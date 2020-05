Bernie Ecclestone promluvil o budoucnosti F1, Tesle, Elonu Muskovi i diktátorech před 9 hodinami | Petr Prokopec

Táhne mu na 90, na jeho ostrých a mnohdy kontroverzních postojích se ale nic nezměnilo. Je mimo jiné jedním z mála, kteří tvrdí, že Tesla upadne v zapomnění, i když Elona Muska respektuje.

Bernie Ecclestone je člověk, kterého stejně jako třeba Jeremyho Clarksona nemusíme nijak zdlouhavě představovat. Někdejšího principála Formule 1 obklopuje působivá reputace, která je sice zatížena i mnoha kontroverzemi, ovšem bez něj by královská motoristická disciplína nikdy nebyla tak úspěšnou, výdělečnou ani bezpečnou, jako je nyní. Pokud tedy Ecclestone mluví, vyplatí se poslouchat. Zvláště proto, že slovy nikdy nemrhá. Čas jsou pro něj peníze, a to víceméně za všech okolností, ačkoliv se aktuálně jedná o 89letého byznysmena v důchodu.

Jestli ovšem nyní čekáte, že se Ecclestone vyjádřil k aktuální sezóně F1, jíž velkou měrou ovlivnil koronavirus, musíme vás zklamat. Bývalý šéf královské motoristické disciplíny byl magazínem Autocar vyzpovídán na počátku března, tedy v době, kdy pandemie teprve startovala své tažení napříč evropským kontinentem. Nikdo v té chvíli ještě netušil, že zejména svět aut čeká největší kolaps od druhé světové války. Proto otázky mířily primárně jiným směrem, přesto ale na diskuzi o budoucnosti F1 došlo.

Bernie naznačuje, že Formule 1 musí projít zásadními změnami, jinak má nemalý problém. Mladou generaci podle jeho názoru přestala auta zajímat celkově. Na závodní úrovni je to patrné ještě více než kdy dříve, a to zejména proto, že sport zkouší zezelenat. Na tom by samozřejmě do jisté míry nebylo nic špatného, navýšení efektivity rozhodně není problémem. Nicméně jak Ecclestone správně podotýká, lidi nezajímá až tak moc spotřeba, ale spíše výkon. Vítaný by tak byl návrat k extrémně výkonným a rychlým, uječeným strojům.

Jen u toho by ovšem někdejší principál nezůstal. Vadí mu rovněž „způsob, jakým týmy a jezdci operují. Opravdu mne naštvalo, když jsem viděl, jak vedle jezdce kráčí mladý PR manažer s mikrofonem, který jen čekal na to, co onen chlapík řekne. Pokud ten hodlá vybuchnout a něco zařvat, nechte ho. Nicméně to vypadá, že tito chytrolínové je mají držet stranou od problémů. Je to příliš klinické,“ popisuje Bernie stav, do kterého se Formule 1 dostala.

Nicméně právě to, že se závodníci chovají dle nalinkovaného scénáře, vnáší do celého šampionátu nudu. A pokud k tomu navíc připočteme dominanci Mercedesu a soustavné chyby, které dělá Ferrari, pak tu rázem máme sérii, která již nezvedá tep tak jako kdysi. I proto se stále více mluví o konkurenční Formuli E. Ecclestone tvrdí, že pokud by u kormidla byl i nadále on, s konkurenčním šampionátem by velmi rychle zamával.

Bernie má totiž pocit, že nadšení spojené s elektrifikací je krátkodobého rázu. I když je ochoten akceptovat skutečnost, že Tesla má momentálně pro řadu lidí větší váhu než Ferrari, z dlouhodobého hlediska bude nakonec úspěšnější italská automobilka a Tesla bude zapomenuta. „Co lidi skutečně zajímá? Je to jen fakt, že auta jsou elektrická, nikoliv samotná značka. To nebude trvat věčně,“ dodává někdejší principál F1.

Na samotnou automobilku a elektromobily tedy Ecclestone moc pozitivní pohled nemá, Elona Muska na druhou stranu chválí. A uznává, že bez něj by Tesla již neexistovala. Má to však své opodstatnění. „Nejsem člověk, který věří v demokracii. Věřím v diktaturu. On je diktátor, a věci tak fungují. Velká spousta věcí byla dosažena jen díky diktátorům, nikoliv díky demokracii,“ uvádí Bernie.

Je otázkou, zda se jeho prognóza naplní či nikoliv. Nicméně obecně lze skutečně říci, že současný zájem o elektromobilitu je daný tím, že jde o něco nového a Tesla je v dané oblasti na špici. Nicméně tímto směrem nyní míří každý. A pokud se někdy z alternativy stane hlavní proud, Tesla ztratí část své výjimečnosti.

Bernie Ecclestone nemá za elektrifikaci zrovna pozitivní názor. To se ovšem netýká Elona Muska, jehož někdejší šéf F1 uznává pro jeho diktátorské sklony

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec