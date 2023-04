Belgické úřady omylem přikleply autu značku na přání odkazující na Hitlera, vrátit už to nemohou před 8 hodinami | Petr Miler

K tragikomické situaci došlo v zemi, ze které je řízen celý evropsko-unijní ansámbl. I když neexistuje důkaz, že by majitel auta chtěl na nacistickou symboliku odkazovat, zvolil známou kombinaci znaků. Úředníkům nevadila, veřejnost dráždí, ani vláda ale rozhodnutí zpět vzít nemůže.

Co když se jmenujete Heinz-Harald, narodili jste se v roce 1988 a chcete si dát na vlastní auto značku na přání se znaky HH-88? Nevypadá to nijak závadně, v principu je to stejné jako PETR1968 či jiná pitomost, kterou lidé dávají najevo kdovíco. S principy si ale moderní právní prostředí tyká stále méně. A tak zatímco Petr je v pohodě a svou značku dostane, Heinz-Harald bude mít obvykle smůlu, protože... Protože Hitler.

Jakkoli to zní svérázně, je to právě tak. Iniciály HH, tedy první písmena jména a příjmení jednoho původem rakouského malíře, která skoro už před 100 lety obrátil svět vzhůru nohama, jsou považovány za projev obdivu k nacismu. A číslice 88 též, však si zkuste spočítat, kolikátým písmenem je H v abecedě. Obojí vedle sebe je pak něco jako smrtelný hřích.

Popravdě řečeno si nejsme jisti, jestli by českého úředníka tato kombinace praštila do očí, v Německu by ale neprošla zcela jistě. Belgie má v tomto směru očividně blíže k naší zemi, neboť právě značku HH-88 si tam někdo za 1 000 Eur (tedy asi 23 500 Kč) nechal dát na svůj Mercedes třídy G. Motivaci nikdo nezná, skutečně to může být pětatřicetiletý Heinz-Harald, zejména v židovské komunitě ale způsobilo schválení takové tabulky pozdvižení.

Někteří tak začali volat po tom, aby tato registrační značka byla zpětně stažena z oběhu, což třeba v Německu lze, v Belgii ale ne. Jakmile jednou úřad značku schválí, neexistuje způsob, jako to zvrátit, což je svým způsobem správné. V tomto případě se to ale přinejmenším belgickému vicepremiérovi Georgesi Gilkinetovi nelíbí ani trochu.

„Stejně jako vás mě tato poznávací značka šokovala,“ řekl k věci Gilkinet pro nizozemský deník Brabants Dagblad, dodal ale, že s tím nemůže ani on nic dělat. „Královský dekret nedovoluje, aby byla registrační značka z úřední moci zrušena jen kvůli svému obsahu,“ dodal. Nyní bude usilovat o změnu zákona, aby to možné bylo, zda s tím ale bude úspěšný, je otázkou.

Nás situace nechává celkem chladnými. I když chápeme, že se někoho výše zmíněné může dotknout, je vždy třeba zkoumat podstatu, ne jen formu. HH a 88 jsou jen písmena a čísla a pokud tím někdo odkazuje třeba na své jméno a datum narození, neměl by mu v tom nikdo bránit. Pokud by má matka - dejme tomu Karla Milerová - zemřela v roce 1995, bude se mě značka KM 95 také dotýkat. A budu snad chtít, aby ji někdo majiteli auta sebral? Zde by měla Evropa ctít spíše americké principy o nedotknutelnosti svobody projevu, neboť nelze nakreslit jasnou linii mezi přijatelným a nepřijatelným, vše je vždy otázka vnímání. Tušíme ale, že v Belgii spíše raději změní zákon a značku HH-88 zabaví, než aby se smířili s něčím takovým.

