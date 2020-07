Bernie Ecclestone se v 89 letech dočkal syna, svou sestru bude mít spíš za babičku před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Britský miliardář a strůjce moderní podoby Formule 1 v říjnu oslaví devadesátiny. Poprvé stal otcem před pětašedesáti lety, až nyní se ale dočkal syna. Je to jeho čtvrté dítě.

Bernie Ecclestone sice již nějakou chvíli není součástí kolotoče Formule 1, stále však zůstává velmi aktivní. A jakkoliv se jeho predikce o znovurozjetí sezony naneštěstí nevyplnily, v případě Tesly či Elona Muska by již pravdu mít mohl. To však nyní ponechme stranou, soustředit se budeme na Bernieho soukromý život. Britskému miliardáři se totiž v jeho 89 letech konečně narodil vytoužený syn. Na rozdíl od zmíněného Muska, který nedávno slavil tutéž událost, jej ovšem pojmenoval nijak extravagantně a přitom velmi trefně Ace (tedy Eso).

Jméno jednoho z dědiců miliardářského impéria však není až tak podstatné. Pozornost poutá především Bernieho věk, neboť někdejší principál F1 v říjnu oslaví své 90. narozeniny. Navíc jeho první dcera Deborah se narodila v roce 1955, načež ji od nově narozeného bratříčka dělí pětašedesát let a pro Ace bude spíš babičkou, zatímco její sestry Tamara (36) a Petra (31) věkově odpovídají rodičům. To ale zjevně dělá vrásky pouze Bernieho kritikům, on sám je „velmi pyšný“.

Lze zmínit, že v historických tabulkách se nyní Ecclestone řadí na osmé místo. Před ním je španělský zpěvák Julio Inglesias Sr., který se stal otcem v devadesáti letech, na čele žebříčku pak najdeme Jamese E. Smithe. Tomu se ve 101 letech narodila dokonce dvojčata. Bernie pak své čtvrté dítě má se svou třetí ženou Fabianou Flosi, která uvedla, že „porod byl velmi snadný a zabral pouhých pětadvacet minut, díky bohu“.

Dodat pak už jen můžeme, že Bernieho majetek se odhaduje na 3,2 miliardy dolarů (cca 75,7 mld. Kč). Patří do něj nejen domy v Londýně či ranč v Brazílii, ale také jedna z nejúchvatnějších sbírek monopostů Formule 1. Ta se soustředí zejména na Bernieho léta u Brabhamu, nicméně v ní najdeme i McLaren MP4/8-6, s nímž Ayrton Senna v roce 1993 vyhrál v Monte Carlu a který Bernie vydražil za 4 197 500 Eur (111 600 000 Kč).

Bernie Ecclestone se na prahu devadesátky stal počtvrté otcem, po třech dcerách má syna jménem Ace. Foto: Archiv Autoforum.cz

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec