podmínky KFTC udělila německé automobilce pokutu ve výši 11,2 miliard wonů, což je nějakých 160 milionů korun. Jde o nejvyšší možnou sumu, jakou komise může udělit. A dá se předpokládat, že kdyby mohla, šla by ještě výš.
Automobilka nebyla pokutována za samotné způsobení požáru, místo toho přišla na její podfuk, který v principu nemá daleko k tomu, co vešlo ve známost jako Dieselgate. V dieselové aféře Volkswagenu (a později i kdekoho dalšího) byla veřejnost uváděna v omyl nižšími než jakkoli reálně dosažitelnými emisemi škodlivin. Tady se rýsuje jakási Batterygate.
Když totiž Mercedes začal lákat na EQE, uváděl, že vůz používá baterie společnosti CATL. Ta je vůbec největším producentem paketů pro elektromobily, přičemž v rámci renomé ji můžeme pasovat na ekvivalent třícípé hvězdy. Oproti tomu firma Farasis Energy je něco jako Trabant. Tedy sice také auto, které má čtyři kola a volant, ovšem v porovnání s Mercedesem mnohem horší.
Korejské úřady tak viní Mercedes z toho, že oklamal tamní zákazníky. Agentura Reuters dodává, že automobilka v červnu 2023 rozeslala dealerům velmi podrobné materiály, ve kterých se ovšem zmiňovala pouze o společnosti CATL. Korejská centrála Mercedesu pak sice již v roce 2021 dostala detailní informace o dodavatelích baterií, ovšem protože v pozdějším bulletinu nebyla firma Farasis Energy vůbec zmiňována, nemuselo se k dealerům ani dostat, že prodávají něco jiného, než o čem mluví.
Dle KTFC přitom nešlo o zanedbatelné množství, jen mezi červnem 2023 a srpnem 2024 ke korejským zákazníkům zamířilo zhruba 3 tisíce kusů aut osazených bateriemi od Farasis Energy. Počítány jsou v to i exempláře výše postaveného modelu EQS, u kterého automobilka mluvila rovněž jen o paketech od společnosti CATL. Přičemž je velmi pravděpodobné, že na podobné praktiky došlo také na ostatních trzích, kde tak může dojít na podobný vývoj. Stejně tak se to mohlo stát i u dalších modelů, prostě zárodek Batterygate.
Mercedes se navíc na rozdíl od VW rozhodl, že udělení pokuty bude rozporovat a zkusí ji zvrátit u soudu. Což se v tuto chvíli nejeví jako dobrý nápad. Případ se totiž díky dostal na světlo, kvůli čemuž může řada zákazníků požadovat dodání „správné” baterie. A pochopitelně vyvstává otázka, co vše, kde a jak ještě třícípá hvězda u svých elektrických aut zfixlovala, aby ušetřila. Na automobilku se tak může valit jedna žaloba za druhou.
Němci tak měli raději sklapnout podpatky, zaplatit a doufat, že si případu nikdo nevšimne. Ale na to už je pozdě. Zatím to má za 160 milionů, aby to brzy nebylo řádově víc. Centrálu Mercedesu jsme požádali o komentář, a jakmile se něco dozvíme, článek aktualizujeme odpovídajícím způsobe, nebo přidáme nový.
Elektrický sedan EQE měl být osazen bateriemi od CATLu, nicméně při vyšetřování požáru jednoho z nich se ukázalo, že automobilka do něj instalovala levnější pakety od Farasis Energy, aniž by zákazníkovi řekla. A nešlo zdaleka o izolovaný případ. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Reuters
