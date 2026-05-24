BMW došla kola, která jinak nikomu neukazuje. Výrobu části objednaných aut zastavilo až do října

včera | Petr Miler
Čipovou krizi už jsme tu měli a olejovou krizi tu máme, teď se na nás možná blíží další, ta kolová. BMW došly některé velikosti disků kol pro část objednaných aut a způsobuje to nepříjemnosti, ze kterých automobilka očividně neumí elegantně vybruslit.
Jeden z kolegů z redakce má to štěstí, že je zákazníkem BMW už 25 let. A zní skoro jako pohádka, když vypráví, jak se automobilka chovala ke svým klientům v době, kdy si jej poprvé získala. Připomíná to spíš příběhy, které znám od klientů Rolls-Roycu (dnes mimochodem také značka BMW), jenž si pořád potrpí na tom, aby se klient cítil jako v bavlnce. Nic takového dnes u BMW nezažijete.
Sám jsem si nový bavorák nikdy nekoupil, mé preference jsou jinde, u pár nákupů kolegů z mé hlavní práce jsem ale byl. A moc příjemný zážitek to nikdy nebyl. Navzdory tomu, že si tato značka pořád říká prémiová, si člověk u dealera obvykle připadá, jako by navštívil masokombinát, ze kterého si může odvézt trochu masa zpracovávaného po tunách. A berte, co je, jinak jděte, taková arogance je z prodejců nejednou cítit.
Berte to s nadsázkou, někdy jsem ale skoro měl pocit, že si BMW potrpí spíš na budování vztahů v rámci jakéhosi stockholmského syndromu, kdy chce, aby ho klienti v podstatě nenáviděli, ale současně si nemohli pomoci. „Vezmi si své auto a odtáhni do 20 sekund, nebo tě nakopeme do zadku.” Nic takového pochopitelně nikdy nezaznělo, pocity pro mě jako nezaujatého pozorovatele ale byly podobné.
Že BMW není tou pečující značkou, kterou bývalo, připomíná i jeho přístup k řešení patálie, o které jako první informoval Automobilwoche. Přesný rozsah problému zjišťujeme, mnichovské automobilce ale došla kola pro některé z modelů. Zcela jistě jde o některé 17" a 18" disky pro řadu iX1, nemá se jednat ale jen o ta. Automobilce měly vypadnout dodávky od jednoho z jejích dodavatelů a situace nemá žádné rychlé řešení.
Automobilwoche viděl dopis zaslaný dealerům, který informuje o tom, že „v květnu je pro výrobu kol stále dostatek, ale už v červnu nebudou kapacity dostatečné”, řešení situace si pak vyžádá měsíce. Manažer výroby říká, že náprava nepřijde dřív než v říjnu, což už teď znamená zastavení produkce některých vozů, které měly být vyrobeny mezi červnem a zářím. Je to poměrně krutý odklad, který ale vůbec nemusel přijít.
Jak už padlo, problém není plošný, týká se jen kol, která automobilka běžně ani nikomu neukazuje. Neexistuje jediná prezentační fotka, na které bychom viděli zmíněnou iX1 na 17" nebo 18" kolech, všechno jsou to parádnické 19" nebo 20" disky. A ty BMW pořád má. V situaci, kdy by naší vinou došlo k tak dramatickému odkladu produkce, bychom zákazníkům nabídli jednoduchou věc - o palec nebo dva větší kola jako náhradu bez příplatku, který by jinak museli zaplatit. To by skoro jistě udělalo BMW „vzor 2000”, to dnešní nikoli.
Dealeři tedy byli informováni, že si zákazníci mohou připlatit standardních asi 50 tisíc korun za větší disky, jinak nazdar bazar. Pokud je tohle reálný rozdíl v nákladech, ještě by se dalo chápat, kdyby BMW nabídlo jen slevu, ono ale nenabídlo nic. Buď standardní příplatek, nebo měsíce čekání. Jsem zas jednou ohromen, ale tuším, kdybych byl „Stockholmem” vychovaný klient značky, asi mi to přijde normální...
Zda a případně jak se tento problém dotýká dalších vozů z nabídky firmy, zjišťujeme.
Prezentační materiály BMW jsou plné atraktivních velkých kol, ta jsou. Foto: BMW
Ta menší najdete jen v konfigurátoru, někteří lidé je ale chtějí. Teď mají minimálně v případě 17" a 18" disků pro model iX1 smůlu, mělo-li být vyrobeno mezi červnem a zářím. Kola došla a řešení je k dispozici jen na 100procentní úkor zákazníka. Foto: BMW
Zdroj: Automobilwoche
