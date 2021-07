BMW by asi mělo předat práci na designu svých aut amatérům, umí totéž udělat hezčí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jistě, je to subjektivní, BMW ale tento týden ukázalo další nový model a i když se vyhnulo obvyklým kontroverzím, stejně se nám na něj nedívá hezky. Jeden z amatérů nabízí alternativu, podle nás hezčí.

K BMW v posledních dekádách nelze mít jiný vztah než ten plný lásky i nenávisti, alespoň pokud patříte mezi jeho tradiční příznivce. Mnichov na jednu stranu pořád umí dělat technicky výjimečná, řidičsky atraktivní auta, na tu druhou je ale nabízí v méně kvalitním a především designově stále kontroverznějším provedení. A máme pocit, že to dělá schválně.

Není pro nás těžké pochopit, že „káru designu” je třeba tlačit stále vpřed, že to chce zkrátka odvahu, abyste dostali před zraky publika něco nového a pokusili se zaujmout. A že v takovém případě se výsledek občas prostě nelíbí. U BMW to ale vypadá, jako by už jen záměrně provokovalo, jako by klidně udělalo nějaké auto klidně ošklivé, hlavně aby se o něm mluvilo, hlavně aby jitřilo emoce, ať už jakékoli.

V poslední době značka dráždí hlavně čelními partiemi - obří a posléze bobří ledvinky řad 7, X7, X5 a nyní M3 a 4 jsou podle nás zbytečnou provokací, stejně jako eliminace Hofmeisterovy křivky, podivné pojetí zadních světel a ještě asi 10 typicky dráždivých prvků, které by nás napadly v řádu sekund. I když ale v Bavorsku nesáhnou na nic z toho, stejně se výsledek neobejde bez bouřlivých debat.

Platí to i o tento týden odhaleném BMW řady 2 kupé nové generace, které jsme označili za cosi jako velký a nepovedený facelift. Není tedy vlastně ani moderní, nedráždí ničím z výše zmíněného, je podle nás jednoduše nezdařilé. A přitom stačilo málo, aby vypadalo asi o 100 procent lépe.

Je to náš názor, který se nemusí shodovat s vaším, ale podívejte se na přiložené ilustrace Gruzínce Giorgiho Tedoradzeho, který už si delší čas pohrává s myšlenkou nápravy designů nových bavoráků. Je to nadšenec, talentovaný amatér, více ne, přesto podle nás dvojkovém kupé dal nový, moderní a přesto elegantní a líbivý design, který není vlastní žádné novince značky, natož pak této. Možná by bylo na čase pročistit designové oddělení BMW a aspoň kus práce svěřit někomu, kdo hledá designem hledá v prvé řadě atraktivní, nikoli provokativní výsledek.

Nové BMW 2 Coupe je podle nás prostě ošklivé. Níže můžete vidět, jak si Giorgi Tedoradze představuje nápravu jeho vzhledu, podle nás míří správným směrem. Foto: BMW

Zdroj: Giorgi Tedoradze@Instagram

Petr Miler