BMW je vyšetřováno EU kvůli jeho čínské výrobě, spekuluje se o pomstě za vzpurnost před 4 hodinami | Petr Prokopec

BMW jako jedna z mála velkých automobilek protestuje proti stoprocentnímu přechodu na elektromobilitu a hodlá dál nabízet své klíčové modely i s dieselovými a benzinovými motory. Je to skutečný důvod, proč jej nyní EU vyšetřuje kvůli jeho čínské výrobě elektrických modelů?

V poslední době pomalu neuplyne týden, kdy by některá z čínských automobilek neohlásila záměr vytáhnout se svými vozy do Evropy nebo právě to rovnou neudělala. A řada lidí takové kroky jen vítá, neboť díky tomu mohou znovu uvažovat o koupi zcela nového vozu. Hlavně evropská produkce se stala neúměrně drahou, jak dokládá třeba pohled do ceníku Škody Octavia. Dát 619 900 Kč za auto s aktuálně základním motorem a nejnižší dostupnou výbavou je spíše šílenství než rozumný krok. Třeba takové MG přitom za částku vyšší jen o 30 tisíc nabízí 4,6metrové SUV HS s vyšším výkonem, automatem a rozsáhlejší výbavou.

Ještě více jsou rozdíly v cenách patrné v případě elektromobilů, MG4 totiž startuje o čtvrt milionu korun níže než srovnatelný Volkswagen ID.3. Za milion korun vám pak britsko-čínská verze dodá dokonce vrcholnou sportovní verzi Xpower, která disponuje 435 koňmi schopnými pokořit stovku za 3,5 sekundy. Něčemu takovému VW a spol. nezvládají konkurovat. Evropa by za takové situace měla přemýšlet o tom, jak se znovu stát konkurenceschopnou, ona ale spíše přemýšlí o tom, jak se stát ještě větším zeleným skanzenem.

Místní automobilky na to reagují logicky. Je v podstatě nereálné, že by EU přehodnotila své zelené šílení, které uměle zdražuje vše od energií až po samotná auta, a tak výrobci raději stěhují produkci jinam, aby zůstali konkurenceschopní. Co na to EU? Ta jen dál přitáhne šroub regulací - nedávno zahájila vyšetřování, které má zjistit, zda čínská auta nepožívají neférové výhody a případě zavede na čínská auta dovozní cla.

Jenže co je dnes „čínské auto”? S ohledem na výše zmíněné jde třeba i o řadu Tesel, Volv, BMW, Mini a řadu dalších vozů evropských, amerických nebo japonských značek. Pokud tedy EU ke clům opravdu přistoupí, může jít o několikanásobnou střelbu do vlastních nohou - elektromobily tím učiní ještě méně dostupnými a ještě více tím poškodí některé evropské firmy. A to ani nemluvíme o tom, že riskuje čínskou odvetu, která by pro řadu výrobců byla teprve bolestivá, protože třeba VW si může s Čínou škrtnout třetinu svých prodejů.

Možná ale i o trestání některých evropských automobilek jde, jak naznačují aktuální zákulisní zprávy. Místní firmy totiž nejsou vyšetřovány plošně, ale ad hoc. A nejnověji padla kosa na BMW. To se stalo předmětem vyšetřování EU kvůli výrobě bateriového SUV iX3, které vzniká právě v Číně. Proč zrovna BMW, když prakticky totéž dnes dělá kdekdo? Spekuluje se o tom, že optikou EU „zlobí”, však jeho šéfové pravidelně odporují nesmyslnému přechodu na stoprocentní elektromobilitu a generální ředitel značky dokonce označuje postup EU za nedbalost. To by nemělo zůstat bez pozornosti...

Že vyšetřování je skutečností a BMW způsobuje těžkosti, potvrdil kolegům z Auto News finanční šéf automobilky Walter Mertl. Podle něj „způsobí jen víc škody než užitku“, ostatně automobilka si čínskou výrobou zase tak moc nepomáhá. Jeho iX3 totiž může za levnou považovat snad jen blázen, u nás tento vůz startuje na 1 810 900 Kč. A pokud by byla zatížena dovozním clem či se měla vyrábět na starém kontinentu, pak skokově zamíří o statisíce korun výše a stane se úplně neprodejnou.

Jak jsme navíc zmínili, nejde tu pouze o BMW, elektromobily v Číně vyrábí i mnozí další. Koneckonců i taková Dacia Spring je vozem pocházejícím z Říše středu. Ono vyšetřování tak nemusí být až tak střelbou do vlastních nohou jako nástrojem ovlivňování strategických rozhodnutí automobilek ve prospěch zájmů EU. Že dogmatickým trváním na neefektivních řešeních Brusel ubližuje ve výsledku sobě i nám všem, asi už nemá smysl říkat - politici to buď nechápou, nebo to chápou velmi dobře, ale mají primárně jiné zájmy.

Brusel evidentně již zapomněl na to, že v Evropě zavedl tak šílené podmínky, jenž vlastně již výrobu dostupných aut ani neumožňují. Jím řízené vyšetřování se tak obrací i proti výrobcům ze starého kontinentu, možná ne náhodou. Foto: BMW

Zdroj: Auto News

