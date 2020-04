Blázni přejeli Ameriku v běžném provozu v novém rekordním čase, využili pandemie před 5 hodinami | Petr Prokopec

Z podstaty kontroverzní počin rozděluje společnost na dva tábory. Jedni tvrdí, že je to v současné době hloupější než kdy jindy, jiní naopak. Názor si udělejte sami, čas pod 27 hodin je ale vskutku extrémní.

O legendárním závodu Cannonball jste nejspíše již slyšeli. U jeho zrodu stál závodník a novinář Brock Yates, který za pomoci svého syna a kolegů překonal Spojené státy v upravené dodávce za 40 hodin a 51 minut. Jejich počin z roku 1971 přitom nikdo nemohl považovat za ilegální, neboť k němu došlo dávno předtím, než byla zavedeny rychlostní limity. Posádka vozu proti tomuto kroku hodlala svou jízdou protestovat, zároveň se však chtěla rovněž jen pobavit. A odstartovala tradici, která kupodivu trvá dodnes.

Rekordy jsou od sedmdesátých let pravidelně překonávány, přičemž Ed Bolian a Dave Black byli v roce 2013 prvními, kdo se s časem dostal pod 30 hodin. Cestu z New Yorku do Los Angeles tehdy zvládli za 28 hodin a 50 minut, což bylo něco mimořádného a zdánlivě neopakovatelného. Nicméně ani tento rekord nevydržel věčně. O jeho překonání se totiž loni v prosinci postarali Arne Toman a Doug Tabutt, jejichž Mercedesu E63 AMG jízda mezi dvěma pobřežími zabrala 27 hodin a 25 minut. Přitom dosáhli průměrné rychlosti 166 km/h.

Ani to však již momentálně není nejlepší počin, nově tu totiž máme čas 26 hodin a 38 minut, o který se měla postarat posádka bílého Audi A8L. Ta využila opatření přijatých proti pandemii koronaviru, které vylidnily většinu silnic, a přejela Státy za mimořádně krátkou dobu. Svou cestu přitom odstartovala před newyorskou Red Ball Garage, aby ji následně ukončila v kalifornském Portofino Inn. Tyto dvě lokace jsou legitimním startem i cílem Cannonballu, nicméně i tak je otázkou, jak bude na tento rekord pohlíženo.

Někdejší držitel titulu Bolian sice uvádí, že překonat Státy za méně než sedmadvacet hodin je možné, ovšem v době koronaviru jde o poněkud kontroverzní počin. Na druhou stranu je třeba říci, že pokud to někdy lze provést relativně bezpečně, je to právě nyní, tak málo aut na silnicích možná už nikdy nebude. Ostatně, sám Bolian dodává, že z jeho úst může jakákoli kritika znít jako pokrytectví.

Sami hlavní aktéři se svým počinem zprvu nehodlali nikde chlubit. Ovšem na web jim měly uniknout dva snímky, z nichž jeden odkazoval na tablet s dosaženým časem, druhý pak ukazoval bílou limuzínu se zavazadelníkem napěchovaným dodatečnými nádržemi s palivem. Na web se pak dostal ještě snímek vozu před startem cesty, načež došlo k šíření novinek. Ač je tedy počin jen pár dní starý a nikdo o něm neměl vědět, nyní se o ničem jiném nemluví.

