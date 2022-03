Bernie Ecclestone nechápe, proč byla Velká cena Ruska odstraněna z kalendáře Formule 1 před 8 hodinami | Petr Miler

Je to strůjce moderní Formule 1 od A do Z, jejím komerčním úspěchem počínaje, obchodním modelem či podobou kalendáře pokračuje a bezpečnostní současných monopostů konče. Byl to tedy opět on, kdo se postaral o zařazení GP Ruska do seriálu, teď nechápe její vyřazení.

Není to příliš populární figura, ale ruku na srdce, bez něj by dnes nejspíše žádná Formule 1 nebyla. Byl to on, kdo se v roce 1972 ujal živořícího týmu Brabham, okamžitě si všiml génia tehdy mladého Gordona Murrayho, udělal z něj technického šéfa týmu a probojoval se s ním až ke dvěma titulům mistra světa. Úspěchů Brabhamu ale bylo mnohem víc a přišly mnohem dřív než v mistrovských letech 1981 a 1983. S tím rostl i význam samotného Ecclestona a jeho vliv na F1CA a později FOCA, Asociaci konstruktérů Formule 1.

Z té se díky Ecclestonovi vyvinul důležitý hráč na poli televizních práv a přes vznik tzv. FOA (Formula One Administration) se z malého-velkého Brita stal faktický vládce komerčního světa Formule 1. Ačkoli pravidla sportu nadále diktuje FIA coby pořadatel, je to dnešní nástupce FOA zvaný Formula One Group, který roztáčí celý multimiliardový byznys, uděluje práva k pořádání velkých cen a říká, kdo z nich bude mít byť jen haléř příjmu. Je to skutečně z 99 % jeho vlastní dílo, které z něj udělalo extrémně bohatého člověka (dnes se jeho jmění odhaduje na 78 miliard Kč) a jeho genezi i současné fungování jsme ještě v době, kdy seriálu vládl, detailně popisovali.

Už za to si zaslouží respekt, jak ale pravidelně připomíná zmíněný Gordon Murray, Ecclestonovo přispění dalece přesahuje obchodní rozměry. Vždy velmi brojil za bezpečnost samotných aut i veškerého dění na trati a bez jeho organizačního talentu by se značně rozpolcenou F1 70. let minulého století možná nikdy nepodařilo dát dohromady. Teď je to světový fenomén ať se nám to líbí, nebo nelíbí, Bernie E. na tom má naprosto zásadní podíl.

Seriálu dnes už nevládne, své podíly ve Formula One Group postupně prodal, k dění se ale přes požehnaný věk 91 let nadále vyjadřuje. A momentálně dal najevo své nepochopení nad vyřazením Velké ceny Ruska nejen z letošního seriálu, ale i úplného ukončení spolupráce s promotérem závodu. A vyjádřil se k tomu způsobem sobě vlastním.

„Pokud vím, v Rusku žádná válka není. A kdyby se závod odehrál, bude stejný jako pokaždé,” uvedl Ecclestone pragmaticky, ale poněkud bezcitně. Za nás nemáme problém s letošním zrušením závodu, Rusko je ve válce, to stačí. Ovšem nejsme si jisti, jaký má smysl zrušení celého kontraktu na X let dopředu, však nikdo neví, kdo bude Rusku vládnout za pár let a jak bude tato země vypadat. Říci, že jsou všichni Rusové špatní a závod F1 si už nikdy nezaslouží, nezní příliš férově. Tak či onak Ecclestone říká ještě jednu věc, kterou lze chápat o poznání snáz.

„Myšlenka, že Rusko poškodíte zákazem sportovních klání, je nesmysl. Putin s ním nemá absolutně žádný problém,” řekl dále Bernie E. A v tomto ohledu máme pocit, že je realitě velmi blízko - z rušení čehokoli ruského se stal už program, ideologie a jakákoli racionalita jde stranou. To je vždy špatně, neboť je třeba pokaždé zvažovat klady a zápory, které takový krok přinese. Jinak snadno můžeme ublížit více sami sobě než putinovskému Rusku.

Upozorňovali jsme na to už dříve a v této souvislosti se to sluší zopakovat. Zejména mnohé firmy a asociace dnes ruší pod veřejným tlakem veškeré kontakty s Ruskem či čímkoli ruským, aniž by přemýšleli nad tím, komu tak vlastně ubližují. Má-li být tento tlak na největší zemi světa účinný, musí být také účelný.

Bernie Ecclestone je strůjcem moderní Formule 1. Aktuální vyřazení Velké ceny Ruska ze seriálu nechápe - ani aktuálně, ani do budoucna. Je kontroverzní jako vždy, s otázkou nad smysluplností některých kroků proti Rusku ale zůstává nohama na zemi. Foto: Maxim Shemetov, Reuters

