„Benziny a diesely jsou základ," říká šéf továrny BMW na motory. „Pokud někdy přejdeme na elektřinu, zaplatí to," dodává | Petr Miler

/ Foto: BMW

Nevíme, do jaké míry nás může těšit, co dnes BMW dělá, rozhodně nás ale musí těšit, co BMW říká. Přinejmenším v této rovině mluví o věcech tak, jak jsou - bez spalovacích motorů by byly všechny evropské automobilky během několika týdnů po smrti.

BMW rozhodně není automobilkou, které by nebylo co vyčíst. Ačkoli k této značce jako nadšenci dlouhodobě chováme jisté sympatie pro nespočet zajímavých aut, která dala světu, nejsme zatvrzelými odpůrci ani nekritickými obdivovateli ničeho. A i pokud pomineme často naprosto zbytečné hrátky mnichovské automobilky s designem její novinek, ani technicky nemá čistý štít.

Drobné ústupky z racionality řešení modelů typu M3 jsou dávno odpuštěny, pokud je to právě tohle auto (stejně jako menší M2 a „výše posazená” M4), které si pořád můžete koupit s věcmi jako šestiválcový motor bez elektrifikace, manuální převodovka nebo zadní pohon. Ale jakým nesmyslem je třeba nová M5? Co automobilka chtěla říci ještě absurdnějším modelem XM? A na svědomí si musí sáhnout i v případě elektrických aut, pokud je též nutí lidem všemi kanály navzdory minimálnímu zájmu a dokonce plánuje jejich poloviční zastoupení v prodejích do roku 2030. To je velmi ambiciózní záměr, pokud jimi dnes navzdory vší snaze obhospodařuje asi šestinu prodejů.

Když se ovšem budeme soustředit na rétoriku, je vše v pořádku. Šéf BMW Zipse je dlouhodobě silně kritický k záměrům EU a dokola říká, že se automobilka spalovacích motorů - včetně těch naftových - rozhodně nevzdá. Nevíme, jak vážně to myslí, však si vzpomeňte, co léta říkal Carlos Tavares a co nakonec udělal, rozhodně se to ale poslouchá lépe než vyjádření Zellmera, Schiebeho nebo Schäfera od konkurenčních značek, kterým k dokonalé věrohodnosti chybí už jen červený nos s klaunská čepice.

Oliver Zipse na každý pád nevěrohodně nezní, což podtrhuje i fakt, že zjevně není sám, kdo ve firmě takto smýšlí. Své o konkrétních rozhodnutích týkajících se budoucnosti některých pohonů nepochybně ví Klaus von Moltke, šéf továrny BMW na motory v rakouském Steyeru, který poskytl rozhovor kolegům z Automobilwoche. A jeho slova jsou velmi realistickými vyjádřeními na dané téma.

Ačkoli (stejně jako kdokoli soudný) nemá nutně nic proti elektrifikaci jako takové, konstatuje ne každému zřejmé - že spalovací motory zůstávají naprostým základem byznysu všech dnešních evropských automobilek. A že by se bez nich neobešly ani jejich smělé plány týkající se elektrické budoucnost.

„Spalovací motor je naším základem,” řekl von Moltke, čímž připomněl, že bez něj by se BMW mohlo rozloučit s téměř 83 procenty svých současných prodejů. Ostatně jen v „jeho” fabrice, která se zabývá i elektrickými agregáty, vzniká 1,2 milionu motorů za rok, tedy pohony pro naprostou většinu aut, která bavorská značka prodá. A pokud chce pomýšlet na elektrickou budoucnost, spalovací jednotky potřebuje, aby ji měla z čeho financovat. Také pro BMW jsou zjevně aktuální hrátky s elektřinou ztrátové jako pro většinu ostatních.

„Spalovací motory budou financovat naše budoucí podnikání,” říká dále Klaus von M. s tím, že také proto vývoj spalovacích jednotek pokračuje. Přijdou navíc nejen nové benziny, ale i diesely, u kterých si von Moltke hodně slibuje od „bezemisní” nafty HVO. Tu automobilka používá pro tankování nově dodávaný aut s tím, že emise CO2 snižuje asi 90 procent, přičemž motory s ní také lépe fungují.

Von Moltke byl dále tázán, zda si myslí, zda Evropská unie dodrží svůj absurdní plán fakticky zcela zakázat (téměř úplný zákaz má skrze jiné mechanismy přijít ještě dřív) nová spalovací auta od roku 2035. Odpověděl diplomaticky: „Není naším úkolem činit takové odhady, je to zbytečné. Naším úkolem je zvážit všechny možné scénáře, připravit se na každý z nich a zajistit adekvátní výrobní kapacitu.”

Samozřejmě to tak ve výsledku je, s nějakými odhady ale každá automobilka pracovat musí. Jsme přesvědčeni, že kdo vsadí na zákazníky, tedy trh - ne na regulace trhu - si ušetří spoustu problémů a nakonec vyhraje. BMW to tak úplně nedělá, na rozdíl od jiných ale aspoň stoprocentně nesází na ony regulace a nemá problém o věci otevřeně hovořit. Díky aspoň za to.

Továrna BMW v rakouském Steyru a její šéf Klaus von Moltke ještě neztratily zdravý rozum. Jak je na tom Arnold Schwarzenegger, který fabriku jako rodilý Rakušan nedávno navštívil, je na jinou debatu. Foto: BMW

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

