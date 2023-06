BBC zakázala Stigovi radit Tomu Cruisovi, jak jezdit rychle. Bála se, že ji to může zruinovat před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BBC, tiskové materiály

Úkolem dnes už bývalého Stiga v Top Gearu nebylo jen trápit testovaná auta, ale také radit celebritám, jak mají jezdit, aby zvládly co nejlépe měřené kolo. V případě Toma Cruise ale dostal Ben Collins přesně opačný pokyn.

Tom Cruise za měsíc oslaví své jednašedesáté narozeniny. Řada lidí v tomto věku již má problém s vyšlápnutím schodů do prvního patra, hollywoodská hvězda však neustále dokazuje, že je v neskutečné kondici. To si ostatně budeme moci ověřit v půlce července, kdy na plátna kin zamíří již sedmý díl stále populárnější franšízy Mission: Impossible. V něm herec předvede jeden z nejnáročnějších kaskadérských kousků ve filmové historii - dnes již profláknutý skok na motorce z rampy usazené na okraji skalního masivu.

Je otázkou, zda snímek naváže na loňský fenomenální úspěch druhého Top Gunu, který se stal nejvýdělečnějším filmem hercovy kariéry. Dle předpovědí by ale miliarda dolarů, tedy zhruba 22 miliard korun, měla padnout bez problémů. Něco takového se přitom na konci minulé dekády zdálo být nemožné. Cruise měl totiž spíše velmi blízko ke konci kariéry, což korespondovalo s jeho scientologickými excesy. Kvůli tomu ostatně od něj dalo ruce pryč i studio Paramount, a to po 14 letech spolupráce.

Cruise nicméně nakonec vše ustál, přičemž jeho návrat na výsluní odstartoval snímek Zatím spolu, zatím živí (v originále Knight and Day). V rámci jeho propagace se pak herec spolu s kolegyní Cameron Diaz objevili také v Top Gearu. Obě hvězdy tehdy zajely rekordní čas s vozem za rozumnou cenu, kterým v té době byla Kia Cee'd. Stanice BBC pak kvůli tomu musela ihned hasit skandál, neboť hlavně Cruise, který byl o sekundu rychlejší než Diaz, byl obviňován z podvádění.

Producent pořadu Andy Wilman uváděl, že na podvod jednoduše nemohlo dojít už proto, že odlišní lidé měli v rukou stopky, další kamery a další stáli kvůli zabezpečení v každém rohu trati. To bylo až příliš mnoho svědků, pročež by cokoli nekalého skutečně ihned vyplulo na povrch. Cruise si tak dle Wilmana veškerý potlesk zasloužil už proto, že „vyvinul více snahy zajet rychlé kolo než kdokoli jiný, koho jsme tu měli. Od Stiga získal řadu instrukcí, strávil s ním více času a na vše se ptal.“

Právě Stig alias Ben Collins na 5. epizodu patnácté série nyní zavzpomínal. Dle něj natáčení doprovázela neskutečná nervozita, neboť pokud by se Cruise zranil, BBC by to pomalu zruinovalo, neboť její pojištění by možné finanční následky v případě zranění tak slavného herce nedokázalo pokrýt. Collins tak dokonce dostal od producentů zakázáno, aby herce učil jezdit rychle. Snažil se o to, přirozený instinkt mu ale nezabránil hollywoodské hvězdě poradit, že „říznutím“ poslední zatáčky získá větší rychlost.

Přesně k tomu herec i přikročil, terén však zvedl obě levá kola Kie do vzduchu. V tu chvíli měl prý Collins srdce v krku. Jak navíc vzpomíná, Cruise stále držel nohu na plynu ve snaze být co nejrychlejší, místo aby se snažil zpomalit. Cee'd naštěstí i tak skončil na všech čtyřech a BBC tak mohlo fungovat dále. Rekord Cruise pak jen o pár měsíců později pokořil John Bishop, jeden z mnoha komiků, kteří se v pořadu objevili a s nimiž měl Stig nejvíce práce.

Pokud máte zhruba 17 minut času, pak níže najdete veškeré Collinsovy vzpomínky na natáčení nejslavnějšího motoristického pořadu světa. Jeho součástí byl osm let, přičemž spolupráci ukončil soudní spor mezi jím a stanicí BBC ohledně chystané biografie. V ní totiž mělo být odhaleno tajemství, které se producenti snažili dlouho ukrývat. Nicméně jelikož se již od roku 2009 spekulovalo, že za bílou helmou se skrývá právě Collins, bylo to celé trochu zbytečné.

Tom Cruise i Cameron Diaz patřili mezi hvězdy, které si natáčení Top Gearu a hlavně řidičskou školu se Stigem nadmíru užívali. Producenti na tom byli docela jinak. Foto: BBC

Zdroj: VINwiki@YouTube

Petr Prokopec

