Benzin za 14, nafta za 18 Kč/litr. Pumpa zavřela a ukázala, kolik by paliva stála bez daní, způsobilo to poprask před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Snad všichni tuší, jak moc nás stát bere u úst na daních spojených s pohonnými hmotami, jedna věc je ale takovou věc podvědomě tušit a jiná ji na vlastní oči vidět přímo na ukazateli cen u benzinky. V Německu se to neobešlo bez velkého pozdvižení.

Patrně vám neuniklo, že Německo v uplynulých dnech zažilo celkem masivní protesty zemědělců a speditérů. Těm mimo jiné nevoní stále vyšší ceny pohonných hmot, které jsou neustále zatěžovány vyšším a vyššími daněmi. I u nás jsme si tak nějak zvykli na to, že benzin a nafta stojí něco mezi 30 a 50 korunami za litr a většina z nás s tím dokáže žít. Faktem ale je, že samotná cena těchto paliv představuje jen zlomek částek, které platíme na čerpacích stanicích.

Už v roce 2012 jsme psali článek, ve kterém jsme dali najevo své pobouření z toho, že při nákupu benzinu u čerpací stanice soukromou osobou si tři čtvrtiny vašeho výdělku bere stát, to pokud započítáme i fakt, že extrémně zdaněný benzin platíte už tak zdaněnými příjmy. Samotné daně z paliv jsou nižší, i tak jsou ovšem brutální - platíte jednu daň, druhou daň, daň z daně... No přečtěte si výše odkazovaný článek, celý bizarní mechanismus je v něm detailně popsaný, byť konkrétní sumy se od té doby více či méně změnily.

V Německu je situace je situace ještě horší, neboť tam lidé musí platit ještě tzv. CO2 daň, která je už poměrně vysoká. A v plánu je její další zvyšování tak, aby bylo z čeho platit různé „zelené” programy. Už to lidem silně vadí, poslední kapkou vedoucí ke spuštění mohutné vlny demonstrací ale bylo zrušení takzvané zemědělské dotace na naftu. Na jejím základě mohli dosud zemědělci na konci roku požádat o vrácení aspoň části daní odvedených z nákupu pohonných hmot, vláda ale chce tuto možnost ještě letos zrušit. A nejde tu o malé peníze, zemědělci dosud dostávali takto zpět v průměru okolo 3 000 Eur za rok, tedy skoro 77 tisíc korun. To už poznáte.

Se zemědělci a speditéry solidarizuje řada Němců a na jejich podporu se svérázným způsobem přidala i čerpací stanice Westmarkt Raiffeisen (žádná spojitost s onou bankou, Raiffeisen je německé jméno) ve městě Bad Laasphe v Severním Porýní-Vestfálsku. Ta zahájila svéráznou kampaň, když prostě zavřela a na stojanu s cenami rozsvítila cifry reflektující nikoli to, za kolik u ní můžete nakoupit, ale to, kolik by ve skutečnosti stál litr benzínu nebo nafty v momentě, kdy by do hry nevstupoval stát.

Způsobilo obrovské pozdvižení to takto vidět, na místě i na internetu. Na ceduli stojí 0,579 eura za litr benzinu a 0,729 eura za litr nafty. To je asi 14 a 18 Kč - oproti cenám, které jinde u téže čerpačky platí (vždy okolo 43 Kč) je to obrovský rozdíl. Pro Němce (a jistě nejen pro ně) je zjevně deprimující vidět, o kolik přeplácí skutečnou cenu. Ta je opravdu reálná, jak potvrdil Michael Ermert z Westmarkt Raiffeisen. Podle něj byly ceny určeny na základě toho, za kolik pumpa paliva nakupuje, přidala dokonce i přiměřenou obchodní marži. Nebýt státu, tohle by byly relevantní ceny, se kterými by pumpa dokázala žít.

Je to jistě oči otevírající krok, ale pochybujeme, že něco změní. Motoristé pro stát byli, jsou a budou dojnými kravami, kteří s úsměvem platí, platí a platí. A čeho se za to dočkají? Nechme to raději jako řečnickou otázku, pravdivá slova o přístupu státu k řidičům za takových okolností by nám i vám jen zkazila zbytek dne.

Podobná německá čerpací stanice si dovolila v reakci na aktuální protesty zavřít a na poutači nechat svítit skutečné ceny benzinu a nafty, které byste mohli platit, nebýt „přídavků” státu, jak můžete vidět níže. Způsobilo to poprask, není divu. Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Das sind übrigens die #Spritpreise ohne Steuern - die von Tankstellen, die heute geschlossen haben, weil sie mit den #Bauern mit demonstrieren, auf Preistafeln gezeigt werden!



Wir werden abgezockt, anders kann man es nicht ausdrücken! pic.twitter.com/lx5SAaKjH9 — XzumTreme (@XzumTreme) January 8, 2024

Zdroje: XzumTreme@X, Focus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.